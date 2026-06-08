Vườn dưa trĩu quả trên sân thượng của nữ trung tá ở Hà Nội

Tranh thủ cuối tuần, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (46 tuổi, hiện là trung tá, công tác tại chi nhánh Xí nghiệp 197 Hà Nội) lên sân thượng, cẩn thận kiểm tra từng quả dưa đang vào giai đoạn phát triển, thành quả sau khoảng thời gian dài chăm sóc của chị.

Ngắm những quả dưa căng tròn đang lớn từng ngày trên giàn, chị Thúy không giấu được niềm vui khi, vì chỉ còn 1 tháng nữa gia đình sẽ có mẻ dưa sạch, ngon ngọt để ăn.

“Giai đoạn này nắng nóng, cây lại trồng trên sân thượng nên tôi phải chăm sóc rất cẩn thận, ngày nào cũng lên ít nhất hai lượt để kiểm tra, sơ sót nhỏ như không đảm bảo độ ẩm cây dễ sốc nhiệt héo chết thì xem như công sức đổ bể”, chị Thuý chia sẻ.

Vườn dưa trĩu quả của chị Thuý.

Dành gần 3 tháng biến sân thượng thành khu vườn xanh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, chị Thúy quen với công việc đồng áng từ khi còn nhỏ.

Sau khi hoàn thiện ngôi nhà 5 tầng trên diện tích 70m2 vào giữa năm 2025, vợ chồng chị bắt tay thực hiện kế hoạch xây dựng khu vườn sân thượng mà cả hai đã ấp ủ từ lâu.

Toàn bộ tầng 5 được chia thành hai khu vườn riêng biệt với tổng diện tích hơn 50m2. Trong đó, khu phía trước rộng khoảng 30m2 dành cho rau củ quả theo mùa, còn khu phía sau rộng 24m2 được bố trí trồng cây ăn quả lâu năm.

Để đảm bảo công trình bền vững, hai vợ chồng dành nhiều thời gian xử lý chống thấm mặt sàn trước khi dựng hệ thống nhà màng. Sau giờ làm việc mỗi ngày, cả hai lại tranh thủ thi công đến tối muộn, có hôm phải bật đèn để hàn khung thép.

“Tất cả đều tự tay hai vợ chồng tôi làm, lên mạng học về áp dụng làm chứ không thuê ai”, chị Thuý nói.

Nhà màng được thiết kế theo dạng mái vòm với chiều cao 4m nhằm tạo cảm giác thông thoáng và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Phần mái sử dụng màng nhà kính nhập khẩu, kết hợp lưới chắn côn trùng giúp hạn chế sâu bệnh nhưng vẫn đảm bảo lưu thông không khí.

"Vì chỉ có thể làm vào buổi tối sau giờ làm nên có ngày chúng tôi chỉ dựng được một đến hai khung vòm. Cứ kiên trì như vậy gần hai tháng mới hoàn thành phần khung mái", chị kể.

Để phục vụ việc trồng rau, chị tận dụng gần 30 chiếc thùng xốp xin từ các cửa hàng hoa quả, gia cố cẩn thận để kéo dài tuổi thọ cho 3 dãy chậu ở giữa vườn. Hệ thống tưới tự động được lắp đặt giúp duy trì độ ẩm ổn định cho cây và giảm bớt công chăm sóc.

Riêng khu cây ăn quả được bố trí trong các thùng nhựa dung tích 160 lít và 220 lít cắt đôi, đủ không gian cho cây phát triển lâu dài.

Chị Thuý trồng đa dạng các loại cây, mùa nào thức nấy để đảm bảo rau đạt độ tươi ngon nhất.

Theo chị Thúy, công đoạn vất vả và quan trọng nhất khi làm vườn sân thượng chính là chuẩn bị giá thể trồng cây.

Từ nhiều tháng trước khi khu vườn hoàn thiện, chị đã tranh thủ gom mùn mía từ các quán nước ép để ủ cùng men vi sinh. Sau đó, hỗn hợp được phối trộn với đất, trấu, phân hữu cơ, bột đậu tương, vỏ trứng, nấm đối kháng và nhiều loại vi sinh khác trước khi tiếp tục ủ trong thời gian dài. Tổng khối lượng giá thể sau khi phối trộn lên tới khoảng 5m3

Để vận chuyển lượng đất lớn lên tầng 5, chị mua lại một chiếc tời mini cũ và tận dụng ô chờ thang máy của ngôi nhà. Nhờ đó, công việc được giảm bớt đáng kể sức lao động.

"Tôi cho rằng nếu không có thang máy hoặc máy móc hỗ trợ thì việc chuyển đất lên sân thượng là công đoạn khó khăn nhất đối với người làm vườn", chị nói.

Tính từ lúc bắt đầu thi công đến khi hoàn thiện toàn bộ khu vườn, vợ chồng chị mất gần 3 tháng với tổng chi phí hơn 30 triệu đồng.

Vườn dưa của chị Thuý chuẩn bị đến thời gian thu hoạch.

Thành quả vườn rau quả bội thu

Ngay sau khi hoàn thiện, khu vườn bước vào vụ đông xuân đầu tiên với nhiều loại cây như cà chua, súp lơ, su hào, dưa chuột và đậu cô ve. Có những loại cây chị gieo từ hạt, một số thì mua từ các vườn ươm.

Mỗi loại cây có đặc tính sinh trưởng và cách chăm sóc khác nhau. Nhờ những kinh nghiệm được mẹ truyền lại cùng sự ham học hỏi từ những người đi trước, chị Thúy đã thành công ngay từ lần đầu làm vườn trên sân thượng. Mùa đầu tiên rau củ của chị bội thu. Những luống rau xanh tốt không chỉ đáp ứng nhu cầu của gia đình mà còn đủ để chị mang biếu người thân, bạn bè.

"Nhìn cây lớn lên từng ngày từ chính công sức của mình, tôi cảm thấy rất vui và thư thái. Khi mang rau quả tặng mọi người, niềm vui ấy lại càng nhân lên", chị bộc bạch.

Sang vụ hè, nữ trung tá dành gần như toàn bộ khu vườn phía trước để thử sức với các loại dưa, trong đó có dưa lưới Huỳnh Long, Snow, Honey Finger, Sunny Green, Orange Melody, dưa hấu và dưa lê Hàn Quốc.

Hiện nhiều quả đạt trọng lượng gần 2kg, bắt đầu hình thành lớp vân lưới và chuyển màu trước khi bước vào kỳ thu hoạch.

Theo chị, trồng dưa là thử thách lớn hơn nhiều so với rau xanh bởi cây dễ mắc các bệnh như héo xanh, khảm lá, nấm, bọ trĩ, nhện đỏ. Vì vậy, việc duy trì phòng bệnh cho cây ngay từ giai đoạn cây con và trong suốt quá trình trưởng thành của cây đóng vai trò quyết định đến năng suất và chất lượng quả.

Sau một năm gắn bó với khu vườn sân thượng, điều khiến chị Thúy trân trọng nhất không nằm ở số lượng rau quả thu hoạch được mà là những giá trị tinh thần mà khu vườn mang lại.

Giữa cuộc sống bận rộn, khu vườn trở thành nơi chị tìm thấy sự bình yên, thư giãn sau những giờ làm việc. Mỗi ngày, việc quan sát cây cối sinh trưởng, ra hoa, kết trái giúp chị cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với thiên nhiên.

Không chỉ vậy, khu vườn còn trở thành điểm đến của nhiều người yêu thích trồng trọt. Một số bạn bè, đồng nghiệp và những người cùng đam mê đã tìm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm thiết kế và chăm sóc vườn sân thượng.

Ảnh: Nhân vật cung cấp