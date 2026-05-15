Tiểu Lư, 19 tuổi, sống tại thành phố Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) hiện trở thành nhân vật gây chú ý trên nhiều nền tảng mạng xã hội quốc gia tỷ dân.

Gia đình anh có một tiệm cơm rang bán tại chợ đêm. Từ năm 17 tuổi, Lư đã thay bố mẹ đứng ở quầy cơm, trực tiếp rang cơm phục vụ khách. Mới đây, vì muốn bản thân trông chỉn chu, chuyên nghiệp hơn khi làm việc, Lư luôn vuốt tóc gọn gàng và mặc vest chỉnh tề.

Chàng trai Trung Quốc mặc vest chiên cơm ở chợ, tháng thu 200 triệu đồng (Nguồn video: News).

Điều này vô tình khiến Lư trở thành nhân vật xuất hiện trong những video thu hút hàng triệu lượt xem. Không ít thực khách tới quán chỉ vì muốn trực tiếp nhìn cảnh chàng trai mặc vest đứng chiên cơm.

"Tôi chỉ muốn bản thân trông lịch sự hơn, không ngờ khách hàng lại nhiệt tình đến vậy. Ban đầu, họ mua cơm rang của tôi vì tò mò, nhưng yếu tố thực sự giữ chân thực khách lại là hương vị", anh nói.

Chàng trai tiết lộ, cha anh sẽ phụ trách chuẩn bị nguyên liệu, còn anh đứng bếp. Lư bắt đầu bán hàng từ 17h tới 23h30 hàng ngày. Gần như anh không có thời gian nghỉ ngơi vì lượng khách tới khá đông.

Mỗi ngày, quán bán hơn 200 suất cơm rang với giá từ 10 tệ (38.000 đồng). Tổng doanh thu hàng tháng khoảng 50.000 tệ (gần 200 triệu đồng). Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn khoảng một nửa tổng doanh thu (80 triệu đồng).

Khoảnh khắc chàng trai mặc vest đứng chiên cơm gây sốt (Ảnh cắt từ video).

Tuy nhiên khi độ nổi tiếng tăng cao, những chia sẻ của Lư hiện nhận sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, không ít người đặt ra hoài nghi về các con số.

Theo cộng đồng mạng, nếu tổng thời gian bán hàng của quán là 6,5 tiếng và mỗi suất cơm rang chỉ mất 3 phút để chế biến, người làm liên tục không ngừng nghỉ chỉ đạt khoảng 130 suất. Như vậy, con số hơn 200 suất cơm bán ra mỗi ngày là không hợp lý.

Đáp trả nghi vấn này, Lư cho biết, vào thời gian cao điểm, anh thường chiên nhiều suất cơm cùng lúc. Anh cũng phát trực tiếp quá trình rang cơm để người xem có thể nắm rõ thông tin.

Chàng trai trẻ cũng tiết lộ, khi trở thành gương mặt được chú ý, anh chấp nhận việc bị để ý tới từng lời nói, cử chỉ. Tuy nhiên, điều anh quan tâm hơn cả là nâng cao tay nghề và tính kỷ luật bản thân.

"Tôi chỉ đang làm điều mình thích. Nếu có thể mang tới năng lượng tích cực cho khách hàng và người xem, tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ xem mình là người nổi tiếng", anh nói khiêm tốn.

Câu chuyện của Tiểu Lư khiến nhiều người liên tưởng tới một xu hướng từng xuất hiện tại các nhà hàng, quán cơm ở Trung Quốc. Trong đó, chủ quán hoặc nhân viên cố xây dựng hình ảnh gây chú ý bằng cách ăn mặc gợi cảm hoặc trào lưu độc lạ nhằm thu hút thực khách, tăng lượng người xem trên mạng xã hội.

Giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, không ít quán ăn chọn cách tạo hiệu ứng thị giác như chiêu thức tiếp thị, bởi chỉ cần vài video lan truyền trên mạng với lượng tương tác cao đột biến, quán có thể đông khách chỉ sau một đêm.

Cô gái được mệnh danh “hotgirl chiên cơm” (Ảnh: Ettoday).

Trước đó, một quán ăn tại chợ đêm ở Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cũng trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2023 bởi ngoại hình của chủ quán. Được biết, cô gái có tên Lâm Đồng, được gọi với danh xưng "hotgirl bán cơm chiên" nhờ nhan sắc khả ái.

Sau những đoạn video gây sốt, nữ chủ quán thừa nhận doanh số của quán tăng lên nhờ lượng khách tới ghé mua nhiều hơn. Tuy nhiên cô cũng thẳng thắn bày tỏ muốn giữ chân khách bằng hương vị món ăn, thay vì các chiêu trò.