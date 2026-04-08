Vương Hoạt, Bách Niên Kiện đồng hành cùng Ngày Sức khỏe Toàn dân 2026

Với sự tham gia của hơn 10.000 người dân, chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống khỏe, sống chủ động trong toàn xã hội.

Sự kiện được triển khai nhằm thực hiện các định hướng từ Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Giải đi bộ “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Bước chân xanh, kết nối khỏe” trong khuôn khổ sự kiện (Ảnh: Việt Event).

Chuỗi hoạt động diễn ra vào ngày 5/4 tại Hà Nội, bao gồm ba nội dung trọng tâm: Lễ mít tinh hưởng ứng, Ngày hội sức khỏe cộng đồng và Giải chạy “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Chương trình do Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức, quy tụ nhiều bệnh viện và đơn vị y tế uy tín.

Ngày hội sức khỏe - Trọng tâm vì cộng đồng

Diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất, Ngày hội sức khỏe là điểm nhấn nổi bật với mục tiêu khám, tư vấn và sàng lọc miễn phí cho ít nhất 5.000 người dân, ưu tiên người cao tuổi, người lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Người tham gia được trải nghiệm quy trình khám sức khỏe toàn diện, bao gồm đo huyết áp, kiểm tra BMI, đánh giá nguy cơ tim mạch, xét nghiệm máu, khám tổng quát và nhiều chuyên khoa như nội, nhi, sản, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ung bướu. Chương trình còn ứng dụng các công nghệ hiện đại như xét nghiệm sinh hóa, test (kiểm tra) nhanh đường huyết, siêu âm, điện tim, X-quang và AI trong sàng lọc một số bệnh lý nguy hiểm.

Người dân xếp hàng để thăm khám, tư vấn miễn phí (Ảnh: Việt Event).

Không chỉ dừng lại ở khám chữa bệnh, người dân còn được tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa và hướng dẫn xây dựng lối sống lành mạnh, từ đó nâng cao ý thức phòng bệnh từ sớm.

Đồng hành lan tỏa lối sống khỏe

Sự kiện quy tụ sự tham gia của nhiều bệnh viện tuyến Trung ương và các đơn vị y tế uy tín. Tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông, sự đồng hành của Công ty Mega We Care cùng hai nhãn hàng Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ viên xương khớp Vương Hoạt và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Bách Niên Kiện góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân.

Tại đây, “Trạm Thử thách sức khỏe xương khớp” trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo người tham gia với các hoạt động kiểm tra sức khỏe xương khớp - thoái hóa khớp - thoái hóa cột sống, trò chơi vận động và trải nghiệm sản phẩm. Không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, hai nhãn hàng còn truyền tải thông điệp chăm sóc hệ vận động - nền tảng quan trọng giúp duy trì lối sống năng động và bền bỉ.

Người dân trải nghiệm tại trạm Trạm Thử thách sức khỏe xương khớp (Ảnh: Việt Event).

Được phát triển theo định hướng kết hợp y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại, các sản phẩm hướng tới hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, tăng cường sự linh hoạt và cải thiện khả năng vận động. Trong bối cảnh các bệnh lý cơ xương khớp ngày càng gia tăng do lối sống ít vận động và già hóa dân số, việc chủ động chăm sóc sức khỏe xương khớp đang trở thành nhu cầu thiết yếu.

Thông qua sự kiện quy mô lớn với hơn 10.000 người tham gia, công ty Mega We Care cùng nhãn hàng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Vương Hoạt và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Bách Niên Kiện không chỉ đồng hành về mặt tài trợ mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ sức khỏe vận động từ sớm. Đây cũng là cam kết lâu dài của hai nhãn hàng trong hành trình đồng hành cùng người Việt, xây dựng lối sống khỏe mạnh và chủ động.

Song song với Ngày hội sức khỏe, Giải đi bộ “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Bước chân xanh, kết nối khỏe” mang đến không khí sôi động và truyền cảm hứng. Sự kiện được thiết kế phù hợp cho mọi lứa tuổi, khuyến khích sự tham gia của gia đình, cơ quan và các câu lạc bộ.

Bên cạnh đó, hoạt động đi bộ hưởng ứng cũng tạo điều kiện cho đông đảo người dân tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần vận động thể chất trong cộng đồng. Người tham gia được tặng áo cờ Tổ quốc cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồng thời được hỗ trợ y tế xuyên suốt hành trình.

Hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh

Ngày Sức khỏe Toàn dân 2026 không chỉ là một sự kiện phong trào mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, nơi mỗi người dân chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người tham gia nhận quà tại Trạm Thử Sức của Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Vương Hoạt và Bách Niên Kiện (Ảnh: Việt Event).

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, đơn vị y tế và doanh nghiệp, chương trình đã tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe trong toàn xã hội. Đây cũng là tiền đề để hướng tới một thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững trong tương lai.

