Bản sao của Châu Kiệt Luân về bán bánh vỉa hè vì không hợp sự nổi tiếng

Nổi tiếng như cồn nhờ giống Châu Kiệt Luân

Sinh ra trong gia đình nông thôn tại Hàm Đan (Hà Bắc), Bạch Hiến Anh bỏ học sớm, làm nhiều nghề trước khi mở quầy bánh năm 2015.

Cuối năm 2020, một đoạn video quay anh bán bánh bất ngờ lan truyền mạnh, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích.

Anh Bạch được nhận xét có gương mặt với đường nét khá giống nam ca sỹ Châu Kiệt Luân (Ảnh: News).

Khi đó, anh chỉ là người bán bánh trứng trước cổng chợ dệt may ở huyện Dung Thành, tỉnh Hà Bắc. Nhờ ngoại hình có nét giống nam ca sĩ nổi tiếng Châu Kiệt Luân, anh được người hâm mộ gọi là "Kiệt Luân bán bánh". Tên tuổi của anh lập tức gây sốt chỉ sau một đêm.

Lượng khách tăng vọt, anh cũng bắt đầu đăng video trên Douyin để cảm ơn người ủng hộ.

Năm 2023, một video khác tiếp tục nhận về hàng chục triệu lượt xem, kéo theo lượng khách khắp nơi đổ về. Có thời điểm khách phải xếp hàng dài gần 50m. Lo khách bị say nắng, anh còn phát nước miễn phí.

Doanh thu tăng, khối lượng công việc của anh cũng tăng gấp đôi. Mỗi ngày, vợ chồng anh phải chuẩn bị hàng chục cân nguyên liệu, làm việc đến kiệt sức.

Tuy nhiên, anh thừa nhận không kiếm được nhiều tiền nhờ sự nổi tiếng và không phù hợp với việc được nhiều người biết tới.

Khách xếp hàng chờ mua bánh (Ảnh: News).

Lý giải về điều này, anh Bạch tiết lộ từng hợp tác với công ty quản lý nội dung nhưng phải sớm dừng vì hợp đồng phức tạp. Việc bán hàng trực tuyến cũng thất bại do chất lượng sản phẩm không đáp ứng như kỳ vọng.

Việc nổi tiếng khiến gia đình anh chịu nhiều áp lực. Anh không quen với việc bị nhiều người nhận ra và có đám đông vây quanh. Người đàn ông 43 tuổi cũng lo lắng chuyện con cái bị ảnh hưởng. Bởi vậy, 3 con gái của anh gần như không lộ diện.

Năm 2024, vợ chồng anh mở thương hiệu “Cháo Bính Luân” tại Thiên Tân với hai cửa hàng, nhưng kinh doanh chưa như kỳ vọng. Một cửa hàng khác tại Thạch Gia Trang đã phải đóng cửa sau 6 tháng.

Hiện tại, tổng tiền thuê mặt bằng mỗi năm vượt 200.000 NDT (khoảng 770 triệu đồng), chưa kể chi phí vận hành. Những ngày vắng khách, doanh thu chỉ đủ trả lương nhân viên.

Quay lại bán bánh kếp vỉa hè

Cuối tháng 3, hai vợ chồng anh quay lại việc bán bánh kếp ở khu chợ cũ. Anh cho biết, quầy hàng vỉa hè đã mở khoảng 10 năm và có khách quen, trong khi sự nổi tiếng không phải là thước đo thành công của anh.

"Những gì tôi có được đều từ quầy hàng này. Làm sao từ bỏ gốc rễ của mình", anh phân trần.

Anh được nhiều người nhận ra và xin chụp ảnh (Ảnh: Douyin).

Khi sự nổi tiếng của anh Bạch hạ nhiệt, khách không còn đứng xếp thành hàng dài chờ mua như trước. Những người quay lại chủ yếu là khách quen. Đôi khi cũng có những người hiếu kỳ, đến vì tò mò và muốn chụp ảnh với bản sao của nam ca sĩ nổi tiếng.

Tuy nhiên, mỗi khi có người khen trông anh giống Châu Kiệt Luân, Bạch vội xua tay và thấy áp lực vì điều này.

"Anh ấy là nam ca sĩ có tài năng thực sự, còn tôi không học cao biết rộng, chẳng tài cán gì. Tôi chỉ nuôi sống gia đình nhờ được mọi người ủng hộ", anh phân trần.

Anh và vợ vẫn duy trì việc kinh doanh hiện tại và mong muốn có đủ sức khỏe để nuôi dưỡng 3 cô con gái, giúp các con có tương lai tốt hơn.