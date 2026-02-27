Tuổi trẻ Chính phủ ra quân Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa

Sáng 26/2, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Đoàn Thanh niên Chính phủ phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và Đoàn trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Ảnh: ĐTN).

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã chính thức khởi động Tháng Thanh niên 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ Chính phủ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động an sinh xã hội đã được triển khai.

Ban tổ chức trao biển tượng trưng tặng 10 điểm phát sóng wifi miễn phí với tổng trị giá 80 triệu đồng; trao biển tượng trưng tặng 2 nhà Khăn quàng đỏ tại xã Yên Mô trị giá 100 triệu đồng; trao biển tượng trưng 350 triệu đồng dành cho các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Ninh Bình.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Chính phủ phối hợp với đơn vị đồng hành tổ chức khám, phát thuốc và thực phẩm chức năng miễn phí cho 1.000 người dân tỉnh Ninh Bình, với tổng trị giá 790 triệu đồng.

Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa được thực hiện (Ảnh: ĐTN).

Tổng giá trị nguồn lực được triển khai tại buổi lễ đạt 1 tỷ 320 triệu đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, Lễ Khởi động Tháng Thanh niên chính là sự khởi đầu mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Việc triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả trong Tháng thanh niên sẽ góp phần làm sâu sắc hơn các kết quả công tác Đoàn, tạo khí thế thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13.

Theo Ban tổ chức, Tháng Thanh niên năm 2026 không chỉ là đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn là dịp thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các hoạt động có sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân (Ảnh: ĐTN).

Sau lễ phát động tại Ninh Bình, Đoàn Thanh niên Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của Đảng và Đoàn; tổ chức các phong trào phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại từng đơn vị.

Song song với đó là các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thuộc Chính phủ.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng trên địa bàn xã Yên Mô, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Việc triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả trong Tháng thanh niên sẽ góp phần làm sâu sắc hơn các kết quả công tác Đoàn (Ảnh: ĐTN).

Nhiều công trình, phần việc được triển khai và gắn biển trong dịp này như: khánh thành Nhà Văn hóa thôn Trung Yên; ra mắt Nhà thiếu nhi xã Yên Mô; khởi công Ngôi nhà Khăn quàng đỏ; khởi công Nhà tình nghĩa; trồng cây và gắn biển công trình “Hàng cây thanh niên”; khánh thành “Đường cờ thanh niên” và “Tuyến đường điện thắp sáng”.

Tháng Thanh niên năm 2026 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, tạo động lực để tuổi trẻ Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, hướng tới dấu mốc 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.