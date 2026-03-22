Chợ phiên ở độ cao 2.000m nhộn nhịp tiếng gà, tiếng lợn giữa núi rừng

Chợ phiên Y Tý nằm trên vùng đất cao hơn 2.000m, ngay trung tâm xã họp vào mỗi sáng thứ bảy. Giữa không gian núi rừng lạnh giá, phiên chợ luôn rộn ràng, tấp nập, như thổi bừng sức sống, xua tan vẻ tĩnh lặng của miền sơn cước.

Vì chỉ họp một lần mỗi tuần, nên chợ phiên ở Y Tý luôn rộn ràng, đông vui như ngày hội. Người Hà Nhì Đen, Mông, Dao từ khắp bản làng tụ về, mang theo nông sản và cả những nụ cười chân chất.

Phiên chợ ở Y Tý còn hấp dẫn bởi những gùi rau rừng tươi xanh được bà con mang về từ trong núi và thôn, bản. Từ tinh mơ, họ đã vào rừng hái rau, rồi mang thẳng ra chợ khi sương còn chưa tan, để giữ trọn vị tươi non, mộc mạc của núi rừng Tây Bắc.

Dù quy mô không quá rộng, chợ phiên ở Y Tý vẫn khiến du khách bất ngờ bởi sự phong phú của sản vật núi rừng. Những nông sản do chính tay bà con hái lượm, trồng trọt được bày bán với giá cả phải chăng.

Người bán không chèo kéo, chỉ nhẹ nhàng, từ tốn, vậy mà chẳng mấy chốc, hàng hóa đã vơi đi gần hết trong không khí mua bán đầy thân tình, mộc mạc.

Những gian hàng bán gạo, thực phẩm hay các vật dụng quen thuộc như cuốc, xẻng ở chợ phiên Y Tý luôn tấp nập người mua, phản ánh rõ nét nhịp sống lao động giản dị mà thiết thực của bà con vùng cao.

Những gian hàng bán trang sức cho đồng bào ở chợ phiên Y Tý với những món đồ tinh xảo, mang đậm nét văn hóa truyền thống và được bà con yêu thích, lựa chọn. Trong đó, có cả đồ trang sức bằng bạc và đồ mỹ ký.

Một nét độc đáo của chợ phiên Y Tý là khu mua bán gia súc, gia cầm như lợn đen, gà, vịt… Tiếng gọi nhau í ới, tiếng mặc cả rộn ràng hòa cùng tiếng kêu eng éc của lợn, cục tác của gà... vang lên giữa núi rừng, tạo nên bản hòa âm sống động, rất riêng của phiên chợ vùng cao.

Bà con dân tộc ở chợ phiên Y Tý tỉ mỉ lựa chọn từng con lợn đen khỏe mạnh để mang về nuôi, gửi gắm trong đó cả kinh nghiệm và sự chăm chút cho cuộc sống gia đình nơi vùng cao.

Hay những con gà được bà con lựa chọn, trao đổi ngay tại chợ phiên Y Tý, tạo nên khung cảnh mua bán dân dã, gần gũi mà đậm chất núi rừng.

Tại chợ phiên Y Tý, bà con còn tỉ mỉ chọn mua những đàn vịt nhỏ, nâng niu mang về nuôi lớn, gửi gắm trong đó bao hy vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn.

Phiên chợ ở Y Tý không khói bụi, chẳng xô bồ, mà thoang thoảng hương núi rừng tinh khiết, quyện cùng mùi thơm ngọt của những chùm thảo quả đỏ nâu. Chính sự trong lành, dịu nhẹ ấy đã níu chân du khách, mang đến cảm giác bình yên hiếm có giữa nhịp sống vội vã nơi phố thị.