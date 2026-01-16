Cô gái trượt chân, ngã ở cầu thang được chủ quán tại Hà Nội kịp đỡ

Ngày 15/1, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (29 tuổi) hiện sống tại Triều Khúc (Hà Nội) bất ngờ thấy hình ảnh của mình xuất hiện trong một video thu hút cả triệu lượt xem trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trong video, chị Thủy dường như bị say rượu nên đã ngã lăn từ trên cao xuống cầu thang.

May mắn, một nam thanh niên áo đen ngồi ở phía dưới nhìn thấy cảnh tượng này nên vội lao ra, kịp đỡ phần đầu cho cô gái trẻ không bị va chạm mạnh xuống mặt đất. Nhờ sự phản xạ kịp thời của chàng trai, cô gái vẫn an toàn tính mạng sau cú ngã.

Cô gái ngã lăn từ trên cầu thang xuống dưới (Ảnh cắt từ video).

Bên dưới đoạn video, nhiều người để lại bình luận với lượng tương tác cao. Trong đó, không ít người nói vui rằng, có lẽ cú ngã là tình huống "se duyên" cho đôi bạn trẻ.

"Ngã lộn nhào từ trên cầu thang xuống dưới quá nguy hiểm. Nếu không may đầu đập xuống đất thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Chàng trai đúng là ân nhân cứu mạng của cô gái. Không biết sau tình huống này, họ có cái kết đẹp hay không", tài khoản An Nguyên đặt câu hỏi.

Thậm chí, một số người còn đặt biệt danh cho cô gái là "công chúa say rượu" gặp "hoàng tử cuộc đời". Nhiều người tò mò về câu chuyện thực tế ngoài đời có cái kết ra sao.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thủy cho biết, hình ảnh trong video được trích xuất từ camera giám sát của một quán bia tại Hà Nội, diễn ra hơn 2 năm trước.

Tối hôm đó cũng là sinh nhật của chồng nên cả hai đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật tại quán ăn, mời khá đông anh em bạn bè tới chung vui. Trong bữa tiệc, chị Thủy có uống bia nhưng chưa tới mức say xỉn.

Khi tan tiệc, chị gần như là người bước xuống đầu tiên. Cầu thang của quán bằng sắt, lại hơi dốc, trong khi chị Thủy đi dép nên bị ngã trượt chân. Cú ngã khiến chị lăn vài vòng từ trên cao xuống dưới. May mắn có người đàn ông mặc áo đen cũng là chồng của chủ quán kịp lao ra đỡ.

Chị Thủy mặc chiếc váy hồng cũng là bộ trang phục xuất hiện trong đoạn video mà chị bị ngã cầu thang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cú ngã khiến cô gái bị sưng miệng chảy máu, rách sứt đầu gối. Một số người khác thấy vậy vội chạy ra hỗ trợ. May mắn nhờ cú đỡ kịp thời của chủ quán khiến chị chỉ bị choáng váng nhẹ nhưng vẫn đứng lên và đi lại bình thường ngay sau đó.

"Tôi cũng không biết vì lý do gì, đoạn video này bất ngờ xuất hiện trở lại và thu hút người xem như vậy", cô gái nói.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một quán bia ở Triều Khúc. Chị Trang chủ quán xác nhận, hình ảnh trong video được ghi tại quán của mình cách đây hơn 2 năm.

Video được quán trích xuất từ camera giám sát. Bản thân chủ quán cũng bất ngờ khi đoạn video xảy ra cách đây khá lâu, bỗng nhận được sự quan tâm của nhiều người trong những ngày gần đây.

"Cô gái trong video cũng là khách quen của quán. Vụ việc xảy ra một thời gian rồi, nên tôi chỉ nhớ cô gái sau cú ngã này vẫn ổn định sức khỏe, không bị ảnh hưởng tới tính mạng", chủ quán nói.