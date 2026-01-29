Anh Nguyễn Mạnh Hải, 30 tuổi, trú tại phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng đã lập gia đình 10 năm nay. Sau khi lấy vợ, anh Hải được cha mẹ để lại cho một căn nhà nhỏ xây từ năm 2010 nằm trên mảnh đất rộng 150m2.

Đó là một căn nhà cấp 4 thiết kế diện tích hạn chế, chỉ gồm một phòng ngủ, một phòng khách, khu bếp và nhà vệ sinh. Diện tích sử dụng chỉ khoảng 70m2. Bên ngoài nhà có thêm một chiếc lán nhỏ là nơi gia đình tiếp khách tới chơi và một hồ cá.

Căn nhà cấp 4 ban đầu của hai vợ chồng có không gian sử dụng hạn chế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi hai con gái lớn dần, anh Hải thấy sử dụng không gian chưa hợp lý. Đất rộng rãi nhưng khu vực sinh hoạt chung khiêm tốn. Nhà chỉ có một phòng ngủ cũng gây nhiều bất tiện cho gia đình 4 thành viên.

Sau khi bàn bạc với vợ về kế hoạch sửa chữa, hai vợ chồng dự tính sẽ chi khoảng 150 triệu đến 200 triệu đồng để cải tạo.

Có sẵn kinh nghiệm trong việc xây sửa và để tiết kiệm chi phí, anh Hải tự lên ý tưởng bằng cách tham khảo các mẫu thiết kế trên mạng. Sau đó, anh tự mày mò, phác thảo ra bản thiết kế cuối cùng.

Vợ chồng Hải Phòng chi 300 triệu sửa nhà cấp 4: Khách đến thích ngồi ngoài (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Tháng 8/2025, anh thuê một đội thợ 4-5 người, bắt tay ngay vào việc sửa chữa sao cho kịp có nhà mới vào dịp cuối năm. Thời điểm sửa nhà lại trùng với giai đoạn mưa bão nên công trình bị chậm tiến độ khoảng một tháng so với dự kiến.

Theo bản thiết kế của mình, anh Hải muốn thay đổi phòng khách cũ thành phòng ngủ thứ 2, dùng thêm một phần diện tích ở sân để xây phòng khách nối liền với nhà cũ. Toàn bộ trong nhà đều được ốp lát, sơn mới.

Căn nhà mới với chi phí cải tạo khoảng 300 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khu vực tốn nhiều thời gian và công sức nhất của gia chủ lại là cửa sổ lấy cảm hứng từ hình mặt cười đặt ngoài phòng khách. Cửa sổ dùng khung nhôm, lắp kính trong suốt để ngồi ở phòng khách vẫn ngắm nhìn được bể cá koi ngoài sân. Đây cũng là điều tâm đắc nhất của anh Hải.

"Ngay từ đầu, tôi có ý định làm một chiếc cửa sổ như mặt cười nhằm tạo không khí vui vẻ khi về nhà. Để làm được cửa sổ kiểu này không đơn giản bởi chiều cao và chiều ngang phải căn chỉnh chuẩn, nếu không sẽ tạo hình không như ý muốn. Riêng phần cửa sổ, tôi phải đặt 2 lần, thợ mới làm xong", anh nói.

Phòng khách rộng thoáng hơn trước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, gia chủ cũng giữ nguyên kết cấu mái bằng của căn nhà cũ. Sau đó, anh muốn căn hộ thoáng mát hơn nên đã bắn thêm tôn lạnh, có mái phụ và ốp gạch đỏ để tạo điểm nhấn, sử dụng như mái hiên để che mưa nắng.

Khu vực lán che của căn nhà cũ cũng bị phá bỏ để trông thoáng đãng hơn. Khoảng sân được lột xác với hồ cá, tiểu cảnh và cây xanh, tạo thành không gian hấp dẫn nhất trong căn nhà. Ở phần tường bao quanh, anh trang trí thêm bằng những tấm gỗ bố trí xen kẽ nhau, tạo hiệu ứng thẩm mỹ.

Không gian trước nhà được gia chủ tận dụng để làm nơi tổ chức ăn uống cho bạn bè tới chơi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoản chi phí tu sửa cũng vượt ngoài dự trù, lên tới 300 triệu đồng. Tuy nhiên thành quả nhận về khiến hai vợ chồng đều hài lòng.

Sau khi công trình hoàn tất, anh Hải nhận thấy cuộc sống của gia đình thêm gắn kết vì có không gian thư giãn. Bên cạnh bể cá là khoảng sân rộng có thể mời bạn bè tới nướng lẩu, liên hoan ăn uống. Anh kê thêm bàn gỗ nhỏ trước cửa nhà là nơi uống nước, nghỉ ngơi.

"Nhiều hàng xóm, bạn bè của tôi tới chơi đều nói rằng thích nhất không gian phía ngoài vì có thể ngắm đàn cá. Mọi người nói vui, đến nhà chơi nhưng không muốn vào trong, chỉ thích ngồi ngoài. Có không gian sống phù hợp là dấu mốc quan trọng trong cuộc sống gia đình tôi", anh bộc bạch.