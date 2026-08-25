Vụ bắt bồ câu gây tranh luận ở TPHCM: Người quay clip kể lại

Người quay clip thanh niên bắt bồ câu lên tiếng

Đoạn clip ghi cảnh nam thanh niên bắt 2 con bồ câu giữa trung tâm TPHCM gây tranh luận trên mạng xã hội. Công an phường Sài Gòn đã mời người này lên làm việc, bước đầu xác định anh ta bắt chim về nuôi.

Người quay và đăng tải đoạn clip cho biết ban đầu chỉ định ghi lại đàn bồ câu đang kiếm ăn. Anh bất ngờ khi nam thanh niên lao đến bắt 2 con chim, nên quyết định chia sẻ video vì không muốn hành động tương tự tiếp diễn.

Nam thanh niên bắt 2 con bồ câu đang kiếm ăn trên bãi cỏ. (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người này cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 22/8. Thời điểm này, anh đang ở một toà nhà gần khách sạn Park Hyatt Saigon (phường Sài Gòn, TPHCM), từ trên cao nhìn xuống khu vực có đàn bồ câu. Thấy đàn chim khá dạn, đáp thành từng bầy trên thảm cỏ, anh lấy điện thoại ghi hình và phóng to 4-10 lần do đứng khá xa.

“Lúc đầu tôi chỉ quay mấy chú bồ câu. Hai bạn đó vô tình lọt vào khung hình, tôi nghĩ là họ đang cho chim ăn nên thấy khá thú vị và tiếp tục quay. Khoảng 5 phút đầu mọi thứ vẫn bình thường”, anh kể.

Sau đó, người quay clip bất ngờ khi nam thanh niên xuống xe, lao nhanh xuống đàn chim và bắt lấy 2 con. Đàn bồ câu hoảng sợ, bay tán loạn. Người này cho biết sự việc diễn ra nhanh, trong khi khu vực xung quanh có nhiều khách du lịch và người qua lại.

“Tôi rất bất ngờ vì hành động diễn ra nhanh và dứt khoát. Tôi không nghĩ các bạn lại bắt bồ câu ngay giữa khu vực có nhiều người qua lại như vậy”, anh nói.

Do đứng từ xa, người quay phải phóng to hình ảnh 10 lần để ghi lại cảnh nam thanh niên bắt bồ câu (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi xem lại đoạn video, nam du khách quyết định đăng tải lên mạng xã hội, dù trước đó không có ý định làm vậy.

"Khi xem lại video, tôi thấy cách bạn nam bắt bồ câu khá nhanh. Tôi nghĩ nếu không nói ra thì có thể chuyện tương tự tiếp tục xảy ra, nên quyết định đăng", anh chia sẻ.

Theo chủ tài khoản, anh không đăng clip với mục đích yêu cầu xử phạt hay khiến cặp đôi phải chịu hậu quả, mà muốn họ không lặp lại hành động này. Dù không đồng tình với hành động trên, anh cho rằng hai người còn trẻ và có thể chưa ý thức đầy đủ về việc mình làm.

“Tôi không biết nếu bắt về thì các bạn định làm gì với hai bé. Tôi khá thất vọng khi sự việc xảy ra trước nhiều khách du lịch. Tôi chỉ muốn họ không lặp lại và mọi người cùng lên án để người khác không có suy nghĩ tương tự rồi làm theo”, anh chia sẻ.

Tranh luận về hành động bắt chim

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Phần lớn bình luận bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng việc bắt chim ngay tại nơi công cộng, trước sự chứng kiến của nhiều người, là phản cảm và có thể tạo tiền lệ xấu.

Anh Thanh Linh (SN 1983, Tây Ninh) cho biết trước đây gia đình từng nuôi 4 con bồ câu nên anh khá gần gũi với loài chim này. Xem đoạn clip, anh cho rằng hành động của nam thanh niên khó chấp nhận.

“Tôi xem mà bức xúc. Bồ câu ở khu vực trung tâm khá dạn người, nhiều người thường đứng lại chụp ảnh, cho chúng ăn. Đang ở nơi công cộng mà bắt như vậy thì rất phản cảm”, anh nói.

Tương tự, ông H.V.C. (64 tuổi, Đồng Tháp), người đang nuôi 6 con bồ câu, cho rằng việc một người bắt chim giữa nơi đông người có thể tạo ra hình ảnh không đẹp.

“Bồ câu vốn thân thiện và thông minh. Nếu bị bắt như vậy nhiều lần thì chúng sẽ cảnh giác, sợ người. Tôi nghĩ ở những nơi công cộng, mọi người nên để chúng được tự nhiên”, ông nói.

Theo ông H.V.C., điều đáng lo không chỉ là hai con bồ câu trong đoạn clip mà còn là khả năng hành động này bị người khác bắt chước. Ông cho rằng nếu việc bắt chim diễn ra thường xuyên, những đàn bồ câu vốn được xem như một hình ảnh quen thuộc ở khu vực trung tâm thành phố sẽ khó còn giữ được sự thân thiện với con người.

Một số người cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét quy định liên quan để có cách xử lý phù hợp, nhất là trong trường hợp hành vi tương tự lặp lại.

Đàn bồ câu thường xuất hiện tại khu vực trung tâm TPHCM, thu hút người dân và du khách chụp ảnh (Ảnh: Quỳnh Tâm)

Chị Ngô Ngọc Yến (SN 1999, phường Thủ Đức), người thường đến các quận trung tâm vào cuối tuần và chụp ảnh cùng đàn bồ câu, cho rằng đây là vấn đề về hình ảnh và văn hóa ứng xử.

“Tôi thấy hành động đó làm xấu đi hình ảnh của một không gian vốn được nhiều người, trong đó có du khách nước ngoài, yêu thích”, chị Yến nói.

Còn chị Mai Tuyết (SN 1997, phường Gò Vấp) cho biết đàn bồ câu ở TPHCM khá dạn người nên nhiều người có thói quen đứng gần, chụp ảnh hoặc cho chúng ăn. Vì vậy, việc một người bất ngờ lao đến bắt chim khiến chị lo ngại.

“Thấy cảnh đó tôi cũng thấy lo cho những đàn bồ câu khác, vì nếu chim bị bắt dễ dàng như vậy thì những đàn khác cũng có thể trở thành mục tiêu”, chị nói.