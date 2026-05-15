American Tourister giới thiệu loạt vali nổi bật cho mùa du lịch 2026

American Tourister là thương hiệu vali, balo, túi xách và phụ kiện du lịch từ Mỹ, ra đời năm 1933 và gia nhập vào Samsonite năm 1993, thừa hưởng trọn vẹn những tinh hoa, những công nghệ tiên tiến nhất.

Với phong cách trẻ trung và năng động, sản phẩm của American Tourister tập trung vào màu sắc nổi bật, thiết kế hiện đại và tính ứng dụng cao, mang đến tinh thần khám phá và cảm hứng cho những chuyến đi xa.

Khi du lịch ngày càng trở thành một phần của phong cách sống hiện đại, hành lý không chỉ đóng vai trò chứa đựng vật dụng mà còn thể hiện cá tính của người sử dụng.

Nếu người dùng đang tìm kiếm một chiếc vali đồng hành thì có thể cân nhắc lựa chọn các bộ sưu tập vali nổi bật cho mùa du lịch 2026 của American Tourister, với thiết kế vừa tiện dụng, vừa đa dạng kiểu dáng và màu sắc đáp ứng mọi nhu cầu du lịch.

American Tourister với nhiều bộ sưu tập vali nhiều màu sắc (Ảnh: American Tourister).

Bộ sưu tập vali Curio gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung và tối ưu không gian nhờ khả năng mở rộng khoang chứa đồ, phù hợp cho những chuyến đi dài ngày. Thiết kế nắp mở phía trước giúp việc sắp xếp hành lý thuận tiện hơn, các ngăn chứa bên trong được bố trí tối ưu mang lại trải nghiệm thoải mái khi sử dụng.

Curio còn tích hợp khóa TSA tiêu chuẩn quốc tế, dây kéo đôi bảo mật Duosaf™ cùng hệ thống bánh xe Optimov™ hỗ trợ giảm chấn, giúp di chuyển êm ái và linh hoạt.

Bộ sưu tập vali American Tourister Curio (Ảnh: American Tourister).

Một điểm nhấn khác là Frontec - dòng vali bán chạy nhất của American Tourister với bảng màu pastel xu hướng, mang đến nhiều lựa chọn cho mọi phong cách du lịch.

Vali Frontec cũng được ưa chuộng nhờ thiết kế tiện nghi, với nhiều tính năng tiện dụng như: khả năng mở rộng tăng sức chứa, tích hợp cổng sạc USB và ngăn laptop trên size cabin, móc treo đa năng có ở size trung và đại, dây kéo đôi chống rạch trộm, hệ thống bánh xe Optimov™ giảm chấn cùng công nghệ STEPause™ hỗ trợ khóa bánh xe khi cần thiết…

Bộ sưu tập vali American Tourister Frontec (Ảnh: American Tourister).

Vali Robotech PV V2 độc đáo với thiết kế khoang chứa tỷ lệ 20:80 PlentiVol™ giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ, dễ dàng sắp xếp hành lý. Khoang chứa bên trong được trang bị nhiều ngăn chứa và túi nhỏ, giúp sắp xếp vật dụng lớn nhỏ một cách hoàn hảo, lớp vải lót được xử lý kháng khuẩn, chống ẩm mốc.

Phiên bản mới được trang bị thêm khóa bánh xe tiện lợi, bảo mật hành lý tuyệt đối với dây khóa kéo đôi Duosaf™, cùng hệ thống khóa số được tích hợp TSA 008 mới nhất theo chuẩn an ninh hàng không quốc tế. Với vẻ ngoài năng động, tinh tế và nhiều bảng màu nổi bật, Robotech PV phù hợp với mọi phong cách riêng của du khách.

Bộ sưu tập vali American Tourister Robotech PV V2 (Ảnh: American Tourister).

Bộ sưu tập vali vải Maxwell cho những chuyến đi thêm nhẹ nhàng với trọng lượng chỉ 2,7kg cho size cabin, cùng thiết kế cách mở từ phía trước, mang lại không gian chứa tối ưu. Size trung và đại có thêm tính năng mở rộng tăng sức chứa, bên trong được trang bị túi đựng đồ ướt có thể tháo rời.

Vali Maxwell được nhiều khách hàng tin dùng với hệ thống bánh xe 360 độ lướt êm ái, không gây tiếng ồn, đảm bảo bảo mật hành lý với khóa số tích hợp TSA chuẩn Hoa Kỳ.

Bộ sưu tập vali American Tourister Maxwell (Ảnh: American Tourister).

Cùng nhiều bộ sưu tập vali du lịch với đa dạng màu sắc và kiểu dáng từ American Tourister giúp người dùng khám phá với nhiều ưu đãi hấp dẫn và chế độ bảo hành toàn cầu.

