Bầu trời Hội An bừng sáng trong đêm lễ hội ánh sáng và di sản

Tối 4/3, bầu trời phố cổ Hội An bừng sáng với màn trình diễn drone đèn lồng rồng - phượng, chính thức khai mạc lễ hội ánh sáng và di sản 2026. Sự kiện đã biến không gian đêm thành một sân khấu ánh sáng quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Màn trình diễn ấn tượng này là sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ drone hiện đại và nghệ thuật đèn lồng truyền thống. Hàng trăm thiết bị bay đã tạo nên hình ảnh rồng - phượng rực rỡ, uyển chuyển trên bầu trời, mang theo thông điệp khai xuân về phú quý, thịnh vượng và hanh thông.

Pháo hoa rực rỡ bầu trời Hội An trong sự kiện lễ hội ánh sáng và di sản 2026 diễn ra tối 4/3 (Ảnh: Bình An).

Điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc đôi rồng - phượng “trao” những cánh hoa may mắn từ không trung, tạo nên một nghi thức chúc phúc độc đáo. Những đóa hoa ánh sáng lan tỏa không chỉ tượng trưng cho tài lộc và khởi đầu hanh thông mà còn khơi dậy sự hào hứng của khán giả.

Sau màn trình diễn drone, bầu trời Hội An tiếp tục rực sáng trong màn pháo hoa khai hội, khép lại phần mở màn đầy cảm xúc và chính thức đưa lễ hội bước vào chuỗi hoạt động kéo dài trong mùa xuân năm nay. Sự kết hợp giữa ánh sáng, công nghệ, biểu tượng văn hóa và thông điệp năm mới đã tạo nên một đêm khai mạc đáng nhớ.

Châu Ấn Thuyền được làm từ những chiếc đèn lồng (Ảnh: Bình An).

Không chỉ trên cao, dưới mặt đất cũng rực rỡ không kém với cụm đèn lồng khổng lồ mang chủ đề “Châu Ấn Thuyền - Bức tranh di sản”. Châu Ấn Thuyền là loại thuyền buôn được chính quyền Nhật Bản sử dụng vào thế kỷ XVII-XVIII để giao thương với bên ngoài, trong đó có Việt Nam. Loại thuyền này đã nhiều lần cập bến cảng thị Hội An trong lịch sử.

Hình ảnh con thuyền thương cảng, các thương nhân quốc tế và câu chuyện giao thoa văn hóa được tái hiện sống động bằng nghệ thuật ánh sáng, tạo nên một bức tranh di sản đầy màu sắc giữa lòng lễ hội, gợi nhớ về một Hội An sầm uất, giao thương quốc tế trong quá khứ.