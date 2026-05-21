70 gánh hàng rong “khuấy động” tiệc ẩm thực bên bờ biển Đà Nẵng

Trong khuôn khổ Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 (Du lịch ẩm thực), chương trình diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều 20/5 tại khu vực bãi biển Mỹ Khê và các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng.

Với hình thức tái hiện không gian hàng rong và văn hóa ẩm thực đường phố ngay ở trung tâm du lịch sôi động bậc nhất Đà Nẵng, đây là hoạt động điểm nhấn của Đà Nẵng Food Tour 2026.

Các gánh hàng rong diễu hành trên bãi biển Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Hoạt động quy tụ hơn 70 gánh hàng rong được gánh bộ trên bãi cát len qua dòng người cùng những tiếng rao quen thuộc tái hiện hình ảnh đời thường gắn với ký ức nhiều thế hệ người miền Trung.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, mỗi “gánh vị” là một lát cắt văn hóa riêng biệt, góp phần tạo nên hành trình giao thoa giữa ẩm thực địa phương và tinh hoa ẩm thực quốc tế.

Thông qua hoạt động diễu hành ẩm thực, thành phố mong muốn tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực xứ Quảng theo cách gần gũi, sáng tạo và giàu trải nghiệm, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hấp dẫn của khu vực.

Một gánh hàng của vùng núi Đà Nẵng diễu hành với trống và chiêng (Ảnh: Hoài Sơn).

Một điểm nhấn khác của chương trình là đoàn xích lô diễu hành trên các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng. Những chiếc xích lô được trang trí với quang gánh ẩm thực sẽ di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm, kết hợp cùng âm thanh và tiếng rao đặc trưng, tạo nên một “dòng chảy văn hóa” sống động.

Bà Hồ Thị Ngọc Oanh, giám đốc một doanh nghiệp tham gia diễu hành, đánh giá năm nay lễ hội ẩm thực của Đà Nẵng được tổ chức hoành tráng hơn về số lượng gánh hàng và cả chất lượng của sản phẩm mang đến phục vụ người dân, du khách.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là sự kiện văn hóa ẩm thực, du lịch thường niên quy mô cấp thành phố, diễn ra từ ngày 20/5 đến 24/5 tại Công viên Biển Đông, quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Với chuỗi hoạt động mới lạ và giàu tính tương tác, lễ hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn khác biệt cho du lịch Đà Nẵng.

Nguyễn Nga