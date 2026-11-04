Ngày 4/11, bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán cơm bà Chín (xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi), cho biết đã đăng tải lời xin lỗi khách hàng, người dân tỉnh Quảng Ngãi trên trang cá nhân.

Bà gửi lời xin lỗi đến những khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và ủng hộ quán trong thời gian qua. Bà cũng xin lỗi nếu những thông tin vừa qua đã làm phiền lòng đến người dân Quảng Ngãi.

Quán cơm bà Chín nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Nghĩa Giang (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong thông tin được đăng trên trang cá nhân, chủ quán cơm bà Chín cũng cho biết đã nhận được nhiều lời hỏi thăm và góp ý từ mọi người. Dù sự việc xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào nhưng khiến mọi người có cái nhìn chưa tốt hoặc cảm thấy không hài lòng, quán bà Chín chân thành xin lỗi.

Chủ quán cơm bà Chín cho rằng không muốn dùng lời nói để biện minh hay tranh luận đúng sai về sự việc vừa qua. Điều quán mong muốn nhất là được tiếp tục chứng minh bằng chất lượng, thái độ phục vụ và sự chân thành đối với khách hàng trong quá trình hoạt động.

“Một lần nữa quán xin cúi đầu gửi lời xin lỗi và lời cảm ơn sâu sắc đến quý hành khách, quý nhà xe cùng toàn thể bà con Quảng Ngãi. Mong mọi người rộng lòng thấu hiểu, tiếp tục cho quán cơ hội được phục vụ và hoàn thiện hơn”, bà Trinh viết trên trang cá nhân.

Như Dân trí phản ánh, tài xế N.V.Đ. đăng lên các hội nhóm lái xe bài viết có nội dung “bóc phốt” quán cơm Bà Chín, nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Nghĩa Giang.

Người này cho biết nhóm của mình gồm 4 người ghé quán cơm Bà Chín ăn trưa. Bữa ăn gồm nửa con gà luộc, thịt kho trứng, canh cải nấu thịt, rau lang luộc và cơm trắng. Sau khi ăn xong, anh Đ. bất ngờ khi nhận hóa đơn tính tiền lên đến 640.000 đồng. Trong đó đĩa gà có giá 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, canh cải nấu thịt 80.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, cơm trắng 50.000 đồng.

Theo anh Đ., nhân viên của quán không thông báo trước giá món ăn. Do đó khi thấy phiếu tính tiền lên đến 640.000 đồng, anh đã hỏi lại nhân viên phục vụ dẫn đến tranh cãi. Cuối cùng phía quán đồng ý tính đĩa thịt gà với giá 250.000 đồng.

Bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán Bà Chín, cho rằng loại gà mà anh Đ. ăn là gà kiến, được mua tại xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Đây là gà thả vườn nên thịt thơm ngon, do đó giá mua vào lên đến 170.000 đồng/kg. Mỗi con gà nặng hơn 2kg. Sau khi làm sạch, luộc chín sẽ được bán theo con với giá 500.000 đồng/con.

Trên cơ sở phản ánh của báo chí, UBND xã Nghĩa Giang thành lập tổ kiểm tra đối với quán cơm Bà Chín. Qua đó, tổ kiểm tra xác định một số món có giá không rõ ràng, bán thức ăn cho khách cao hơn 10.000 mỗi món so với giá niêm yết. Với những vi phạm này, UBND xã Nghĩa Giang đã xử phạt chủ quán cơm bà Chín số tiền hơn 8,2 triệu đồng.