Xin lỗi theo lệnh tòa, vợ kể chuyện chồng ngoại tình gây sốt Trung Quốc

Tờ Sina cho hay, ngày 13/1, tòa án địa phương ở Trung Quốc bắt đầu thực thi phán quyết buộc chị Ngưu Na (thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam) phải liên tục đăng video xin lỗi chồng trong 15 ngày vì hành vi đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Chị Ngưu Na xuất hiện trong các video xin lỗi chồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo chia sẻ của người vợ, chồng chị là anh Cao Phi, đội trưởng tại một mỏ than ở Nghĩa Mã, đã chung sống 17 năm và có hai con.

Sau khi kết hôn, chị lui về chăm lo gia đình, chi tiêu dè sẻn. Đến năm ngoái, chị phát hiện chồng có quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài suốt 5 năm với một nữ đồng nghiệp đã có gia đình.

Ngoài ra, người chồng cũng sử dụng tiền chung để mua quà đắt tiền cho người phụ nữ này. Khi bị chất vấn, anh Cao Phi được cho là đã hành hung vợ, đập vỡ điện thoại nhằm xóa dấu vết và che chắn cho mối quan hệ bất chính.

Chị Ngưu Na sau đó phản ánh sự việc với cấp trên của chồng nhưng không nhận được sự can thiệp, với lý do đây là chuyện riêng tư. Bức xúc, chị quyết định công khai thông tin và bằng chứng liên quan chuyện ngoại tình của chồng lên một diễn đàn và nền tảng chia sẻ video.

Không lâu sau, anh Cao Phi thuê luật sư khởi kiện vợ với cáo buộc xâm phạm danh dự, nhân phẩm.

Tòa án nhận định, dù người chồng có hành vi sai trái trong hôn nhân, việc công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội vẫn là hành vi vi phạm pháp luật.

Từ đó, tòa yêu cầu chị Ngưu Na xóa nội dung đã đăng, đồng thời đăng video xin lỗi công khai trên hai mạng xã hội lớn của Trung Quốc trong 15 ngày liên tiếp, các video phải được giữ nguyên, không xóa, không gỡ.

Trong các video xin lỗi, chị Ngưu Na cũng đính kèm những hình ảnh được cho là thương tích của bản thân khi bị chồng bạo hành (Ảnh: Chụp màn hình).

Từ đó đến nay, chị Ngưu Na bắt đầu đăng tải chuỗi video xin lỗi với lý do “tuân thủ phán quyết”. Tuy nhiên, trong mỗi video, chị đều đính kèm bản án của tòa, hóa đơn mua hàng xa xỉ cho người thứ ba và các mốc thời gian liên quan đến mối quan hệ ngoài luồng của chồng.

Cách thể hiện này khiến các video nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo thống kê, chỉ trong 4 ngày, mỗi video của chị Ngưu Na đã nhận hơn 500.000 lượt thích, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phán quyết của tòa án “chưa đủ sức răn đe”, thậm chí đề xuất quyên góp tiền để phát video xin lỗi trên màn hình lớn tại trung tâm thương mại.

Nhiều người còn “hiến kế” chị Ngưu Na xóa bớt một video, để hành trình xin lỗi 15 ngày được… khởi động lại từ đầu.

Xuất hiện trước ống kính với vẻ ngoài chỉn chu, xinh đẹp, nhưng chị Ngưu Na cho biết cuộc sống của chị từng rơi vào khủng hoảng sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Trong vòng bốn tháng, chị đã giảm hơn 15kg, nhiều lần phải nhập viện cấp cứu.

Theo phán quyết của tòa án, chị Ngưu Na hiện vẫn duy trì việc đăng và ghim video xin lỗi đúng thời hạn quy định, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho vụ kiện ly hôn cũng như yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần do bị chồng khởi kiện.