Vụ xe máy bị tàu hoả hất văng: Nhân chứng kể giây phút thót tim

“Lúc ấy rào chắn đường tàu đã hạ xuống, mọi người đều dừng lại chờ tàu đi qua. Bất ngờ, một người đàn ông đi từ phía Đài Liệu về quốc lộ 1A, với tốc độ cao lao qua đường tàu", chị Dung chủ tiệm cắt tóc gần khu vực đường tàu kể lại với phóng viên Dân trí.

Theo lời chị Dung, sự việc xảy ra vào khoảng 15h48 ngày 4/4. Đến nay, chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm đó.

Người đàn ông điều khiển xe máy trong trạng thái mất tập trung, một tay cầm điện thoại, tay còn lại tăng ga, bất chấp tín hiệu cảnh báo và rào chắn đã hạ. Dù nhiều người xung quanh đồng loạt hô hoán, ra hiệu dừng lại, người này vẫn cố tình lao qua đường tàu.

Chỉ trong tích tắc, đoàn tàu chạy với tốc độ cao lao tới. Cú va chạm xảy ra ngay sau đó khiến người đàn ông bị hất văng khỏi xe máy.

Khoảnh khắc tài xế thoát chết khi tàu đi qua (Ảnh: Cắt từ clip).

“Tàu chạy nhanh lắm, may là chỉ va vào xe, người đàn ông bị văng ra ngoài”, chị Dung cho biết. Sau cú tông, chiếc xe máy bị hất văng, đổ sát vị trí hai xe khác đang dựng bên đường.

“Lúc đó tôi cứ nghĩ anh ấy không qua khỏi, vì cú va chạm rất mạnh. Nhưng không ngờ, sau khi bị hất văng, người đàn ông vẫn có thể đứng dậy, dựng xe, còn quay lại chào mọi người rồi lên xe rời đi”, chị Dung chưa hết bàng hoàng kể lại.

Theo chị Dung, nguyên nhân có thể do người này mải sử dụng điện thoại nên không nhận ra đoàn tàu đang tới gần. Việc vẫn giữ tốc độ cao khi băng qua đường ray, lại vô tình giúp người đàn ông thoát nạn trong gang tấc.

“Nếu lúc đó anh ấy nhìn thấy tàu và chần chừ, giảm tốc một chút thôi thì có lẽ hậu quả đã khác, khó giữ được tính mạng”, chị Dung nhận định.

Sống và kinh doanh tại khu vực này nhiều năm, chị Dung cho biết đã chứng kiến không ít vụ va chạm giữa người đi đường và tàu hỏa, trong đó có những trường hợp tử vong thương tâm.

Dù hiện nay đã có barie cảnh báo, tình trạng người dân cố tình vượt qua khi tàu sắp đến vẫn diễn ra khá phổ biến.

“Trước kia chưa có barie, cứ thấy tàu gần tới là nhiều người vẫn cố chạy qua. Bây giờ có rồi thì tình hình có đỡ hơn, nhưng vẫn còn không ít người chủ quan, cố vượt vì nghĩ đường còn rộng”, chị Dung chia sẻ.

Đáng chú ý, theo lời chị Dung, chỉ cách thời điểm vụ việc này khoảng một tuần, tại chính khu vực trên cũng từng xảy ra một tình huống nguy hiểm tương tự. Một tài xế container đã cố vượt qua đường tàu khi đoàn tàu đang đến gần và may mắn thoát nạn.

“Khi đó xe va chạm, làm gãy cả barie mới thoát được”, chị Dung kể lại.

Khu vực đường tàu nơi xảy ra va chạm giữa xe máy và tàu hoả hôm 4/4 (Ảnh: Nam Việt).

Trước tình trạng các vụ tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra tại khu vực, chị Dung cho rằng cần sớm có những biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn nguy cơ tương tự tái diễn.

Theo người phụ nữ, hệ thống barie hiện tại vẫn còn khe hở, tạo điều kiện cho một số người cố tình lách qua khi tàu sắp đến. Vì vậy, chị đề xuất cần lắp đặt barie kín toàn bộ hai đầu đường, hoặc bổ sung thêm các hệ thống chắn để hạn chế tối đa việc người dân vượt ẩu.

“Nên làm cần chắn kéo dài hết hai bên, không để ai có thể lách qua được”, chị Dung nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, chị cũng nhấn mạnh vai trò của các biện pháp xử lý vi phạm nhằm tăng tính răn đe. Theo chị, nếu chỉ dừng lại ở việc cảnh báo thì chưa đủ.

“Nếu có thêm hình thức phạt nguội đối với những trường hợp cố tình vượt barie, chắc chắn tình trạng này sẽ giảm đi”, chị Dung nói.

Trước đó như Dân trí đưa tin, khoảng 15h48 ngày 4/4, tàu SE8 kéo 14 toa, khi lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại km13+700 (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội), thì xảy ra va chạm với một xe máy, do lái xe máy cố tình vượt qua đường sắt và bị đầu tàu húc văng xe máy.

Sau khi phát hiện sự việc, lái tàu đã phanh hãm để tránh xảy ra tai nạn. Tài xế xe máy bị ngã ra đường, sau đó đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Tàu SE8 tiếp tục hành trình vào lúc 15h50, chiếm dụng khu gian Thường Tín - Văn Điển khoảng 2 phút.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, mỗi hành vi chủ quan, “nhanh một giây” có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông đường sắt, đồng thời công khai để tăng tính răn đe.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức khi tham gia giao thông tại các điểm giao cắt đường sắt - nơi chỉ một hành động liều lĩnh cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng.