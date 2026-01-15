Cô gái Mỹ sống sót kỳ diệu sau vụ cá mập tấn công kinh hoàng trong kỳ nghỉ

Vụ việc xảy ra khi Lulu (sống tại Birmingham, bang Alabama) mới 15 tuổi. Cô bị một con cá mập lao vào cắn xé trong làn nước nông, gây ra những thương tích nghiêm trọng. Con vật đã cắn đứt bàn tay trái của Lulu và xé rách một phần lớn chân phải, khiến cô phải chịu cơn đau tột cùng.

Lulu bị cá mập tấn công khi mới 15 tuổi (Ảnh: Mirror).

Lulu cho biết, trong khoảnh khắc đối mặt với hiểm nguy, cô hoàn toàn bất lực trước phản xạ của chính mình.

“Khi nhận ra mình đã bị cá mập cắn, tôi không thể kêu cứu, không thể nói, không thể bơi lội hay làm bất cứ điều gì. Khi nhìn xuống, tôi không còn thấy bàn tay đâu nữa. Chỉ còn thịt và xương lộ ra”, Lulu nhớ lại.

Ngay sau đó, một người đàn ông tên Stephen Beene đã tình cờ phát hiện Lulu trong tình trạng hoảng loạn. Anh lập tức lao xuống nước ứng cứu. Theo lời kể của Lulu, thời điểm ấy con cá mập vẫn còn bám chặt vào chân cô.

“Anh ấy đã cứu mạng tôi. Anh ấy đấm mạnh vào con cá mập để buộc nó nhả ra và giải thoát cho tôi”, cô nói.

Sau đó, một người đàn ông khác hỗ trợ đưa cô vào bờ. Lulu ngất đi trong lúc được bế lên khỏi mặt nước. Khi tỉnh lại, cô nhìn thấy những người xa lạ đang nỗ lực băng bó, cầm máu ở tay và chân cho mình.

Các bác sĩ cho biết cô bé đã mất tới hai phần ba lượng máu trong cơ thể. Đáng lo ngại hơn, động mạch đùi của cô đã bị đứt gần như hoàn toàn.

Mẹ của Lulu - bà Ann Blair - chia sẻ: “Khi động mạch đùi bị đứt, thông thường nạn nhân sẽ mất mạng chỉ sau khoảng 30 giây vì mất máu. Về mặt y khoa, con bé có thể không còn khả năng sống. Vậy nhưng Lulu đã làm được điều không tưởng”.

Cô được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng (Ảnh: Mirror).

Điều kỳ diệu là Lulu đã sống sót. Sau 77 ngày điều trị và phục hồi chức năng, cô bé đã có thể rời bệnh viện, tự bước đi bằng chân giả.

Giờ đây, Lulu đã 17 tuổi. Tuần vừa qua, cô quay trở lại bãi biển Seacrest - nơi đã thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Song, Lulu mô tả cảm giác khi trở lại nơi xảy ra thảm kịch là “rất xúc động và theo một cách nào đó lại mang tính chữa lành”.

Gặp khó khăn, cô bé vẫn không ngừng nỗ lực. Cô chia sẻ ước mơ trong tương lai là được thi đấu tại Paralympics dành cho người khuyết tật.

Câu chuyện của Lulu càng khiến nhiều người xúc động trong bối cảnh các vụ cá mập tấn công vẫn tiếp tục xảy ra trên thế giới. Chỉ một tháng trước, vụ việc tương tự tại bờ biển phía đông Australia đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và một người đàn ông bị thương nặng, để lại nỗi ám ảnh về những hiểm nguy rình rập nơi biển cả.