Vị sư U40 mang gương mặt như học sinh, nhiều người tìm xin bí quyết

Giữa bầu không khí của những ngày Tết Chol Chnam Thmay, dưới bóng mát của những tán rừng già bao quanh chùa Tà Pạ (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), phóng viên được gặp nhà sư Chau Soc Thonl khi ông vừa trở về từ Campuchia, sau gần một gần 1 năm đi tu học.

Dù đã bước sang tuổi 35, sư Thonl vẫn khiến người đối diện ngỡ ngàng bởi dáng vẻ nhỏ nhắn như một cậu học sinh cấp hai, cao 1,45m và nặng chưa đến 28kg.

Sư thầy Chau Soc Thonl (bên phải ngoài cùng) cùng các sư thầy đồng tu trạc tuổi mình (Ảnh: NVCC).

Hai lần hồi sinh từ cửa tử

Sư thầy Chau Soc Thonl sinh năm 1991, tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, trong một gia đình có 5 thành viên. Cha là ông Chau Soc Tha, mẹ là bà Neang Nhung, cùng hai em trai là Chau Vane và Chau Riết. Khác với các anh em cao lớn bình thường, từ nhỏ sư Thonl đã mang thân hình yếu ớt, mắc bệnh động kinh và đã 2 lần trải qua cơn bạo bệnh.

Sư Thonl kể, năm ông 4 tuổi, khi đang chơi đùa trong xóm thì lên cơn động kinh dữ dội rồi bị ngất lịm đi. Sau đó bác sĩ xác nhận ông đã ngừng thở. "Theo lời mẹ tôi, lúc đội mai táng đã đào sẵn huyệt, ông nội ôm thi thể ông lần cuối thì bỗng dưng tôi mở mắt, thì thào trong sự kinh ngạc của cả gia đình, hàng xóm láng giềng", sư Thonl cho biết.

Sư thầy Chau Soc Thonl sinh năm 1991 ở Tri Tôn, An Giang, hiện tu học tại Campuchia (Ảnh: NVCC).

Lần bạo bệnh thứ hai là khi vị sư này học lớp 11, trong ca mổ ruột thừa, nhịp tim của ông đột ngột dừng lại. Sau mọi nỗ lực hồi sức bất thành, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang thông báo gia đình chuẩn bị tinh thần lo hậu sự. Tuy nhiên vào lúc này, máy đo nhịp tim bỗng nhiên nhảy số trở lại.

"Sau hai lần bước qua cửa tử, tôi không còn nhớ gì hết, không biết mặt chữ. Suốt 3 tháng trời, chỉ nhớ duy nhất cha mẹ mình, không nhớ họ hàng, người quen. Đến năm 20 tuổi, theo lời nguyện của cha mẹ, tôi xuống tóc đi tu đến hôm nay", sư Thonl trải lòng.

Kể từ ngày xuất gia, cuộc đời sư Thonl như rẽ sang chương mới mà theo vị sư miêu tả là "vô cùng bình yên". Ông tập thích nghi dần, học lại mặt chữ, con số.

Căn bệnh động kinh hành hạ ông suốt tuổi thơ đã không còn tái phát. Thần sắc ông cũng trở nên tươi tắn, ít đau ốm vặt dù cơ thể vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhỏ bé của một đứa trẻ.

Suốt nhiều năm qua, sư Thonl không chỉ tu tập mà còn mở lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho trẻ em trong vùng và các vị sư khác trong chùa.

Nhiều người đến chùa Tà Pạ tìm gặp sư Chau Soc Thonl để xin bí quyết "trẻ mãi không già" (Ảnh: NVCC).

Nhiều người đến chùa hỏi cách "trẻ mãi không già"

Sư Thonl kể, nhiều Phật tử đến chùa Tà Pạ hành hương đã nhầm tưởng ông là chú tiểu 15-16 tuổi.

"Họ cũng hỏi tôi làm sao để trẻ mãi không già, tôi không biết. Tôi cũng muốn có thân hình cao lớn như bao người thôi. Trước đây khi tôi đi làm căn cước công dân người ta nhìn tôi rồi nói tôi còn nhỏ chưa làm căn cước được, lúc đó tôi chỉ biết cười", sư Thonl nói.

Sư thầy Chau Soc Thonl thường bị lầm tưởng là chú tiểu (Ảnh: NVCC).

Sư cho biết, mình từng hỏi mẹ vì sao các anh của ông lại cao lớn bình thường, còn riêng ông là anh hai lại có thân hình nhỏ bé nhất. Giải thích với con, bà Neang Nhung cho biết có thể là do khi còn nhỏ, sư Thonl bệnh vặt nhiều, phải tiêm và truyền nhiều thuốc nên chiều cao và thể trạng của ông bị ảnh hưởng.

"Trước đây khi nuôi tôi, ba mẹ giành hết sữa của các em cho tôi, tôi cũng uống thuốc tăng chiều cao nhưng tôi không lớn hơn được nữa", sư Thonl kể vui.

Bà Néang Nhung, mẹ sư Thonl, cũng nói thêm: "Các em của Thonl đều cao lớn, lập gia đình cả rồi. Chỉ có Thonl là nhỏ bé mãi như vậy".

Hòa thượng Chau Sưng, Trụ trì chùa Tà Pạ, xác nhận câu chuyện về đệ tử đặc biệt trong chùa, là một minh chứng sống động cho nhân duyên và nghị lực. Ngoài việc tu học ở chùa, sư Thonl cũng được nhiều người trên mạng xã hội biết đến là vị sư có ngoại hình nhỏ nhắn nhất chùa.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Tri Tôn cho biết, chùa Tà Pạ là một trong những điểm đến tâm linh thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, chiêm bái. Câu chuyện của vị sư này cũng được đông đảo bà con địa phương biết đến.

Trước đó, sư thầy Chau Soc Thonl cũng đứng ra dạy học tiếng Khmer cho người dân, trẻ em trong vùng. Tuy nhiên hiện nay, sư thầy này tiếp tục con đường tu học tại chùa Wat Sovan Botum, Campuchia.