Tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc tán gia bại sản, phải trốn nợ vì lối sống xa hoa

Người thừa kế của đế chế thép vào khoảnh khắc nguy nan

Từng sở hữu khối tài sản lên tới hàng tỷ tệ và được xem là người kế nghiệp hoàn hảo của đế chế thép Hải Hâm, Lý Triệu Hội có tất cả từ tiền bạc, quyền lực, danh vọng và cuộc hôn nhân đình đám với nữ diễn viên Xa Hiểu.

Nhưng chỉ sau hơn một thập kỷ, vị tỷ phú trẻ tuổi ấy lại rơi thẳng xuống vực sâu nợ nần, để rồi biến mất bí ẩn giữa thời đại dữ liệu lớn. Đến nay, không ai biết tung tích của vị tỷ phú đình đám một thời này.

Chân dung vị tỷ phú đình đám một thời của ngành thép (Ảnh: Sohu).

Lý Triệu Hội sinh ra trong một trong những gia đình giàu có nhất tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cha ông - Lý Hải Thương vốn là nhà sáng lập Tập đoàn Hải Hâm - doanh nghiệp thép tư nhân từng được xem là biểu tượng công nghiệp của địa phương.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, Lý Hải Thương xây dựng Hải Hâm thành tập đoàn thép lớn thứ hai Sơn Tây và là công ty tư nhân lớn nhất tỉnh. Ở thời kỳ đỉnh cao, tập đoàn này sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ nhân dân tệ và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Nhưng biến cố xảy ra vào đầu năm 2003 đã thay đổi hoàn toàn số phận gia tộc họ Lý.

Vào tháng 1/2003, ông Lý Hải Thương tử vong do bị mưu sát. Khi đó, Lý Triệu Hội mới 22 tuổi phải bỏ dở chương trình học tại Australia để về nước tiếp quản sản nghiệp của cha được định giá 4 tỷ tệ và hơn 9.000 nhân viên.

Đáng nói ở chỗ, thời điểm đó Lý Triệu Hội gần như không hiểu về ngành luyện thép. Trong nội bộ của Tập đoàn Thép Hải Hâm, nhiều lãnh đạo kỳ cựu phản đối việc giao quyền cho người quá trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Chú ruột của Lý Triệu Hội - Lý Thiên Hổ từng nhiều năm giữ quyền tổng giám đốc, được coi là ứng viên phù hợp hơn. Tuy nhiên, ông nội Lý Xuân Nguyên kiên quyết bảo vệ quan điểm "con nối nghiệp cha" và bất chấp phản đối để đưa Lý Triệu Hội lên ghế Chủ tịch Tập đoàn.

Đó cũng là thời điểm cuộc đời của vị thiếu gia trẻ tuổi bước sang ngã rẽ hoàn toàn khác.

Vụt sáng thành ngôi sao thương trường

Sau khi tiếp quản Tập đoàn Thép, Lý Triệu Hội khiến nhiều người bất ngờ khi nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Ông chủ trẻ đầu tư nâng cấp dây chuyền luyện thép, xây dựng nhà máy điện khí lò cao và cải thiện đáng kể phúc lợi cho nhân viên.

Đám cưới gây ồn ào của tỷ phú với nữ diễn viên Xa Hiểu (Ảnh: Sohu).

Dưới sự điều hành mới, Tập đoàn Hải Hâm đạt tổng giá trị sản xuất khoảng 7 tỷ tệ vào năm 2004, trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất Trung Quốc. Đồng thời tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô trong bối cảnh ngành thép tăng trưởng mạnh.

Năm 2007, khi chưa đầy 27 tuổi, Lý Triệu Hội sở hữu khối tài sản 12,5 tỷ nhân dân tệ và chính thức trở thành người giàu nhất Sơn Tây. Ở thời điểm đó, ông được xem là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ doanh nhân trẻ Trung Quốc với sự giàu có, quyết đoán và đầy tham vọng.

Những cú trượt dài

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lý Triệu Hội xuất hiện khi ông bắt đầu tham gia thị trường tài chính. Năm 2004, thông qua công ty Hải Hâm Thực Nghiệp, ông bỏ ra gần 600 triệu tệ để mua lượng lớn cổ phiếu của một ngân hàng. Thương vụ này nhanh chóng mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ.

Đến năm 2008, sau khi bán số cổ phiếu đang nắm giữ, Lý Triệu Hội thu về hơn 1 tỷ tệ tiền mặt.

Khoản lợi nhuận quá dễ dàng khiến ông ngày càng rời xa ngành thép vốn là lĩnh vực làm nên cơ nghiệp gia đình để lao sâu vào đầu tư tài chính, chứng khoán và bất động sản.

Cũng trong giai đoạn này, đời sống cá nhân của Lý Triệu Hội bắt đầu thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Năm 2010, ông kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Xa Hiểu trong một đám cưới xa hoa gây chấn động Trung Quốc.

Theo truyền thông nước này, Lý Triệu Hội đã chi khoảng 50 triệu tệ cho lễ cưới gồm hơn 500 bàn tiệc được dựng lên tại quê nhà Sơn Tây. Đám cưới gồm hơn 200 xe sang trọng và được xem là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực với vị tỷ phú trẻ tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 15 tháng.

Đến nay vẫn chưa ai có thông tin về vị cựu tỷ phú này (Ảnh: News).

Từ năm 2012, Tập đoàn Hải Hâm gặp khó khăn do thị trường thép suy thoái và dòng tiền đầu tư chứng khoán đứt gãy. Năm 2014, công ty nợ thuế hơn 100 triệu tệ. Cùng lúc đó, Lý Triệu Hội vẫn duy trì lối sống tiêu xài xa xỉ như mua nhiều biệt thự đắt đỏ tại Thượng Hải cùng khoản chi tiêu khổng lồ và đầu tư cá nhân.

Tới tháng 3/2014, thép Hải Hâm ngừng sản xuất. Vào tháng 9/2015, công ty chính thức phá sản. Tòa án Trung cấp thành phố Vận Thành công bố, Tập đoàn Thép Hải Hâm nợ tổng số tiền 23,4 tỷ tệ.

Lần cuối cùng Lý Triệu Hội xuất hiện vào cuộc họp với các chủ nợ năm 2015. Ông cúi đầu xin lỗi, hứa tìm cách trả nợ. Nhưng đó cũng là lần cuối công chúng thấy vị cựu tỷ phú này.

Sau khi Tập đoàn Thép sụp đổ, Lý Triệu Hội cũng biến mất. Hiện nhiều bất động sản đứng tên ông bị niêm phong. Các tài sản còn lại gần như không đủ để thi hành án.

Đến năm 2021, Tòa án Trung cấp số 1 Thượng Hải phát thông báo treo thưởng đặc biệt. Cụ thể, bất kỳ ai cung cấp được thông tin hữu ích về tài sản hoặc tung tích của Lý Triệu Hội đều có thể nhận khoản thưởng tối đa 21,6 triệu tệ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa ai có thông tin gì về vị cựu tỷ phú này.