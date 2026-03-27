Cá ngừ 50kg vượt hơn 500km về TPHCM, hút khách tại lễ hội ẩm thực 3 miền

Chứng kiến xẻ thịt cá ngừ 50kg

Chiều 27/3, đông đảo người dân và du khách đổ về Khu du lịch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) dạo quanh các gian hàng ẩm thực. Tại gian hàng của nhà hàng Sài Gòn - Phú Yên, thực khách tập trung đông đúc theo dõi đầu bếp xẻ cá ngừ.

Con cá lớn được đặt ngay trên bàn. Mỗi đường dao đi qua, từng thớ thịt đỏ lộ ra, khiến nhiều người không rời mắt. Theo đơn vị chế biến, cá ngừ đại dương nặng khoảng 50kg. Cá được xử lý sơ bộ ngay sau khi đánh bắt, giữ lạnh liên tục bằng thùng chuyên dụng để đảm bảo độ tươi.

Sau đó, cá được vận chuyển từ Phú Yên vào TPHCM, qua quãng đường hơn 500km. Theo đầu bếp, loại cá này ngon nhất là chế biến trong ngày.

Đầu bếp xẻ thịt cá ngừ đại dương (Ảnh: Mộc Khải).

Sau khi xẻ, thịt cá được chia nhỏ để chế biến nhiều món với các loại xốt để phục vụ tại chỗ. Giá các món dao động 50.000-70.000 đồng/phần. Trong khi đó, cá tươi bán mang về có giá vài trăm nghìn đồng mỗi kg, tùy phần thịt. Nhiều thực khách cho rằng mức giá này không quá đắt đỏ như khi dùng món tại các nhà hàng.

Đứng theo dõi xẻ cá, anh Thanh Huy (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết bất ngờ khi lần đầu thấy cá ngừ đại dương kích thước lớn ngoài đời. “Xem trên mạng thì nhiều rồi, nhưng nhìn trực tiếp tôi mới thấy con cá to thật. Mỗi lần đầu bếp cắt ra là mọi người xung quanh ồ lên”, anh nói.

Theo anh Huy, việc được quan sát từ lúc cá còn nguyên con đến khi thành món ăn khiến trải nghiệm thú vị hơn. “Không chỉ ăn mà còn được xem, cảm giác khác hẳn so với đi ăn bình thường”, anh chia sẻ.

Hải sản tươi được vận chuyển vào TPHCM bằng đường hàng không (Ảnh: Mộc Khải).

Không chỉ riêng cá ngừ, khu hải sản tại lễ hội cũng khá nhộn nhịp với nhiều nguyên liệu được đưa về trong ngày. Đại diện đơn vị khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc cho biết đã chuẩn bị hơn 200kg hải sản như hàu sữa, mực, các loại ốc, vận chuyển bằng đường hàng không vào TPHCM từ sáng sớm.

Đơn vị này cho biết việc chế biến tại chỗ giúp khách quan sát trực tiếp từ nguyên liệu tươi sống đến khi thành món ăn, tạo cảm giác yên tâm và tăng thêm phần trải nghiệm.

Cầm 200.000 đồng khám phá ẩm thực 3 miền

Rời khu hải sản, dòng người tản ra các gian hàng khác. Không gian được bố trí theo từng vùng miền. Đi một vòng có thể bắt gặp món ăn từ Tây Bắc, miền Trung đến miền Nam, cùng khu bánh dân gian... Xen giữa là các tiểu cảnh được dựng công phu. Nhiều người dừng lại chụp hình trước khi tiếp tục ăn uống.

Anh Thanh Quang - sinh viên Đại học Mở TPHCM - cho biết, với người trẻ, đây không chỉ là chỗ ăn uống mà còn là dịp tụ tập, thư giãn. “Không khí đông vui, đi dạo rồi ăn uống nhẹ nhàng cũng thoải mái”, anh Quang nói.

Đi cùng hai người bạn, nhóm của anh Quang chọn cách mua phiếu rồi gọi món để ăn chung. “Ba người, mỗi người khoảng 200.000 đồng là ăn đủ no. Chúng tôi gọi xôi chiên ăn kèm gà nướng, nửa con khoảng 200.000 đồng, thêm kem và một số loại bánh. Chúng tôi mua nhiều món rồi chia nhau nên khá no”, anh Quang chia sẻ.

Gia đình anh Hữu Hiệp đã tham gia lễ hội ẩm thực nhiều năm qua (Ảnh: Mộc Khải).

Cách đó không xa, gia đình anh Hữu Hiệp (ngụ Bình Thạnh) cũng đến từ sớm. Đây là năm thứ hai anh quay lại. “Nhà gần nên tới mùa là chúng tôi đi cho vui, coi như đổi gió cuối tuần”, anh nói.

Trong buổi tối, gia đình anh đã thử cơm tấm (60.000 đồng), bánh tằm bì (40.000 đồng), ốc luộc (40.000 đồng). “Giá ở lễ hội vậy cũng ổn, nhưng phải ăn tầm 200.000 đồng/người mới no vì một số món khẩu phần hơi ít”, anh nhận xét.

Lễ hội ẩm thực này là sự kiện thường niên. Năm ngoái, lễ hội thu hút hơn 70.000 lượt khách. Năm nay, lễ hội có khoảng 50 đơn vị tham gia, gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao trên cả nước. Sự kiện diễn ra từ 26 đến 29/3, mở cửa từ 15h đến 22h mỗi ngày.

Món nhum nướng lọt top 10 món ăn phải thử tại lễ hội do ban tổ chức lựa chọn (Ảnh: Mộc Khải).

Bên cạnh ẩm thực, khuôn viên còn có các hoạt động biểu diễn như múa Chăm, hát bài chòi, đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây Nguyên... cùng trải nghiệm làm bánh dân gian, đan nón, gói bánh tét. Không gian được thiết kế theo “dòng chảy văn hóa” ba miền, kết hợp ẩm thực và sinh hoạt truyền thống.

Theo ghi nhận, từ 15h đến 17h trời còn nắng, lượng khách chưa đông, phù hợp chụp hình nhưng khá nóng. Sau 18h, thời tiết dịu hơn, khách tăng dần, nhiều gian hàng phải xếp hàng nhưng không khí sôi động mà không xuất hiện cảnh chen lấn quá đà.

Một số khách có kinh nghiệm cho rằng nên đi buổi tối, đi theo nhóm để dễ chia món và chuẩn bị khoảng 200.000-300.000 đồng/người để thoải mái lựa chọn.