Tỷ phú Elon Musk dắt tay con trai 6 tuổi đi họp ở Trung Quốc gây sốt

Theo đoạn video do CBS News đăng tải, con trai 6 tuổi X Æ A-Xii của tỷ phú Elon Musk đã xuất hiện cùng cha tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 14/5.

Đây là nơi diễn ra buổi gặp mặt cấp cao của các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ với Thủ tướng Trung Quốc.

Video ghi cảnh con trai 6 tuổi của tỷ phú Elon Musk ở Trung Quốc gây sốt (Nguồn video: Euro News).

Tỷ phú Elon Musk nắm tay con trai trong lúc tiến vào cuộc họp có sự tham dự của nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu nước Mỹ như CEO Tim Cook và CEO Jensen Huang.

Trong video, cậu bé 6 tuổi mặc áo sơ mi trắng kết hợp với áo gile lụa kiểu Trung Quốc màu xanh có thêu họa tiết xanh lá, kết hợp cùng quần tối màu và giày thể thao. Trên người X Æ A-Xii còn đeo một chiếc túi hình rồng màu nâu.

Khi theo cha tham dự buổi họp cấp cao, cậu bé liên tục mỉm cười, chạy theo Elon Musk. Sự xuất hiện của cậu bé 6 tuổi giữa khu vực gồm các chính trị gia và doanh nhân trở thành khoảnh khắc nhận được nhiều quan tâm đặc biệt, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên trang chính thức, tỷ phú người Mỹ cũng tiết lộ thông tin gây chú ý. Ông cho biết, con trai 6 tuổi của mình đang học tiếng Trung Quốc phổ thông.

Sự xuất hiện của X Æ A-Xii nhận được nhiều quan tâm (Ảnh: EPA/Shutterstock).

Bên cạnh đó, trang phục của X Æ A-Xii trở thành chủ đề lên xu hướng được nhiều người tìm kiếm. Tờ Shanghai Daily cho biết, chiếc túi hình mặt rồng của con trai tỷ phú cầm trên tay là một sản phẩm thủ công do cộng đồng thiểu số ở tỉnh Quảng Tây làm. Mỗi chiếc có giá khoảng 47 USD. Công ty sản xuất chiếc túi chỉ còn khoảng 100 chiếc trong kho.

Khi hình ảnh con trai ông Elon Musk cầm túi lan truyền với tốc độ chóng mặt, doanh số bán hàng của công ty này cũng tăng cao gấp 10 lần.

"Sau đoạn video gây bão, mẫu túi đã cháy hàng. Đây là mẫu túi được thiết kế trong chuyến đi nghiên cứu tại Cam Túc dựa trên yếu tố của búp bê đầu hổ - một di sản văn hóa phi vật thể", người đại diện thương hiệu cho hay.

Cũng theo vị này, sản phẩm là sự kết hợp của nhiều yếu tố văn hóa truyền thống Trung Quốc. Họ hy vọng thông qua sản phẩm, người tiêu dùng sẽ cảm nhận văn hóa truyền thống địa phương rõ nét hơn.

Ngoài ra, chiếc áo gile màu xanh nhạt với đường thêu tinh xảo cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu nội địa của Trung Quốc. Mẫu thiết kế của áo mang tên Hạnh Lâm Xuân Yến, có giá bán lẻ 1.880 tệ (7,2 triệu đồng) mỗi chiếc.

Khoảnh khắc ông chủ Tesla lại cho con trai ngồi trên vai khi xuất hiện ở Phòng Bầu dục (Ảnh: News).

Được biết, đây không phải lần đầu tiên X Æ A-Xii được người cha nổi tiếng đưa tới những sự kiện lớn. Tỷ phú Mỹ thường xuyên đi cùng con trai tới những cuộc họp và sự kiện quan trọng.

Trước đó vào tháng 2/2025, cậu bé từng xuất hiện Phòng Bầu dục khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp.