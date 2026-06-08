Cô gái lạc trong rừng ở Malaysia 14 ngày, sống nhờ uống thứ nước lạ

"Tôi thấy như sắp chết"

Jaslinda Saludin, là một trong 14 người leo núi cùng 2 hướng dẫn viên tham gia hành trình chinh phục núi Gunung Batu Putih bắt đầu từ ngày 23/5. Ngọn núi cao 2.131m, là ngọn núi cao thứ 8 nằm ở bang Perak, Indonesia.

Để chinh phục điểm đến này đòi hỏi du khách cần có kỹ năng leo trèo, định hướng tốt. Đó cũng là thử thách đáng gờm ngay cả với những nhà leo núi dày dặn kinh nghiệm.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: News).

Suốt 14 ngày mất tích, người phụ nữ vừa được tìm thấy vào khoảng 15h ngày 6/6. Những người dân thuộc cộng đồng bản địa Orang Asli tại khu định cư Lubuk Gaharu nằm gần chân núi đã tìm thấy người này.

Nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng của mình, chị Saludin cho biết bản thân cảm thấy như sắp chết sau khi phát hiện bị lạc khỏi đoàn leo núi.

"Tôi không có gì để ăn suốt 2 tuần. Để cầm cự sự sống, tôi đã tìm tới những cây nắp ấm và uống thứ nước sẫm màu bên trong. Có những lúc, tôi thấy mình bị lơ lửng giữa sự sống và cái chết", nữ du khách nói.

Được biết, dịch bên trong cây nắp ấm là hỗn hợp chất lỏng do cây tự tiết ra, chứa hàng chục loại enzym khác nhau nhằm thu hút và phân hủy côn trùng. Loại dịch này có thể chứa chất độc, gây phản ứng như đau bụng với người có hệ miễn dịch kém.

Khi chia sẻ với truyền thông về sự cố của mình, chị Saludin cũng gửi lời xin lỗi vì vụ việc kéo dài gần nửa tháng dẫn tới chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn.

Nữ du khách nhận định, một trong những lý do khiến chị bị mất phương hướng và liên tục đi thành vòng tròn là "địa hình cực kỳ khắc nhiệt".

"Tôi thấy kiệt sức khi liên tục leo lên rồi lại xuống mà không biết đường đi ra sao", chị chia sẻ.

Người phụ nữ uống thứ dung dịch bên trong cây nắp ấm để tồn tại (Ảnh: News).

Ông Sabarodzi Nor Ahmad - Phó Giám đốc phụ trách hoạt động của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn bang Perak - cho biết, trong khoảng 3 ngày, Saludin hoàn toàn không tiếp cận được nguồn nước.

Theo ông, nữ du khách đã sống sót nhờ uống sương đọng lại trên lá, ăn tạm một số thực vật trong rừng.

Ông Nazri Bah Eng - một trong những người dân tìm thấy Saludin - kể rằng, thời điểm đó, nữ du khách đang loạng choạng bước đi. Ông cùng hai người thân đang trên đường ra sông gần làng vô tình bắt gặp.

Họ thấy người phụ nữ có thể trạng rất yếu ớt và đang khóc. Trên người của nạn nhân còn mang theo một túi đựng đầy nấm rừng. Người này chỉ bị thương nhẹ bao gồm các vết côn trùng cắn và một số vết thương ở đầu.

Sau đó, họ đã đưa nạn nhân về nhà của trưởng làng, cung cấp thức ăn cho bà. Khi đó, nạn nhân đã rơi vào trạng thái kiệt sức.

Như một phép màu

Ông Muzafar Mohamad - điều phối viên nhóm hướng dẫn viên leo núi thuộc Cục Lâm nghiệp Perak - cho biết, Saludin được tìm thấy ngay trong khu vực mà trước đó lực lượng cứu hộ đã nhiều lần rà soát nhưng vô vọng.

“Đó là khu vực mà các đội cứu hộ của chúng tôi đã đi qua từ cả phía trên lẫn phía dưới”, ông nói.

Hiện nữ du khách trong tình trạng phục hồi sức khỏe (Ảnh: Sở Cứu hỏa và Cứu nạn bang Perak).

Địa hình nơi đây được mô tả vô cùng hiểm trở. Khu vực có rất nhiều thung lũng, thác nước và nền đất khó di chuyển. Ngay cả với các hướng dẫn viên leo núi giàu kinh nghiệm, việc tiếp cận một số khu vực nhất định cũng không hề dễ dàng.

Theo truyền thông địa phương, nữ du khách tham gia hành trình trekking xuyên núi mang tên Trans Spencer Chapman Trek tại Gunung Batu Putih, khởi hành lúc 2h sáng ngày 23/5.

Nữ du khách cùng một người leo núi khác, 41 tuổi, đã gặp vấn đề về sức khỏe và phải dừng lại trong quá trình leo núi. Tuy nhiên, Saludin được cho là vẫn tiếp tục hướng lên đỉnh và lần cuối được nhìn thấy vào ngày 24/5.

Tuyến trekking này có hành trình dài khoảng 34km xuyên qua dãy núi, nổi tiếng với địa hình hiểm trở và đầy thử thách.

Việc Saludin được tìm thấy trong trạng thái an toàn được nhiều người xem là một “phép màu”.

Ông Hishammuddin Ahmad, một người bạn của bà, bày tỏ sự vui mừng khi nghe tin người phụ nữ đã an toàn. Người này coi như đây là một phép màu giữa đời thực.