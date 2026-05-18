Tuổi trẻ Chính phủ góp phần kiến tạo phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 15/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật, triển lãm “Bác Hồ với Thanh niên” và diễn đàn “Tương lai sáng tạo Việt Nam - Thanh niên góp phần kiến tạo phát triển công nghiệp văn hóa”.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên (Ảnh: BTC).

Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, đoàn viên, thanh niên và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo.

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ, niềm vui mừng, xúc động và tự hào khi được đến với địa chỉ thiêng liêng của dân tộc - Bảo tàng Hồ Chí Minh, cùng đông đảo các tổ chức Đoàn Thanh niên có chung ý tưởng, nhiệt huyết tổ chức sự kiện ý nghĩa này.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, chương trình là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng GDP của đất nước.

Vở kịch “Miền Nam trong trái tim Bác” do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng và biểu diễn (Ảnh: Getty).

Ông đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị tổ chức, qua đó tạo nên một chương trình có ý nghĩa sâu sắc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan không gian trưng bày chuyên đề và trải nghiệm triển lãm “Bác Hồ với Thanh niên” theo hướng ứng dụng công nghệ số hiện đại.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là vở kịch “Miền Nam trong trái tim Bác” do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng và biểu diễn. Vở diễn tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiều sâu tư tưởng và tình cảm, qua đó truyền tải mạnh mẽ tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ chia sẻ, thông qua không gian triển lãm chuyên đề và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Miền Nam trong trái tim Bác”, các đoàn viên, thanh niên được ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tình cảm thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt.

Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, các đoàn viên còn được bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.

Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, gắn với trách nhiệm của thanh niên trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tại diễn đàn “Tương lai sáng tạo Việt Nam”, nhiều chuyên gia, doanh nhân trẻ và đại diện cộng đồng sáng tạo đã cùng trao đổi về các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp văn hóa và phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình “Tuổi trẻ Chính phủ tiên phong thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Đảng”, đồng thời góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.