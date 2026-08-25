1.800 người làm "thần đèn", kéo tòa tháp cổ nặng trăm tấn di chuyển hơn 2m

Dùng phương pháp cổ di chuyển tòa tháp nặng hàng trăm tấn

Trong tiếng hô vang "so-re, so-re", khoảng 1.800 người ở miền Bắc của Nhật Bản vào dịp cuối tuần qua đã kéo tòa lâu đài nặng 360 tấn dịch chuyển hơn 2m về gần vị trí ban đầu. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án trùng tu kéo dài nhiều năm qua.

Các nhóm 80 người luân phiên kéo những sợi dây dài 30m, giúp tòa tháp của lâu đài Hirosaki vốn đặt trên hệ thống đường ray, từng bước tiến gần về phía vị trí đích.

1.800 người hợp sức kéo lâu đài cổ nặng hàng trăm tấn di chuyển được 2m (Nguồn video: News).

Được biết, trong ngày 22/8, những người tham gia đã kéo được công trình di chuyển 1,13m. Sang ngày 23/8, tòa tháp tiếp tục đi thêm 1,09m. Đây vốn là tòa tháp thuộc lâu đài Hirosaki ở tỉnh Aomori. Công trình được di chuyển để phục vụ việc sửa chữa bức tường bị hư hại trong một trận động đất lớn.

Ông Kensuke Hayasaka - trưởng bộ phận công viên và không gian xanh thành phố Hirosaki - cho biết, đơn vị này đã nhận khoảng 8.000 đơn đăng ký cho 1.800 suất tham gia việc hỗ trợ di chuyển tòa tháp cổ. Điều này có nghĩa số người đăng ký cao gấp 4 lần so với số người được tham gia.

1.800 người hợp sức kéo tòa tháp của lâu đài cổ (Ảnh: Kyodo News/Getty Images).

"Như vậy, không phải ai cũng có cơ hội tham gia quá trình di chuyển công trình. Những người đăng ký gồm cả người dân ở thành phố Hirosaki và khách du lịch quốc tế đến từ Đông Nam Á, châu Âu và Bắc Mỹ", ông Hayasaka nói.

Để bảo tồn công trình lịch sử này, chính quyền thành phố sử dụng kỹ thuật có tên hikiya. Theo phương pháp này, công trình được đặt lên các con lăn rồi di chuyển nguyên khối thay vì tháo dỡ.

Năm 2015, chính quyền thành phố từng kêu gọi người dân tham gia trực tiếp vào quá trình kéo tòa tháp. Đây là lần đầu tiên một hoạt động hikiya do người dân trực tiếp tham gia được tổ chức, đồng thời là lần đầu tiên phương pháp này được sử dụng để di chuyển một lâu đài ở Nhật Bản trong khoảng một thế kỷ.

"Vì tòa tháp là tài sản văn hóa quan trọng được quốc gia chỉ định, chúng tôi không tháo dỡ công trình. Chúng tôi sử dụng hikiya, một phương pháp di chuyển công trình đã tồn tại ở Nhật Bản từ thời cổ đại", ông Hayasaka nói.

Công tác bảo tồn lâu đài đã được triển khai từ đó. Bức tường bị hư hại được hoàn thành vào tháng 12/2024 với toàn bộ 2.185 viên đá được xếp lại đúng vị trí ban đầu.

Sau khi công việc này hoàn tất, năm nay chính quyền một lần nữa kêu gọi người dân hỗ trợ kéo tòa tháp trở lại vị trí vốn có.

Tòa tháp 200 năm tuổi là một trong 12 công trình tương tự còn lại ở Nhật

Để tham dự sự kiện này, ông Motoharu Nakata, 61 tuổi, không quản ngại đường xa xôi. Người đàn ông đến từ Hiroshima đăng ký từ sớm với mong muốn trở thành một trong các "thần đèn" tham gia việc di chuyển công trình.

"Tôi cũng từng tham gia kéo cách đây 11 năm. Thật xúc động khi một lần nữa được tham gia. Chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội nào khác để kéo một tòa lâu đài như thế này. Thật tuyệt vời", ông nói.

Tháp chính của tòa lâu đài (Ảnh: Moaan/Getty Images).

Hoạt động kéo tòa tháp bằng sức người sẽ tiếp tục đến cuối tháng 8. Khoảng 4.100 người dự kiến tham gia, giúp công trình dịch chuyển tổng cộng 5m.

Đây là một hoạt động mang tính biểu tượng, đồng thời góp phần gắn kết cộng đồng. Phần quãng đường còn lại với chiều dài khoảng 73m, sẽ được thực hiện bằng máy móc và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Được biết, tòa tháp của lâu đài Hirosaki vốn là một trong 12 tòa lâu đài còn tồn tại ở Nhật Bản và là công trình duy nhất thuộc loại này nằm ở vùng Tohoku phía đông bắc nước này.

Lâu đài từng là nơi đặt căn cứ của gia tộc Tsugaru và được hoàn thành vào năm 1611. Tuy nhiên, tòa tháp nguyên bản bị thiêu rụi vào năm 1627 sau khi sét đánh khiến kho thuốc súng phát nổ. Công trình hiện nay được xây dựng lại vào năm 1810.

Lâu đài Hirosaki hiện là điểm nhấn của một công viên, thu hút khoảng 2 triệu lượt khách tới thăm mỗi năm vào mùa hoa anh đào.

Tuy nhiên, do quá trình trùng tu quy mô lớn, tòa tháp sẽ không thể đón khách du lịch trong nhiều năm.

"Khi tòa tháp trở lại nền móng ban đầu, công tác bảo tồn sẽ bắt đầu và toàn bộ công trình sẽ được che phủ", ông Hayasaka cho biết.

Theo kế hoạch hiện tại, tòa tháp dự kiến mở cửa trở lại cho du khách vào năm 2033.

Việc huy động hàng nghìn người cùng kéo một công trình nặng hàng trăm tấn không chỉ là phương án di chuyển đặc biệt trong quá trình bảo tồn lâu đài Hirosaki.

Hoạt động này còn trở thành một cách để cộng đồng cùng tham gia gìn giữ một phần lịch sử Nhật Bản, trước khi tòa tháp được đưa trở lại vị trí vốn có và bước vào giai đoạn bảo tồn tiếp theo.