Báo Thái Lan: Đà Nẵng được người Thái tìm kiếm nhiều cho kỳ nghỉ dài ngày

Theo The Nation, du khách Thái Lan ngày càng quan tâm đến những chuyến đi nước ngoài kéo dài ít nhất 30 đêm. Trong đó, Đà Nẵng là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất.

Bali (Indonesia), Tokyo (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), TPHCM và Seoul (Hàn Quốc) cũng nằm trong nhóm nhận được nhiều lượt tìm kiếm chỗ ở dài ngày từ thị trường Thái Lan.

Hình ảnh Cầu Vàng, điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, được đăng tải trên báo Thái Lan (Ảnh: The Nation).

Đà Nẵng hấp dẫn khách lưu trú dài ngày nhờ chi phí sinh hoạt tương đối hợp lý, cơ sở vật chất hiện đại và sự kết hợp giữa không gian biển với nhịp sống đô thị.

Du khách có thể làm việc từ xa, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi bên bờ biển, thưởng thức ẩm thực và khám phá văn hóa địa phương. Từ Đà Nẵng, việc di chuyển đến Hội An, Huế và các điểm đến khác ở miền Trung cũng tương đối thuận tiện.

TPHCM được quan tâm nhờ đời sống văn hóa đa dạng, hệ thống dịch vụ phong phú và mức chi phí phù hợp với nhiều nhóm khách.

Việc hai thành phố Việt Nam cùng xuất hiện trong nhóm được tìm kiếm nhiều cho thấy sức hút của Việt Nam đối với du khách Thái Lan muốn kết hợp làm việc và nghỉ dưỡng trong thời gian dài.

Biển, hạ tầng hiện đại và chi phí hợp lý giúp Đà Nẵng thu hút khách lưu trú dài ngày (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Akkaporn Rodkong - Giám đốc Agoda phụ trách Thái Lan và Đông Dương - nhận định du khách Thái ngày càng muốn lưu trú lâu hơn tại những điểm đến nước ngoài đáp ứng được cả nhu cầu về phong cách sống, chi phí và cơ sở hạ tầng.

Khi lựa chọn nơi ở trong một tháng hoặc lâu hơn, du khách không chỉ quan tâm đến cảnh đẹp hay các điểm tham quan. Chi phí sinh hoạt, đường truyền internet, phương tiện di chuyển, dịch vụ lưu trú và chất lượng môi trường sống cũng trở thành những tiêu chí quan trọng.

Theo ông Akkaporn, ranh giới giữa làm việc và du lịch đang dần thay đổi. Nhu cầu chỗ ở vì thế không còn chỉ phục vụ những kỳ nghỉ ngắn ngày mà mở rộng sang làm việc từ xa, nghỉ dưỡng dài hạn hoặc kết hợp công việc với trải nghiệm điểm đến.

Đà Nẵng không chỉ được khách Thái Lan quan tâm mà còn có sức hút lớn với thị trường trong nước.

Những năm gần đây, thành phố biển miền Trung không chỉ đón khách nghỉ dưỡng ngắn ngày mà còn thu hút người nước ngoài, khách lưu trú dài hạn và cộng đồng “digital nomad” (tạm dịch: dân du mục kỹ thuật số).

Đà Nẵng cũng dẫn đầu lượt tìm kiếm của khách Việt trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hồng Diễm).

Lợi thế của Đà Nẵng nằm ở sự kết hợp giữa bãi biển, nhịp sống tương đối thư thái và hệ thống tiện ích đô thị. Du khách có thể ở gần biển nhưng vẫn thuận tiện tiếp cận sân bay, bệnh viện, siêu thị, nhà hàng, quán cà phê và những không gian phù hợp để làm việc.

Ông Gary Bowerman - chuyên gia phân tích xu hướng du lịch châu Á - nhận định du khách hiện không chỉ muốn tham quan hoặc nghỉ dưỡng trong vài ngày mà có xu hướng lưu lại lâu hơn, làm việc từ xa và trải nghiệm đời sống địa phương.

Theo ông, khí hậu ấm áp, chi phí sinh hoạt hợp lý và môi trường ven biển đang giúp Đà Nẵng hưởng lợi từ xu hướng này.