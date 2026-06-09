Chi 250 triệu đồng ngồi tàu từ Hà Nội vào TPHCM, khách Tây thấy đáng tiền

Vốn là những blogger du lịch nổi tiếng từng trải nghiệm các chuyến tàu sang trọng ở châu Âu cũng như trên thế giới, mới đây Michael Downie và Sebastian đã có hành trình xuyên Việt trên chuyến tàu siêu sang SJourney. Đây cũng được coi là chuyến tàu có mức giá đắt đỏ nhất Việt Nam hiện nay.

Kết thúc chuyến đi, hai vị khách người Canada nhận định, đây không chỉ là một chuyến tàu sang trọng, còn là hành trình khám phá Việt Nam theo cách hoàn toàn khác biệt.

Hành trình 8 ngày 7 đêm trên tàu, giá hơn 250 triệu đồng

Từng trải nghiệm hàng trăm chuyến tàu trên khắp thế giới, theo Michael, phần lớn những tàu sang trọng đều tập trung vào trải nghiệm bên trong của các khoang.

Nhưng với chuyến tàu hỏa hạng sang ở Việt Nam, điều đặc biệt nhất là du khách được xuống tàu mỗi ngày để khám phá các điểm đến nổi tiếng dọc theo đất nước hình chữ S.

Vị khách Canada trải nghiệm chuyến đi xuyên Việt bằng tàu hỏa trong 8 ngày (Ảnh cắt từ video).

“Đây không chỉ là một chuyến tàu. Đây là một hành trình đưa bạn khám phá Việt Nam bằng xe jeep, xích lô, thuyền, cáp treo, hang động và những di sản lịch sử", anh nói.

Chính yếu tố này khiến chàng trai Canada đánh giá, đây có thể là trải nghiệm tàu hỏa đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

Đây là chuyến tàu sang trọng nhất Việt Nam hiện nay (Ảnh: Thành Đông).

Bắt đầu từ Hà Nội, Michael và người bạn đồng hành Sebastian được đón bằng SUV hạng sang từ khách sạn tới ga tàu. Ngay khi đến nơi, họ được chào đón bằng khăn lạnh, đồ uống, nón với họa tiết đặc trưng của Việt Nam cùng sự phục vụ tận tình của đội ngũ nhân viên.

Ngay khi bước lên tàu, anh tiếp tục bất ngờ bởi phong cách thiết kế Đông Dương (Indochine), kết hợp với các yếu tố truyền thống Việt Nam. Với anh, đây là một trong những khoang tàu sang trọng nhất từng ở.

Khoang ngủ rộng với nhiều không gian lưu trữ thông minh, nội thất cao cấp và đặc biệt là phòng tắm riêng được hoàn thiện bằng gạch lát màu xanh với những chi tiết đồng thau. Dù ở trên tàu, khách vẫn được trang bị phòng tắm với vòi sen cỡ lớn.

Vị khách bất ngờ với các món ăn được trang trí cầu kỳ, xử lý tinh tế (Ảnh cắt từ video).

Sau khi rời ga, tàu di chuyển qua phố đường tàu Hà Nội. Đây là khoảnh khắc du khách được ngắm nhìn đường phố từ trong toa tàu, mang tới cảm giác rất khác biệt.

Với chuyến đi này, các vị khách sẽ có những điểm dừng chân dọc hành trình bao gồm Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết. Đây đều là những điểm đến nổi tiếng để du khách có dịp trải nghiệm hành trình di sản văn hóa từ Bắc vào Nam.

Tại mỗi điểm dừng, du khách sẽ nghỉ lại một ngày và có tour riêng để trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực tại điểm đến. Điểm dừng chân đầu tiên là Tràng An (Ninh Bình).

Tại đây, du khách nghỉ lại một đêm để tham quan các danh thắng nổi bật như khu du lịch sinh thái Tràng An hay quần thể di sản cố đô. Michael đặc biệt ấn tượng với hệ thống hang động tự nhiên mà du khách được chèo thuyền xuyên qua.

"Cảnh quan ở đây đẹp tới mức hình ảnh quay trên video cũng khó lòng truyền tải đầy đủ", vị khách Canada nhận xét.

Biểu cảm bất ngờ của khách khi chứng kiến màn bắn pháo hoa ở ga Thọ Lộc (Ảnh cắt từ video).

Tới ngày thứ 3, cả đoàn háo hức chờ tới chặng dừng tiếp theo ở Quảng Bình. Tại đây, hành khách tiếp tục khám phá Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng.

Tới buổi tối, thay vì dùng bữa trên tàu, du khách được trải nghiệm thưởng thức bữa ăn ngoài trời ngay tại nhà ga trước khi tàu lăn bánh tiếp.

Khi tới Huế, đoàn khách di chuyển trên xích lô đi qua các con phố, tham quan Hoàng thành Huế cũng như lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn.

Bữa trưa tại Huế được tổ chức theo phong cách cung đình với trang phục truyền thống, nhạc sống và các món ăn được trình bày cầu kỳ như tác phẩm nghệ thuật.

Trong khi đó tại Hội An, họ được đi trên những chiếc xe jeep kiểu cổ. Michael cho biết việc ngồi trong đoàn xe jeep chạy qua vùng nông thôn Việt Nam mang lại cảm giác rất đặc biệt.

Anh cũng tham gia các hoạt động thủ công như khắc gỗ truyền thống và trải nghiệm thuyền thúng nổi tiếng của Hội An.

Chuyến tàu đáng nhớ nhất trong cuộc đời

Sau nhiều ngày trải nghiệm, vị khách người Canada nhận thấy, đây không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển cao cấp.

Với anh, những điều muốn khám phá đều được gói gọn trong một chuyến đi. Mỗi sáng thức dậy, hành khách tới một điểm đến hoàn toàn mới, sẵn sàng trải nghiệm vùng đất xa lạ ở Việt Nam.

Khi chiều xuống, họ dành thời gian thư giãn trên tàu, thưởng thức những ly cocktail, ngắm cánh đồng lúa, cảnh quan làng quê hay bờ biển tuyệt đẹp trôi qua những ô cửa sổ.

Nhóm du khách trên tàu trải nghiệm mặc trang phục dân tộc khi tới Huế (Ảnh cắt từ video).

Và điều khiến anh ấn tượng nhất là câu chuyện về ẩm thực. Mỗi ngày, đầu bếp sáng tạo thực đơn mới với cách trình bày tinh tế như nhà hàng 5 sao trong điều kiện con tàu luôn chuyển động.

"Tôi không hiểu họ làm cách nào. Nhưng món nào cũng khiến chúng tôi ngạc nhiên", anh bày tỏ.

Michael cũng nhắc tới kỷ niệm khiến đoàn khách phải ồ lên thích thú. Với họ, đây là khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt hành trình khi trải nghiệm bữa tiệc ngoài trời được bày biện ngoài sân ga Thọ Lộc ở tỉnh Quảng Bình. Tại đây, hành khách thưởng thức tiệc hải sản nướng, nghe nhạc sống, trò chuyện cùng nhau và ngắm nhìn màn bắn pháo hoa tưng bừng.

"Trong đời tôi chưa từng trải nghiệm đi trên chuyến tàu nào lại có cả màn bắn pháo hoa", một vị khách chia sẻ.

Còn với Michael, chính những khoảnh khắc như vậy đã biến nhóm hành khách vốn là những người xa lạ đến từ nhiều vùng đất khác nhau, bỗng trở thành những người bạn thực sự.

Những ngày cuối cùng, đoàn tàu rời Phan Thiết rồi tiến về TPHCM sau 8 ngày xuyên Việt. Nhìn lại hành trình, anh Sebastian cho rằng, điều làm nên giá trị của chuyến đi không chỉ là con tàu có vẻ ngoài sang trọng, mà còn là cách chương trình kết hợp giữa nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa sâu sắc.

"Đây là hành trình giúp bạn bước vào từng vùng đất của Việt Nam. Đây là trải nghiệm tàu hỏa đáng nhớ nhất cuộc đời", anh nhận xét.