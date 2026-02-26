CBAir và khả năng ứng dụng mô hình hàng không du lịch tại Việt Nam

Tại châu Âu, hàng không du lịch (Leisure Airline) là một phần thiết yếu của hệ sinh thái nghỉ dưỡng trọn gói. Thay vì cạnh tranh trực diện với các hãng truyền thống hay giá rẻ, lớp hãng bay chuyên biệt này tồn tại song song để phục vụ khách đi tour theo mùa tại các điểm đến biển - đảo, tối ưu hóa chuỗi giá trị du lịch tích hợp.

Crystal Bay Airlines tiên phong đưa mô hình Leisure Airline về Việt Nam với kỳ vọng mở ra một hướng đi tiềm năng góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Leisure Airline: Sản phẩm của du lịch đại chúng trưởng thành

Tại châu Âu, Leisure Airline ra đời khi du lịch đại chúng bước sang giai đoạn trưởng thành. Khi nhu cầu nghỉ dưỡng biển theo mùa tăng mạnh, đặc biệt tại Địa Trung Hải và Bắc Phi, các tour operator lớn nhận ra rằng việc phụ thuộc hoàn toàn vào hãng hàng không bên ngoài khiến chi phí, lịch bay và khả năng mở rộng thiếu ổn định.

Sơn Trà, Đà Nẵng nhìn từ trên cao (Ảnh: Crystal Bay).

Chính vì thế, các hãng bay du lịch đã hình thành và gắn kết chặt chẽ với hệ thống khách sạn cùng các đơn vị lữ hành để tối ưu hóa vận hành. Đặc trưng nổi bật của mô hình này thể hiện qua việc mạng lưới bay chỉ tập trung vào các điểm đến nghỉ dưỡng và lịch trình được điều chỉnh linh hoạt theo mùa thay vì chạy đua tần suất quanh năm.

Hơn nữa, thay vì bán vé lẻ đại trà, phần lớn ghế bay tại đây được gắn trực tiếp với các gói tour trọn gói nhằm hướng tới mục tiêu tối ưu tổng giá trị hệ sinh thái du lịch thay vì chỉ tập trung vào doanh thu vé máy bay đơn thuần.

Leisure Airline vì thế là một mô hình khác, ra đời từ nhu cầu tổ chức du lịch quy mô lớn một cách ổn định.

Điểm tương đồng trong bối cảnh Việt Nam

Du lịch Việt Nam đang ở ngưỡng tương tự châu Âu trước đây, khách tăng nhanh nhưng giá trị trên mỗi đầu người và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng còn thấp, đặc biệt tại thị trường Nga và Trung Á.

Nhiều năm qua, dòng khách này phụ thuộc phần lớn vào các chuyến bay charter (bay thuê chuyến) theo mùa của hãng bay ngoại, tạo ra biểu đồ tăng trưởng bất ổn, gây khó cho doanh nghiệp lẫn điểm đến.

Trong bối cảnh đó, CBAir xuất hiện nhằm nâng cấp mô hình charter thời vụ thành cấu trúc vận hành ổn định hơn, hướng tới mô hình Leisure Airline chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn châu Âu.

Khác biệt về điểm xuất phát

Dù vậy, cần thấy rõ sự khác biệt về bối cảnh, các Leisure Airline châu Âu ra đời từ thị trường nội địa lớn và hạ tầng đã hoàn thiện. Ngược lại, Việt Nam có điểm xuất phát thấp hơn dù tốc độ tăng trưởng nhanh.

Khu vực bãi biển riêng của Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa (Ảnh: Crystal Bay).

Do đó, CBAir không thể sao chép nguyên mẫu mà phải điều chỉnh thay vì phục vụ đại trà, mô hình này tập trung vào các thị trường nguồn xa, nơi tour trọn gói và lưu trú dài ngày giúp tối ưu hiệu quả tích hợp.

Tương tự các Leisure Airline quốc tế, CBAir gắn liền với hệ sinh thái nghỉ dưỡng nhằm tối ưu công suất lưu trú và trải nghiệm All-inclusive (trọn gói dịch vụ). Tuy nhiên, tại Việt Nam, mô hình này còn mang tầm chiến lược: đồng bộ năng lực vận tải với địa phương để kéo dài mùa du lịch và giữ vững giá trị kinh tế tại điểm đến thay vì chỉ tối ưu lợi nhuận doanh nghiệp.

Đại diện CBAir chia sẻ, việc tiên phong đưa mô hình Leisure Airline thử nghiệm tại Việt Nam là sự đổi mới tư duy làm du lịch của doanh nghiệp, chuyển dịch sang các cấu trúc bền vững, thay vì chỉ chạy theo tăng trưởng ngắn hạn.

Vẻ đẹp thiên nhiên của Nha Trang (Ảnh: Crystal Bay).

“CBAir có thể được xem là một phép thử: liệu mô hình Leisure Airline có thể thích ứng thành công với bối cảnh Việt Nam hay không. Kết quả của phép thử này không chỉ quyết định số phận của CBAir, mà còn gợi mở một hướng đi mới để Việt Nam có thể nâng cấp du lịch từ điểm đến đang lên thành điểm đến được tổ chức tốt”, đại diện CBAir nhấn mạnh.