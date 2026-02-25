Cô gái người Mỹ tố xe ôm Hà Nội "chặt chém" 1 triệu đồng cho 7km

Quá nửa đêm ngày 24/2, vợ chồng chị Kim Dung (sống ở Hà Nội) đưa bạn thân là Clarissa Schauer - quốc tịch Mỹ - đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo bị một tài xế xe ôm "chặt chém" số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường 7km.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Kim Dung cho biết, Tết năm nay, gia đình mời Clarissa Schauer sang Việt Nam đón năm mới trong 16 ngày.

Clarissa Schauer bị tài xế đưa vào phố cà phê đường tàu dù cô không yêu cầu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày trước, chị luôn đồng hành cùng cô gái tham quan nhiều địa điểm tại Hà Nội. Hôm 24/2, do bạn thân bận đi làm, Clarissa tự bắt xe ôm tới Bảo tàng Dân tộc học.

Hơn 17h, Clarissa ra khỏi cổng bảo tàng, dự định kiểm tra ứng dụng trên điện thoại để gọi xe công nghệ đi từ Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên) về phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tổng quãng đường khoảng 7km.

Vài phút sau, một người đàn ông trung niên hành nghề xe ôm truyền thống bất ngờ xuất hiện, đề nghị chở nữ du khách.

"Trước đây, cô ấy từng đi xe ôm và các tài xế đều lấy mức giá tương đương trên ứng dụng nên tin tưởng lên xe", chị Kim Dung nói.

Theo chị Dung, trên đường di chuyển về phường Hoàn Kiếm, nam tài xế đi vòng vèo, tự ý rẽ vào phố cà phê đường tàu dù cô gái người Mỹ không yêu cầu.

Tại đây, người đàn ông đưa điện thoại cho một phụ nữ, nhờ chụp giúp tấm hình cùng Clarissa. Đây là tình huống nằm ngoài kế hoạch của cô gái.

"Bạn tôi nghĩ ông ấy thân thiện và hiếu khách như những người Việt Nam khác nên vẫn chụp ảnh cùng", chị Kim Dung chia sẻ.

Khoảng 17h50, Clarissa được tài xế chở đến phố Tràng Tiền. Khi hỏi giá tiền, nữ du khách thực sự bị sốc.

"Đầu tiên, tài xế nói mức giá 500.000 đồng khiến tôi sốc. Sau đó, anh ta yêu cầu trả 1 triệu đồng. Tôi nhận thấy mình đã bị lừa", Clarissa viết trong bản trình báo.

Theo chị Kim Dung, số tiền 1 triệu đồng quá đắt so với quãng đường 7km nhưng Clarissa sợ hãi nên không dám phản ứng để đòi lại.

"Chúng tôi không mong muốn đòi lại số tiền, chỉ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm tài xế, tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế", chị Kim Dung bày tỏ.

Được biết, tối 25/2, Clarissa sẽ bay về Mỹ, kết thúc kỳ nghỉ tại Việt Nam. Sau sự việc này, cô sẽ cẩn thận hơn khi chọn di chuyển bằng xe ôm, hỏi kỹ mức giá trước khi khởi hành.

Sau khi vợ chồng chị Kim Dung đăng tải sự việc lên mạng xã hội, bài đăng nhận về nhiều lượt tương tác. Đa số ý kiến bình luận đều bày tỏ không hài lòng với hành vi của tài xế, đề nghị nữ du khách báo cáo với cơ quan công an.

Sáng 25/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, Chỉ huy Công an phường Hoàn Kiếm xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo từ cô gái người Mỹ, đang tiến hành xác minh, để xử lý theo quy định.