Anh: Hành khách tặng kẹo chứa chất gây nghiện, 3 tiếp viên nhập viện

Theo Hindustan Times, trên chuyến bay của British Airways từ sân bay Heathrow (London, Anh) đến Los Angeles (Mỹ) hồi tuần trước, một hành khách đã phát kẹo cho các tiếp viên trong hành trình. Tuy nhiên, những viên kẹo này được cho là có chứa 300mg THC - hoạt chất chính gây ảo giác trong cần sa (marijuana/cannabis).

GB News cho hay, sự cố xảy ra sau khi chuyến bay đã hoàn tất hành trình, do đó không ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của hành khách trong lúc bay.

British Airways đã mở cuộc điều tra nội bộ nhằm xác định danh tính hành khách phát kẹo và làm rõ liệu có hành vi cố ý hay không.

Hãng hàng không British Airways đang điều tra vụ việc hành khách tặng kẹo chứa chất cấm cho phi hành đoàn (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

The Sun dẫn lời một nguồn tin tiết lộ việc hành khách tặng quà hoặc bánh kẹo cho phi hành đoàn để bày tỏ sự cảm kích không phải là điều hiếm gặp.

“Thật may mắn là trong trường hợp này, sau khi máy bay hạ cánh, phi hành đoàn mới ăn kẹo”, nguồn tin chia sẻ.

Nguồn tin cho biết khi cả nhóm đến khách sạn lưu trú, 3 người ăn nhiều kẹo bắt đầu trải qua những trải nghiệm được mô tả là “thoát xác”, đồng thời xuất hiện các triệu chứng bất thường như cảm giác lâng lâng, lo âu và hoảng sợ, buộc phải được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và theo dõi y tế.

“Họ cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát, hoảng loạn và sợ hãi. Các triệu chứng dần trở nên nghiêm trọng hơn và cả 3 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị”, nguồn tin cho hay.

Hãng hàng không không áp dụng biện pháp kỷ luật đối với các tiếp viên, do họ không hề biết sản phẩm mình ăn có chứa chất cấm. Trọng tâm điều tra hiện tập trung vào nguồn gốc số kẹo và trách nhiệm của hành khách liên quan.

THC là hoạt chất chính trong cần sa, có tác động đến hệ thần kinh trung ương (Ảnh minh họa: iStock).

“Một số người có thể thấy chuyện này buồn cười, nhưng hãng bay đang xem xét theo hướng rất nghiêm trọng”, nguồn tin cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng hậu quả có thể đặc biệt nguy hiểm nếu sự việc xảy ra trong lúc máy bay đang ở trên không.

“Nếu toàn bộ phi hành đoàn bị mất khả năng kiểm soát trên không sau khi sử dụng phải những chất độc hại, hậu quả sẽ rất khó lường”, người này nói.

Hiện danh tính hành khách phát kẹo chưa được công bố chính thức. British Airways chưa đưa ra tuyên bố chi tiết ngoài việc xác nhận đang điều tra sự việc.