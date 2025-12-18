1.000 video lan tỏa hình ảnh, bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết cuộc thi diễn ra trong thời điểm Việt Nam vừa đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu.

Ông Hồ An Phong cho rằng, cuộc thi là minh chứng cho cách đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá của ngành du lịch Việt Nam (Ảnh: T.H.).

Đến 31/12 năm nay, Việt Nam có thể đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế. Đây là con số tăng trưởng ấn tượng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu du lịch năm nay đạt chỉ tiêu 1 triệu tỷ đồng. Khách du lịch đến sẽ thúc đẩy ít nhất 16 ngành dịch vụ phát triển.

Theo ông Phong, thời gian qua, ngành du lịch đã đổi mới cách quảng bá xúc tiến du lịch. Cuộc thi Ấn tượng Du lịch Việt Nam là minh chứng sinh động cho sự kết hợp giữa du lịch, chuyển đổi số và sáng tạo nội dung, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, hấp dẫn ra thế giới.

Các tác phẩm dự thi đã mang đến bức tranh đa chiều về văn hóa, du lịch Việt Nam, từ thiên nhiên hùng vĩ, di sản văn hóa lâu đời đến những câu chuyện đời thường, gần gũi, giàu bản sắc. Dải đất hình chữ S hiện lên không chỉ qua những biểu tượng quen thuộc, mà còn qua những lát cắt mới mẻ, sinh động của từng vùng đất.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, chất lượng tác phẩm năm nay có sự đồng đều và nổi bật. Nhiều video/clip được đầu tư công phu về kịch bản, hình ảnh, âm thanh, thể hiện tư duy kể chuyện mạch lạc và cảm xúc. Đặc biệt, lực lượng sáng tạo trẻ để lại dấu ấn rõ nét với cách tiếp cận hiện đại, ngôn ngữ hình ảnh mới, giàu năng lượng, cho thấy khả năng bắt nhịp nhanh với xu hướng truyền thông số.

Ban tổ chức đã trao 24 giải thưởng chính thức và nhiều giải thưởng khác cho hai hạng mục video/clip ngắn và video/clip dài.

Trong đó, giải nhất hạng mục video/clip ngắn được trao cho tác phẩm "Việt Nam - điểm đến ấn tượng" - tác giả Hieu Nhi Travel và giải nhất hạng mục video/clip dài thuộc về tác phẩm "Rú Chá vào thu" của tác giả Lê Tấn Thanh.

Hai tác giả nhận giải nhất của Ban tổ chức (Ảnh: T.H.).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hiếu Nhi (tác giả của tác phẩm "Việt Nam - điểm đến ấn tượng", cho biết các hình ảnh trong tác phẩm đã được chị và ê-kíp ghi lại trong thời gian gần 10 năm tại các tỉnh, thành của Việt Nam.

"Thông qua video này, tôi giới thiệu các tinh hoa văn hóa của đồng bào 54 dân tộc ở Việt Nam. Ê-kíp muốn giới thiệu vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, mời gọi khách du lịch đến thăm và trải nghiệm, cảm nhận nét văn hóa của bà con các dân tộc", chị Hiếu Nhi bày tỏ.

Sau thời gian phát động từ ngày 13/8 đến 15/11, Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 1.000 tác phẩm dự thi, trong đó có hơn 500 video ngắn và hơn 400 video dài. Con số phản ánh sức hút đáng kể của cuộc thi, đồng thời cho thấy nhu cầu tham gia kể câu chuyện Việt Nam bằng hình ảnh đang lan tỏa rộng khắp, từ người dân, người làm du lịch, các nhà sáng tạo nội dung cho tới du khách quốc tế.