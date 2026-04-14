95 người tử vong trong 3 ngày đầu lễ hội té nước, Thái Lan có "vỡ trận"?

Theo thông tin mới cập nhật từ tờ Bangkok Post, số người chết do tai nạn giao thông trong dịp lễ té nước Songkran ở Thái Lan đã tăng lên 95 người chỉ trong 3 ngày đầu tiên của lễ hội.

Từ 10/4 đến 12/4, Thái Lan ghi nhận xảy ra 515 vụ tai nạn, khiến 95 người chết và 486 người bị thương vào mùa lễ hội năm nay.

Trong đó, thành phố Bangkok ghi nhận nhiều ca tử vong nhất với 6 trường hợp. Tỉnh Lampang có số vụ tai nạn và thương tích tích lũy cao nhất, mỗi nơi có 25 trường hợp.

Chỉ riêng ngày 12/4 đã có 171 vụ tai nạn giao thông, khiến 24 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương. Trong đó, chạy quá tốc độ quy định là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, chiếm 46%. Tiếp theo là lái xe khi say rượu với 24,5%. Xe máy liên quan đến 77% số vụ tai nạn.

Số liệu mới nhất công bố ngày 13/4 cho thấy nguy cơ tai nạn vẫn ở mức cao ngay cả trước khi dòng người đổ ra đường đông nhất trong ngày chính hội Songkran. Giới chức nhận định nguyên nhân chủ yếu vẫn là hành vi nguy hiểm như chạy quá tốc độ và lái xe sau khi uống rượu bia.

Ông Phadoongsak Sarujikamjornwattana, Tổng thanh tra Bộ Giao thông Thái Lan cho biết, lực lượng chức năng phụ trách an toàn lễ hội tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm đảm bảo các hoạt động té nước diễn ra an toàn. Đồng thời, giới chức các địa phương siết chặt thực thi lệnh cấm bán rượu cho người chưa đủ tuổi.

Phó tổng giám đốc Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan - ông Saharat Wongsakulwiwat - cho biết, dữ liệu 3 ngày đầu tiên của lễ hội cho thấy hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều bắt nguồn từ hành vi nguy hiểm của người lái xe và người tham gia giao thông.

Ông lên tiếng kêu gọi các địa phương tăng cường nhắc nhở người tham gia giao thông tự đánh giá xem bản thân có đảm bảo sức khỏe để lái xe hay không. Người tham gia nên dừng lại nghỉ ngơi, hoặc tránh lái xe hoàn toàn nếu thấy đuối sức.

Ngoài ra, ông Saharat cũng khuyến cáo người dân thận trọng hơn khi tham gia lễ hội Songkran, không hắt nước vào người điều khiển xe máy vì có thể khiến người lái mất kiểm soát.

Du khách và người dân tuyệt đối không chơi té nước giữa lòng đường do nguy cơ va chạm giao thông. Đồng thời người tham gia nên hạn chế ngồi hoặc đứng phía sau xe bán tải trong các cuộc diễu hành để tránh nguy cơ bị ngã.

Năm nay, lễ hội té nước Songkran chính thức diễn ra từ 13/4 đến 15/4 nhưng từ những ngày trước đó không khí tại các địa phương ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt ở Bangkok.

Tại các điểm nóng về du lịch như đường Khao San và Silom tại thành phố Bangkok, hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về để tham gia vào những trận chiến nước khổng lồ.

Bất chấp cái nóng gay gắt, tiếng cười nói và âm nhạc sôi động đã tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Suốt thời gian lễ hội, Bangkok vẫn là điểm đến hút khách nhất, thậm chí có thời điểm "vỡ trận" vì lượng khách quá đông.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ mang lại nguồn doanh thu khổng lồ, ước tính đạt khoảng 30 tỷ baht (tương đương khoảng 24.630 tỷ đồng). Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng cho biết lượng khách quốc tế dự kiến đạt mốc 500.000 người, trong khi du lịch nội địa phục vụ tới 4,4 triệu chuyến đi. Điều này cho thấy sức hấp dẫn không thể chối cãi của lễ hội có bề dày lịch sử này.

Ngày 6/12/2023, UNESCO đã ghi Songkran - Lễ hội đón năm mới truyền thống của Thái Lan vào danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại.

Sự công nhận này nhấn mạnh ý nghĩa của Songkran như một tập tục văn hóa thể hiện các giá trị và truyền thống xã hội quan trọng.

Ngoài các hoạt động trong dịp lễ hội lớn, Thái Lan cũng triển khai nhiều chính sách thân thiện với khách du lịch hơn như miễn thị thực, hoàn thuế giá trị gia tăng, chương trình bảo hiểm y tế mới cho du khách quốc tế với mức thanh toán cao