Xóa bỏ các “hạt sạn”, lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh lễ hội điện Huệ Nam

Ngày 19/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ hội điện Huệ Nam trong đời sống đương đại.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, lễ hội điện Huệ Nam có vị trí rất đặc biệt, đã tồn tại, phát triển liên tục hơn một thế kỷ. Lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na từng được các vua nhà Nguyễn nâng lên thành quốc lễ, đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2024.

Điện Huệ Nam vào mùa lễ hội (Ảnh: Vi Thảo).

Đại tá, Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam, cho rằng lễ hội Điện Huệ Nam là một di sản sống, không gian văn hóa đặc biệt kết tinh nhiều lớp trầm tích của lịch sử dân tộc, văn hóa cung đình Huế và tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Theo ông, điều làm nên sức sống của lễ hội điện Huệ Nam không nằm ở quy mô tổ chức, mà ở tính liên tục của truyền thống được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, sau khi "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016, nhận thức xã hội về giá trị của tín ngưỡng đã có sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Một số nghi lễ có xu hướng bị sân khấu hóa, thương mại hóa tín ngưỡng.

Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng phát biểu tham luận tại hội thảo (Ảnh: Vi Thảo).

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc phát trực tiếp, quay phim và khai thác hình ảnh nghi lễ nhằm mục đích câu khách cũng đặt ra nhiều vấn đề về đạo đức văn hóa.

Tiến sĩ Nguyễn Vi Khải, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, cho rằng việc quản lý bảo tồn tổ chức lễ hội điện Huệ Nam còn những tồn tại, hạn chế nhất định, nhất là việc bảo đảm an toàn giao thông, tính trang nghiêm của sự kiện khi tập trung đông người.

Một số “hạt sạn” khác cần được khắc phục, chấn chỉnh như việc xả rác và đốt vàng mã ngay trên dòng sông Hương, các dịch vụ mua bán vật lưu niệm, chim, cá, ốc phục vụ phong sinh, tệ nạn “chặt chém”, chèo kéo hành khách, chất lượng thực phẩm phục vụ ăn uống,…

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Tiến sĩ Nguyễn Vi Khải, từ kinh nghiệm của một số nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản,… bảo tồn di sản văn hóa cần được đặt trong khung pháp lý, hệ thống phân loại quản lý khoa học và sự kết hợp giữa truyền thống với công nghệ. Các chiến lược chính bao gồm Luật Bảo tồn Di sản Văn hóa, mở rộng các loại hình bảo tàng, coi trọng việc tôn vinh nghệ nhân là các "báu vật quốc gia" và các danh hiệu cao quý khác cùng sự đãi ngộ đặc biệt.

Theo Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, quản lý di sản không chỉ là bảo vệ cái đã có, mà phải nuôi dưỡng khả năng tiếp tục sống của di sản trong lòng cộng đồng. Bảo tồn không có nghĩa là đóng băng truyền thống, mà là giúp truyền thống tiếp tục phát triển trên nền tảng những giá trị cốt lõi.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị quản lý di tích điện Huệ Nam, cho biết UBND thành phố Huế đã phê duyệt đề án “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội điện Huệ Nam đến năm 2030”.

Những đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và nghệ nhân tại hội thảo lần này sẽ giúp trung tâm hoàn thiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội điện Huệ Nam hiệu quả hơn trong đời sống đương đại.

Thành phố Huế sẽ phối hợp với các địa phương trong vùng để xây dựng hồ sơ Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na trình UNESCO ghi danh.