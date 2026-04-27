6 điểm “trốn nóng” gần TPHCM cho du khách lười đi xa dịp 30/4

Dịp 30/4, TPHCM bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm. Nhiều người dân chọn rời phố để tìm không gian dễ chịu hơn trong những ngày nghỉ lễ. Dưới đây là những gợi ý điểm đến "trốn nóng" cách TPHCM 50-150km với không gian xanh mát, phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày.

Khu du lịch Bò Cạp Vàng (Đồng Nai, khoảng 40km)

Đây là lựa chọn phù hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình muốn giải nhiệt bằng các hoạt động dã ngoại, vui chơi trên bờ và dưới nước trong không gian gần gũi thiên nhiên. Khu du lịch có diện tích rộng, với khoảng 8ha cây xanh và sông Ông Kèo bao quanh nên không khí luôn thoáng đãng, dễ chịu hơn so với khu vực nội đô, đặc biệt vào những ngày nắng gắt.

Du khách đến đây có thể dành thời gian nghỉ ngơi tại các chòi lá, kết hợp ăn uống, thư giãn hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Hệ thống trò chơi khá đa dạng, từ các hoạt động trên cạn như bắn súng, xe địa hình, vận động nhẹ… đến các trò dưới nước như chèo thuyền, bơi lội, cầu trượt nước hay chèo SUP mang đến cảm giác sảng khoái, sôi động.

Ngoài ra, khu du lịch còn phù hợp cho các buổi dã ngoại trong ngày hoặc cắm trại qua đêm với dịch vụ cho thuê dụng cụ. Nhiều nhóm bạn, công ty cũng chọn nơi này để tổ chức vui chơi nhờ không gian rộng và các trò chơi mang tính kết nối.

Từ TPHCM, du khách chỉ mất khoảng 1-1,5 tiếng di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Giá vé vào cổng ngày thường khoảng 80.000 đồng/người lớn và 40.000 đồng/trẻ em (dưới 1,4m), dịp lễ tăng nhẹ lên khoảng 90.000 đồng/người lớn và 50.000 đồng/trẻ em. Tổng chi phí cho một chuyến đi trong ngày khá hợp lý, tùy vào mức chi cho ăn uống và trò chơi.

Bò Cạp Vàng phù hợp nhất với nhóm bạn trẻ hoặc gia đình thích vận động, không quá phù hợp nếu bạn tìm không gian yên tĩnh tuyệt đối. Dịp lễ thường rất đông, nên đi sớm trước 9h để tránh chen chúc và có chỗ đẹp. Nên thuê chòi trước hoặc đi theo nhóm để chia chi phí. Ngoài ra, cần mang theo đồ bơi, quần áo thay, túi chống nước cho điện thoại để tham gia các trò chơi dưới nước.

Cần Giờ (TPHCM, khoảng 50km)

Chỉ cách TPHCM khoảng 2 tiếng di chuyển, Cần Giờ là một trong những điểm "trốn nóng" lý tưởng nhờ hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn và luồng gió biển thổi liên tục.

Ngay khi qua phà Bình Khánh, du khách đã có thể cảm nhận bầu không khí hoàn toàn khác, không còn cảm giác oi bức, thay vào đó là sự thoáng đãng nhờ rừng cây và độ ẩm đặc trưng của vùng ven biển. Đây cũng là lý do nhiều người xem Cần Giờ như “lá phổi xanh” - nơi có thể tạm trốn khỏi cái nóng ngột ngạt của thành phố.

Hành trình đến Cần Giờ khá dễ dàng. Các bạn trẻ thường chọn đi xe máy để tận hưởng trọn vẹn cảm giác chuyển đổi không gian, từ phố xá đông đúc sang những cung đường rợp bóng cây, gió lồng lộng hai bên, như một cách làm mới lại tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng.

Với chuyến đi trong ngày, chi phí thường dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng/người, tùy vào việc ăn uống và trải nghiệm. Hải sản ở đây là một điểm cộng lớn bởi độ tươi, đa dạng và giá mềm hơn so với nhiều khu du lịch biển khác.

Về trải nghiệm, du khách có thể ghé Đảo Khỉ để tham quan khu bảo tồn tự nhiên, đi cano xuyên rừng tại Vàm Sát để cảm nhận rõ hơn không gian xanh mát đặc trưng hoặc di chuyển ra đảo Thạnh An - nơi có nhịp sống chậm rãi, yên bình, rất thích hợp để "trốn nóng".

Cần Giờ phù hợp với kiểu đi thư thả, thiên về nghỉ ngơi và ngắm cảnh hơn là tìm kiếm các hoạt động giải trí hiện đại. Bù lại, nơi đây có không gian thoáng đãng, không khí dễ chịu, rất thích hợp để “trốn nóng” nhẹ nhàng. Nếu đi trong ngày, nên xuất phát sớm để tránh kẹt phà Bình Khánh. Hải sản nên hỏi giá trước khi gọi món. Với những ai thích yên tĩnh, đảo Thạnh An là lựa chọn đáng cân nhắc hơn khu trung tâm. Đặc biệt, khi vào khu rừng ngập mặn, du khách nên chuẩn bị kem chống muỗi và hạn chế tiếp xúc gần với khỉ để đảm bảo an toàn.

Núi Bà Đen (Tây Ninh, khoảng 80km)

Với độ cao hơn 900m so với mực nước biển, Núi Bà Đen mang lại một kiểu khí hậu rất khác so với vùng nội đô TPHCM. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, gió thổi đều khiến cảm giác oi bức gần như tan biến.

Vào những ngày TPHCM nắng gắt, đứng trên đỉnh núi, du khách dễ dàng nhận ra sự chênh lệch rõ rệt. Không còn hơi nóng hắt lên từ mặt đường, thay vào đó là không khí thoáng đãng, dễ chịu hơn nhiều.

Khoảng thời gian sáng sớm và chiều muộn là lúc Núi Bà Đen dễ chịu nhất. Khi đó, thời tiết dịu mát, đôi lúc xuất hiện lớp sương mỏng và mây trôi lững lờ, tạo cảm giác như lạc vào một thế giới khác, tách biệt khỏi nhịp sống xô bồ.

Từ TPHCM, hành trình đến Tây Ninh mất khoảng 2-2,5 tiếng bằng xe máy, ô tô hoặc xe khách, đủ để du khách đi về trong ngày. Đến chân núi, bạn có thể chọn đi cáp treo để lên đỉnh nhanh chóng, với giá vé khoảng 250.000-600.000 đồng tùy tuyến.

Hệ thống cáp treo hiện đại không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra góc nhìn rộng, bao quát những mảng xanh của đồng ruộng, hồ nước và rừng núi bên dưới.

Với những ai thích vận động, leo núi vẫn là lựa chọn đáng thử, dù quãng đường khá dài và nhiều bậc đá, đòi hỏi thể lực tốt. Ngoài cảnh quan, nơi đây còn có hệ thống chùa trên núi, phù hợp cho du khách kết hợp tham quan và hành hương.

Chuyến đi có thể gói gọn trong một ngày, nhưng để cảm nhận trọn vẹn không khí mát mẻ trên cao, nhiều du khách chọn ở lại Tây Ninh một đêm và lên núi từ sáng sớm, khi nhiệt độ còn dịu và cảnh quan trong trẻo hơn. Trước khi đi, nên theo dõi thời tiết để tránh những ngày mưa hoặc sương mù dày, dễ ảnh hưởng đến tầm nhìn. Dù là điểm “trốn nóng” hiệu quả, Núi Bà Đen vẫn khá đông vào dịp lễ, đặc biệt khu vực cáp treo. Để có trải nghiệm thoải mái hơn, nên đi sớm hoặc chọn khung giờ chiều muộn. Khi lên đỉnh, nhiệt độ có thể thấp hơn dưới chân núi, vì vậy du khách nên chuẩn bị thêm áo khoác mỏng. Với những ai chọn leo núi, cần mang đủ nước và hạn chế di chuyển vào thời điểm nắng gắt giữa trưa.

Làng nổi Tân Lập (Tây Ninh, khoảng 100km)

Nổi bật với rừng tràm xanh rì và con đường xuyên rừng đặc trưng, Làng nổi Tân Lập mang đến cảm giác mát mẻ rõ rệt nhờ lớp tán cây dày phủ kín. Ánh nắng gần như bị giữ lại phía trên, bên dưới là không gian dịu mát, yên tĩnh, thi thoảng có gió lùa qua mặt nước tạo cảm giác dễ chịu.

Nơi đây mang đến khoảng xanh thư giãn, nhất là vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn khi nhiệt độ xuống thấp và ánh sáng dịu hơn.

Từ TPHCM, du khách mất khoảng 2-2,5 tiếng di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô, khá thuận tiện cho chuyến đi trong ngày. Vé vào cổng hiện khoảng 85.000 đồng/người. Nếu muốn trải nghiệm sâu hơn, du khách có thể mua thêm vé đi xuồng len lỏi trong rừng tràm với giá 50.000-100.000 đồng.

Tổng chi phí tham quan Làng nổi Tân Lập thường dao động khoảng 200.000-300.000 đồng/người, chưa bao gồm ăn uống, nên khá phù hợp với nhóm bạn hoặc gia đình muốn đi ngắn ngày, tiết kiệm.

Trải nghiệm ở đây không quá ồn ào mà thiên về tận hưởng không gian: Đi bộ trên con đường xuyên rừng, leo tháp quan sát để nhìn toàn cảnh mảng xanh trải dài, trải nghiệm bắt cá hoặc ngồi xuồng trôi chậm giữa những lối nước nhỏ.

Đây cũng là điểm chụp ảnh được nhiều người yêu thích nhờ khung cảnh tự nhiên, ít bê tông hóa. Tuy nhiên, hoạt động tham quan ở đây khá đơn giản, thiên về ngắm cảnh nên có thể nhanh hết chỗ chơi nếu bạn thích trải nghiệm sôi động. Khi tham quan, nên mặc quần áo dài tay, mang theo kem chống côn trùng và đi vào khung giờ mát để cảm nhận trọn vẹn không khí dễ chịu của rừng tràm.

Suối Mơ (Đồng Nai, khoảng 100km)

Suối Mơ là một trong những điểm giải nhiệt được nhiều người ưa chuộng những năm gần đây khi sở hữu hồ nước lớn được hình thành từ nhiều mạch suối tự nhiên. Nước ở đây trong và mát quanh năm, tạo cảm giác dễ chịu, đặc biệt trong những ngày nắng cao điểm.

Không gian bao quanh nhiều cây xanh, mặt nước rộng giúp giảm đáng kể cảm giác oi bức, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ muốn tìm một nơi mát mẻ.

Từ TPHCM, du khách di chuyển khoảng 2,5-3 tiếng bằng xe máy hoặc ô tô. Ngoài ra, có thể chọn xe khách với chi phí dưới 200.000 đồng/lượt và khá thuận tiện nếu không muốn tự lái. Vé vào cổng hiện dao động 80.000-100.000 đồng/người, mức giá dễ tiếp cận cho chuyến đi trong ngày.

Đến đây, ngoài việc tắm hồ, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động dưới nước như đạp xe trên mặt nước, cầu trượt, ô tô nước hay mát xa cá. Các trò chơi mang tính giải trí nhẹ, phù hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn đi nghỉ ngắn ngày. Nhờ hạ tầng tương đối đầy đủ, nơi này không đòi hỏi phải lưu trú qua đêm, chỉ cần đi sớm trong ngày là có thể tận hưởng trọn vẹn.

Để tránh đông và có không gian thoải mái hơn, nên đến từ sáng sớm, đồng thời chuẩn bị sẵn đồ bơi, quần áo thay. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể mang theo đồ ăn nhẹ, nhưng vẫn nên kiểm tra quy định của khu du lịch trước khi vào. Lưu ý, mỗi hoạt động bạn đều nên hỏi rõ giá cả, tránh đội chi phí sau quá trình chơi.

Vườn Quốc gia Cát Tiên (khoảng 150km)

Nếu tìm một nơi để hít thở không khí trong lành theo đúng nghĩa, Vườn Quốc gia Cát Tiên là lựa chọn nổi bật. Tán rừng nguyên sinh dày tạo thành lớp che nắng tự nhiên, giữ lại phần lớn bức xạ nhiệt, nên dù bên ngoài nắng gắt, trong rừng vẫn duy trì được sự dịu mát, dễ chịu.

Càng đi sâu, không khí càng trong lành, có độ ẩm và mùi đặc trưng của cây cối, mang lại cảm giác thư giãn rõ rệt sau những ngày ở trong môi trường đô thị.

Từ TPHCM, quãng đường đến Cát Tiên mất khoảng 3-4 tiếng di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Vé vào cổng hiện khoảng 60.000 đồng/người. Du khách còn có thể thuê xe đạp với giá 100.000-150.000 đồng/chiếc để di chuyển trong rừng.

Chi phí ăn uống có thể linh hoạt tùy vào sự chuẩn bị, nhiều người chọn mang theo đồ ăn nhẹ để tiết kiệm. Nếu ở lại qua đêm, các khu lưu trú trong và gần rừng có giá khoảng 300.000 đồng trở lên.

Điểm đặc trưng của Vườn Quốc gia Cát Tiên là các hoạt động gắn liền với thiên nhiên: Đạp xe dưới tán rừng, đi bộ khám phá hệ sinh thái, tham quan những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Ngoài ra, tour xem thú đêm cũng là trải nghiệm đáng thử, khi nhiệt độ xuống thấp và không gian trở nên yên tĩnh hơn. Để cảm nhận trọn vẹn sự khác biệt về không khí và nhịp sống, du khách nên dành ít nhất 1-2 ngày, thay vì đi về vội vàng trong ngày.