Cảnh lạ ở các "phố cầy tơ" nổi tiếng TPHCM: Vì sao thịt chó dần biến mất?

Cảnh khác lạ tại "thủ phủ" thịt chó ở TPHCM

Trong vai người mua, phóng viên Dân trí tìm đến đường Phạm Văn Hai (khu vực Ngã ba Ông Tạ) - nơi từng được nhiều người xem là "thủ phủ" thịt chó ở TPHCM. Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, nơi bán thịt chó giờ không còn biển hiệu như trước mà phải để ý những quầy hàng bày riềng và sả.

"Muốn mua hả? Đợi chút để tôi gọi điện", một người phụ nữ bán bún trên đường Phạm Văn Hai nhanh nhẹn nói, sau khi nghe chúng tôi hỏi về thịt chó.

Theo người phụ nữ này, bà chỉ giới thiệu khách có nhu cầu mua thịt chó cho người quen. Chỉ tay về vài bó riềng và sả trước quầy, bà nói ngắn gọn: "Người quen nhìn là hiểu".

Một số người dân cho biết riềng và sả được bày trước quầy là dấu hiệu để nhận biết nơi còn bán thịt chó (Ảnh: Mộc Khải).

Ngã ba Ông Tạ, đặc biệt là đường Phạm Văn Hai, từng tập trung nhiều quán và sạp bán thịt chó. Theo những người dân sống lâu năm tại khu vực, có thời điểm, chỉ vài trăm mét đường đã có 5-6 quán và sạp chuyên bán thịt chó. Người bán vừa chế biến tại chỗ, vừa bán thịt thui cùng với lòng, dồi và nhiều món khác.

Không chỉ người dân thành phố, nhiều thực khách từ các khu vực lân cận cũng tìm đến. "Ngày trước đi ngang là thấy thịt chó bày trước cửa, muốn mua lúc nào cũng có, còn giờ tìm cũng khó", một người dân sống hơn 20 năm tại khu vực cho biết.

Hiện tại, hai bên tuyến đường là quán cà phê, cửa hàng, tiệm thuốc, quán ăn cùng nhiều loại hình kinh doanh khác. Những sạp bày bán thịt chó công khai gần như không còn.

Theo nhiều người, lượng khách mua thịt chó đã bắt đầu giảm rõ trong vài năm trở lại đây. Không ít chủ quán chuyển sang bán mặt hàng khác hoặc đóng cửa vì việc kinh doanh không còn hiệu quả.

"Có ngày chỉ lác đác vài người ghé các quầy. Các quán dần dần vắng khách rồi nghỉ chứ không phải đột ngột mà nghỉ hết", một người dân nói.

Quầy thịt chó trên đường Phạm Văn Hai vẫn còn bán công khai hồi tháng 2 (Ảnh: Mộc Khải).

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, phóng viên Dân trí từng ghi nhận trên đường Phạm Văn Hai vẫn còn 2 sạp bán thịt chó. Thịt được đặt trước quầy, bày bán công khai. Trong lần trở lại này, những quầy hàng ấy đã không còn xuất hiện.

Theo bà Hảo (tên nhân vật đã được thay đổi) - tiểu thương bán sữa trên đường Phạm Văn Hai - khoảng 2-3 tháng nay, các quầy thịt chó tại đây đã không còn bày bán như trước.

Không chỉ đường Phạm Văn Hai, hẻm 189 Cống Quỳnh - nơi từng được nhiều người gọi là "phố thịt chó" ở TPHCM - cũng đã chuyển hẳn sang bán các món từ thịt dê.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí hồi tháng 7, con hẻm vẫn nhộn nhịp quán ăn, nhưng không còn điểm nào bán thịt chó. Những bảng hiệu "cầy tơ" một thời đã được thay bằng quán dê quay, lẩu dê, dê nướng và nhiều món ăn khác.

Hẻm 189 Cống Quỳnh - nơi từng được nhiều người gọi là "phố thịt chó" ở TPHCM - cũng đã chuyển hẳn sang bán các món từ thịt dê (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Một số chủ quán từng bán thịt chó gần 30 năm ở con hẻm này cho biết lượng khách giảm dần qua từng năm. Cùng với sự thay đổi trong nhu cầu của thực khách, việc chính quyền địa phương vận động các hộ chuyển đổi mô hình kinh doanh cũng góp phần khiến "phố thịt chó" một thời dần khép lại.

Vì sao "thủ phủ" thịt chó ở TPHCM dần biến mất?

Hiện nay, pháp luật chưa cấm việc kinh doanh hay tiêu thụ thịt chó. Tuy nhiên, những năm gần đây, TPHCM đã tăng cường quản lý hoạt động mua bán chó, mèo, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp vật nuôi, tiêu thụ chó, mèo không rõ nguồn gốc hoặc nghi do trộm cắp mà có.

Việc siết chặt quản lý được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh nhiều địa bàn từng ghi nhận các vụ trộm chó, mèo, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Theo người dân địa phương, sự thay đổi ở "thủ phủ" thịt chó này cũng như nhiều điểm khác ở TPHCM đến từ nhiều nguyên nhân.

Nếu trước đây thịt chó từng là món nhậu quen thuộc của không ít người thì hiện nay lựa chọn ăn uống đã đa dạng hơn, lớp khách trẻ cũng ít lựa chọn món ăn này hơn các thế hệ trước. Bên cạnh đó, quan niệm về việc nuôi chó cũng dần thay đổi.

Khu vực Ngã ba Ông Tạ - điểm giao giữa đường Phạm Văn Hai và đường Cách Mạng Tháng Tám - từng là nơi tập trung nhiều điểm bán thịt chó (Ảnh: Mộc Khải).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trần Trung Hải - nhà nghiên cứu xã hội tại TPHCM - cho rằng, việc các điểm bán thịt chó tại khu vực Ngã ba Ông Tạ dần thu hẹp phản ánh những thay đổi trong đời sống đô thị.

Theo ông, nếu trước đây chó chủ yếu được xem là vật nuôi giữ nhà hoặc nguồn thực phẩm thì ngày nay, với nhiều người, đặc biệt tại các đô thị lớn, chó đã trở thành bạn đồng hành và là thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, người dân ngày càng có nhiều lựa chọn ẩm thực hơn, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến an toàn thực phẩm, lối sống xanh và các giá trị nhân văn trong việc đối xử với động vật.

Theo ông Hải, sự thay đổi của một khu phố từng gắn với một nghề hoặc một món ăn đặc trưng còn đến từ nhiều yếu tố khác như nhu cầu tiêu dùng thay đổi, áp lực chi phí mặt bằng, quá trình đô thị hóa, sự thiếu người kế nghiệp cũng như các yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

"Một bộ phận người trẻ ngày nay không còn duy trì thói quen ăn thịt chó như các thế hệ trước. Khi lượng khách giảm dần, nhiều hộ kinh doanh buộc phải chuyển đổi mặt hàng hoặc ngừng bán. Đây là sự dịch chuyển diễn ra tự nhiên theo sự thay đổi của nhu cầu thị trường", ông Hải nhận định.

Một quán thịt cầy lâu năm tại hẻm 189 Cống Quỳnh nay đã đổi thành quán dê quay (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Nhà nghiên cứu cho rằng sự thay đổi của những "phố nghề" hay "phố ẩm thực" là một phần trong quá trình phát triển của đô thị. Khi nhu cầu tiêu dùng, chuẩn mực xã hội và điều kiện kinh doanh thay đổi, các không gian kinh doanh cũ cũng dần chuyển đổi hoặc được thay thế bằng những loại hình mới.

"Sự thay đổi tại khu vực Ngã ba Ông Tạ phản ánh quá trình vận động tự nhiên của đô thị, đồng thời cũng cho thấy khả năng thích ứng của một thành phố luôn không ngừng biến đổi.

Khi một loại hình kinh doanh hoặc một bản sắc đô thị không còn phù hợp với nhu cầu của xã hội, nó sẽ dần nhường chỗ cho những mô hình và bản sắc mới phù hợp hơn với bối cảnh phát triển hiện tại", ông Hải nói.