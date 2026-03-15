Sự việc xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 13/3 gần khu đầm phá Three Shells thuộc thành phố Southend-on-Sea (Anh).

Anh: Hai mẹ con bị cát lún ngang thắt lưng suýt bị nuốt chửng trên bãi biển

Theo hình ảnh từ camera, một bé gái đang chơi trên bãi cát thì bất ngờ bị lún xuống. Ngay sau đó, mẹ của em bé chạy tới cứu con nhưng cũng bị mắc kẹt trong lớp cát ướt và lún sâu đến ngang thắt lưng.

Khi thủy triều dâng lên, có nguy cơ "nuốt chửng" cả người, hai mẹ con hoảng hốt cầu cứu.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, 4 người đàn ông làm việc tại công viên giải trí gần đó là Lee Jones, Will Canning, Tim Sykes và Mitchel Francis nhanh chóng chạy tới hỗ trợ.

Đây là các nhân viên của công viên giải trí Adventure Island. Họ dùng dây thừng để kéo hai mẹ con ra khỏi khu vực cát lún.

Khoảnh khắc hai mẹ con suýt bị cát ướt nuốt chửng.

Đại diện công viên Adventure Island cho biết, quản lý của khu giải trí đã phát hiện hai người bị mắc kẹt trong cát ướt tại khu đầm phá. Họ lập tức báo cho đội kỹ thuật mang dây thừng tới cứu hộ.

“Nhờ sự bình tĩnh và kỹ năng được đào tạo, nhóm đã nhanh chóng kéo hai mẹ con ra ngoài an toàn, trong khi một nhân viên khác liên hệ với lực lượng cứu hộ bờ biển”, đại diện công viên cho biết.

Trước sự cố này, phía chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn đội cứu hộ vì hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp. Hiện khu vực đầm phá được rào lại với các biển cảnh báo về nguy cơ "cát ướt có thể gây lún sâu".

Cùng với đó, các kỹ thuật viên đã lắp đặt hàng rào và biển cảnh báo xung quanh khu đầm phá nhằm đảm bảo không có trường hợp tương tự xảy ra. Chính quyền địa phương cho biết, những biển cảnh báo này sẽ tiếp tục được giữ nguyên để nhắc nhở du khách thận trọng cho tới khi khu vực được xác nhận an toàn sau những đợt kiểm tra tiếp theo.

Trước đó vào tháng 7/2025, một sự cố tương tự xảy ra tại Italia. Tuy nhiên trường hợp này lại kết thúc thương tâm do nạn nhân bị chôn sống dưới lớp cát dày.

Theo Fox News, nạn nhân được xác định là Riccardo Boni (17 tuổi). Vào chiều 10/7, Riccardo cùng cha và các em đi chơi trên bãi biển thuộc thị trấn Montalto di Castro, cách thủ đô Rome (Italia) khoảng 110km về phía bắc.

Sau đó, Riccardo cùng các em nhỏ tiến ra khu vực gần mép nước, nơi vắng vẻ hơn, để chơi đùa và đào một hố cát lớn, sâu gần 1,5m. Bất ngờ, cát sụp xuống, vùi lấp Riccardo bên dưới. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu vì em bị chôn vùi quá nhanh.

Mãi đến khi người cha tỉnh giấc và phát hiện con trai lớn không còn ở đó, một trong những người em mới hoảng hốt nói rằng anh trai bị cát chôn vùi.

Ngay lập tức, cha của Riccardo cùng những người có mặt gần đó lao đến vị trí được chỉ và dùng tay đào bới trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi được tìm thấy, Riccardo đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, không còn dấu hiệu sự sống.

Lực lượng cấp cứu được gọi đến ngay sau đó, bao gồm cả trực thăng cứu thương. Các nhân viên y tế nỗ lực hồi sức cho Riccardo tại chỗ, nhưng không thành công.

Trung úy Daniele Tramontana - sĩ quan phụ trách điều tra vụ việc - nhận định đây là sự cố thương tâm vì không ai biết chuyện xảy ra. Khi nhận ra nạn nhân mất tích, đội tìm kiếm vào cuộc thì đã quá muộn.