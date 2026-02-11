Cô gái Mỹ chi gần nửa tỷ đồng đón tuổi 29 ở nơi ít người tới nhất hành tinh

Ceirra Pipher từng đặt chân tới nhiều bãi biển xa xôi, thực hiện các chuyến du lịch xuyên châu Âu và Nam Mỹ. Cô leo núi, chinh phục núi lửa và tham quan những vườn thú ở châu Phi để tận mắt ngắm động vật hoang dã.

Thế nhưng, gần đây, cô nhận ra mình chưa từng trải nghiệm một hành trình ở vùng khí hậu lạnh giá. Thế là Pipher quyết định bay thẳng tới Nam Cực - nơi lạnh nhất và ít người đặt chân tới nhất thế giới - để tham gia chuyến thám hiểm nhiếp ảnh kéo dài 10 ngày trên thuyền buồm cùng 21 người khác.

Tại nơi tận cùng của hành tinh, cô đón sinh nhật tuổi 29 theo cách đặc biệt nhất.

Ceirra Pipher là một người đam mê du lịch (Ảnh: Ceirra Pipher).

Vài tháng trước chuyến đi, Pipher rời căn hộ ở New York và nghỉ công việc pha chế để theo đuổi du lịch và sáng tạo nội dung toàn thời gian.

Thực tế, ngay cả khi còn làm trong ngành dịch vụ về đêm, cô đã thường xuyên chu du khắp thế giới. Riêng năm ngoái, cô đặt chân đến 9 quốc gia và cho biết phần lớn các chuyến đi đều khá ngẫu hứng.

Cô chi 17.000 USD cho hành trình tới Nam Cực (Ảnh: Ceirra Pipher).

Khác với những hành trình trước, chuyến đi Nam Cực buộc cô phải chuẩn bị từ sớm. Là một nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm, Pipher bị thu hút bởi ý tưởng sống trên thuyền buồm giữa vùng đất băng giá, mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc hiếm có.

“Mục tiêu của chuyến thám hiểm là chụp những bức ảnh phong cảnh ngoạn mục và có cơ hội tiếp cận gần hơn với động vật hoang dã”, cô chia sẻ.

Điểm đặc biệt của hành trình là du khách được trực tiếp đặt chân lên lục địa Nam Cực - điều không phải lúc nào cũng có ở các tour tàu du lịch cỡ lớn vốn thường chỉ cho khách tham quan từ xa.

Sau khi đến Punta Arenas (Chile), Pipher bay tiếp tới đảo King George, cách bờ biển Nam Cực khoảng 120km. Từ đây, nhóm 22 hành khách di chuyển bằng xuồng bơm hơi Zodiac để ra thuyền buồm.

“Không gian rất chật và gần gũi. Chúng tôi thực sự trở thành một gia đình. Đó là trải nghiệm tuyệt vời”, cô kể.

Pipher ban đầu đặt phòng ba người với giá 17.000 USD (khoảng 440 triệu đồng). Tuy nhiên, do một người hủy chuyến vào phút chót, cô được ở cabin hai người mà không phải trả thêm phí.

Dịch vụ trọn gói giúp cô có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của Nam Cực. Điều khiến Pipher bất ngờ nhất là sự đa dạng của cảnh quan và hệ động vật nơi đây.

Ảnh chụp Nam Cực của Ceirra Pipher (Ảnh: Ceirra Pipher).

Cô nhớ như in khoảnh khắc nhìn thấy một con hải cẩu báo đang ngủ, nhận ra bộ lông của chúng dày và mềm hơn cô tưởng. Đứng trước những dãy núi phủ tuyết trắng hùng vĩ, cô cũng thay đổi cách nhìn về vùng đất này.

“Bạn nhìn những ngọn núi trước mặt và chợt nhận ra Nam Cực không chỉ có băng. Đây là một châu lục với địa hình thực sự. Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, bạn mới cảm nhận rõ điều đó”, cô nói.

Đón tuổi mới giữa thiên nhiên hoang sơ gần như nguyên vẹn của Trái Đất, Ceirra Pipher cho biết đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất cuộc đời - không chỉ vì số tiền cho chuyến đi khá lớn, mà vì trải nghiệm hiếm có ở nơi tận cùng thế giới.