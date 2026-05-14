Á hậu Thanh Trúc đồng hành cùng du lịch Sầm Sơn, nói về vấn nạn tin giả

Tại Hội nghị tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự và xúc tiến du lịch biển Sầm Sơn năm 2026 diễn ra tại Thanh Hóa, nhiều KOL (người có sức ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) cùng đại diện cơ quan chức năng đã tham gia cam kết lan tỏa hình ảnh tích cực về du lịch xứ Thanh trên mạng xã hội.

Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch biển thông qua đội ngũ KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung số (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt mô hình “Du lịch biển Sầm Sơn văn minh, thân thiện, an toàn trên không gian mạng” do UBND phường Sầm Sơn triển khai. Mô hình được xem là bước đi mới nhằm kết nối chính quyền, cộng đồng sáng tạo nội dung và người dân trong việc xây dựng hình ảnh du lịch địa phương trên các nền tảng số.

Theo ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn - việc kết nối cộng đồng KOL, KOC được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Sầm Sơn theo hướng hiện đại, gần gũi hơn với du khách trẻ, đồng thời hỗ trợ phản bác các thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng xuất hiện trên không gian mạng.

“Mục tiêu lâu dài là xây dựng hình ảnh du lịch Sầm Sơn an toàn, văn minh và thân thiện hơn trong mắt du khách trong và ngoài nước”, ông Dũng chia sẻ.

Không dừng ở câu chuyện quảng bá, hội nghị cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm ứng xử trên mạng xã hội trong bối cảnh tin giả, thông tin cắt ghép và các nội dung giật gân ngày càng dễ lan truyền, đặc biệt với lĩnh vực du lịch.

Tham gia chương trình, Á hậu Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 Dương Thị Thanh Trúc cho rằng mạng xã hội đang mở ra cơ hội kết nối rất lớn, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người dễ bị cuốn theo cảm xúc, vội vàng chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Á hậu Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 Dương Thị Thanh Trúc đồng hành cùng chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Á hậu nhắc lại vụ việc “hóa đơn gần 18 triệu đồng” từng gây xôn xao tại Sầm Sơn thời gian qua. Khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều thông tin bị cắt xén, giật tít theo hướng tiêu cực khiến hình ảnh du lịch địa phương bị ảnh hưởng đáng kể.

“Điều đáng nói là nhiều người sẵn sàng tin và chia sẻ thông tin chỉ sau vài giây tiếp cận”, Thanh Trúc nói.

Từ góc nhìn của người hoạt động mạng xã hội, cô cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở công nghệ mà nằm ở nhận thức của người sử dụng công nghệ. “Công nghệ có thể tạo ra kết nối, nhưng chỉ nhận thức đúng mới tạo ra giá trị”, cô chia sẻ.

Theo Thanh Trúc, mỗi người cần bình tĩnh trước thông tin, kiểm chứng trước khi chia sẻ và chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình trên không gian mạng. Với cộng đồng KOL, KOC, trách nhiệm ấy càng lớn hơn bởi mỗi nội dung đăng tải không chỉ phản ánh hình ảnh cá nhân, mà còn có thể tác động tới nhận thức của hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi.

Việc kết nối cộng đồng KOL, KOC tham gia quảng bá du lịch vì thế đang trở thành xu hướng được nhiều địa phương lựa chọn. Không chỉ quảng bá cảnh đẹp, ẩm thực hay văn hóa, những người có ảnh hưởng còn góp phần định hướng thông tin, hạn chế tin giả và lan tỏa ứng xử văn minh trên không gian mạng.