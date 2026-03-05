Video về đồ vật cũ giúp nhóm sinh viên giành giải tại cuộc thi “Tết cảm ơn”

Những “người bạn già” lưu giữ ký ức gia đình

Giữa nhịp sống tất bật những ngày cuối năm, cuộc thi sáng tạo video “Tết cảm ơn” trở thành dịp để người trẻ nhìn lại hành trình đã qua và bày tỏ lòng tri ân với những điều bình dị trong cuộc sống.

Theo ban tổ chức, mỗi video không chỉ là một sản phẩm sáng tạo mà còn là “hạt mầm” lan tỏa tinh thần trân trọng các giá trị truyền thống - yếu tố cốt lõi trong văn hóa ngày Tết của người Việt.

Lễ trao giải cuộc thi “Tết cảm ơn”, diễn ra vào sáng 5/3 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong số các tác phẩm dự thi, video của nhóm sinh viên Anh Em Ba Miền (gồm 10 thành viên đến từ Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang) gây chú ý với cách kể chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, đã giành giải Nhì tại cuộc thi.

Chia sẻ với phóng viên, sinh viên Hứa Hồng Phúc - đại diện nhóm - cho biết ý tưởng về món đồ cũ xuất phát từ việc quan sát những vật dụng quen thuộc vẫn âm thầm đồng hành cùng mỗi gia đình qua nhiều năm.

“Xung quanh chúng ta có rất nhiều món đồ đã gắn bó với gia đình từ lâu, như chiếc xe ba chắt chiu mua được hay chiếc áo mẹ dắt mình đi mua khi còn nhỏ. Những món đồ ấy không chỉ là vật dụng mà còn gói gọn ký ức và hành trình trưởng thành của mỗi người”, Hồng Phúc chia sẻ.

Hình ảnh chiếc xe cũ - “nhân vật chính” của câu chuyện (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Hứa Hồng Phúc, câu chuyện trong video là sự kết hợp giữa ký ức, sự quan sát và sáng tạo. Thay vì chỉ gửi lời cảm ơn đến con người, nhóm muốn mở rộng khái niệm tri ân đến cả những vật dụng quen thuộc xung quanh.

“Thông thường mọi người nghĩ đến lòng biết ơn dành cho con người. Nhưng chúng tôi cũng muốn cho thấy sự biết ơn có thể hiện diện trong những điều rất nhỏ, ở từng góc của đời sống”, Hồng Phúc nói.

Trong video, hình ảnh chiếc xe cũ cùng những vật dụng quen thuộc trong gia đình được khắc họa với nhịp chậm rãi, kết hợp lời thoại gián tiếp thay vì những câu cảm ơn trực diện. Theo nhóm, việc đưa đồ vật trở thành “nhân vật chính” là một lựa chọn không dễ vì đây không phải cách kể chuyện phổ biến.

Hứa Hồng Phúc cho rằng con người và đồ vật luôn song hành trong đời sống. “Những "người bạn già" ấy xứng đáng được giữ gìn và trân quý như con người, bởi chúng là những nhân chứng thầm lặng, góp phần tạo nên ký ức và cảm xúc trong mỗi gia đình”, Phúc bày tỏ.

Trong video dự thi, chiếc xe máy cũ được chăm sóc như một cách bày tỏ sự tri ân (Ảnh: Ban tổ chức).

Hồng Phúc cho rằng, để một video thực sự chạm đến khán giả giữa thời đại mạng xã hội đầy thông tin, nó cần bắt đầu từ những điều lạ mà quen, khơi gợi sự tò mò từ chính những điều bình dị nhất.

"Kỹ thuật có thể không quá hoành tráng, nhưng phải chân thực thì mới có thể ở lại lâu trong lòng người xem", nam sinh viên chia sẻ.

Sáng tạo từ những điều “lạ mà quen”

Điểm mới của cuộc thi “Tết cảm ơn” năm nay nằm ở cách người trẻ tiếp cận chủ đề truyền thống bằng góc nhìn hiện đại và gần gũi. Thay vì những hình ảnh Tết quen thuộc, nhiều thí sinh lựa chọn kể câu chuyện từ những chi tiết rất nhỏ trong đời sống.

Chính những lát cắt giản dị ấy tạo nên chiều sâu cảm xúc và cho thấy sự sáng tạo trong cách kể chuyện của người trẻ.

Không chỉ đổi mới về hình thức thể hiện, nhiều nhóm còn cho thấy sự thay đổi trong cách bày tỏ lòng biết ơn. Theo nhóm Anh Em Ba Miền, thế hệ hôm nay có xu hướng thể hiện sự tri ân theo cách kín đáo nhưng sâu sắc hơn.

“Người trẻ đôi khi khá ngại khi nói trực tiếp lời cảm ơn. Thay vào đó, lòng biết ơn được thể hiện qua hành động như cố gắng học tập để báo hiếu cha mẹ, hay đóng góp sức trẻ cho xã hội. Khi đó, sự tri ân không chỉ nằm ở lời nói mà còn ở sự trưởng thành và trách nhiệm của mỗi người”, đại diện nhóm chia sẻ.

Lễ trao giải cuộc thi “Tết cảm ơn” - đầu cầu Trường Đại học Văn Lang (Ảnh: Ban tổ chức).

Biết đến cuộc thi khi Tết đã cận kề, nhóm sinh viên Anh Em Ba Miền quyết định tham gia không chỉ vì yêu thích quay phim, chụp ảnh mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần biết ơn trong cộng đồng.

Theo nhóm, một cái Tết ý nghĩa không nhất thiết phải gắn với sự đủ đầy vật chất. Khi mỗi người biết trân trọng người thân và những điều vẫn ở lại bên mình qua năm tháng, đó đã là một cái Tết trọn vẹn.

“Nếu video có thể khiến ai đó dừng lại lau chùi chiếc xe cũ của ba, xếp lại chiếc áo của mẹ hay đơn giản là nhìn những món đồ quanh mình bằng ánh mắt trân trọng hơn, thì đó đã là thành công lớn nhất của chúng tôi”, Hứa Hồng Phúc chia sẻ.

Với sự tham gia của đông đảo sinh viên trên cả nước, “Tết cảm ơn” không chỉ là cuộc thi sáng tạo nội dung mà còn là cách người trẻ kể lại giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ của thời đại số, nơi lòng biết ơn được thể hiện kín đáo nhưng sâu sắc từ những điều giản dị trong cuộc sống.

Sinh viên Hứa Hồng Phúc phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ban tổ chức, hơn 200 phút video tri ân của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã được lan tỏa trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của nhiều nhà báo, nhà giáo, phụ huynh cùng các đơn vị đồng hành như VTV College - Trường Cao đẳng Truyền hình, Agribank, MediaAI Lab. Lễ công bố và trao giải diễn ra ngày 5/3, được truyền trực tuyến kết nối nhiều điểm cầu.

Dù Tết Bính Ngọ đã khép lại, những video cảm ơn của các bạn trẻ vẫn tiếp tục lan tỏa, góp phần khơi gợi những hành động đẹp và lối sống tích cực trong cộng đồng.