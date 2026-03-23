Tuổi trẻ Bộ Nội vụ tổ chức chuỗi hoạt động hướng đến 95 năm thành lập Đoàn

Chuỗi hoạt động chào mừng 95 thành lập Đoàn

Sáng 21/3, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động nối tiếp, gồm giao lưu bóng đá giữa các đơn vị, tham quan khu huấn luyện và đào tạo an toàn vệ sinh lao động, lễ mít tinh kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu phát triển Đảng, phát động trồng cây, phát động “Ngày chủ nhật xanh”.

Tại Trung tâm Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã trực tiếp trồng những cây xanh mới.

Không chỉ làm xanh thêm không gian, hoạt động còn gửi gắm thông điệp về phát triển bền vững và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng.

Điểm nhấn sôi động của chuỗi hoạt động là trận giao hữu bóng đá giữa FC Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ và FC Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Lao động - Xã hội). Trên sân cỏ, những pha bóng cống hiến, tinh thần thi đấu hết mình cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt đã góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ khỏe khoắn, đoàn kết và đầy nhiệt huyết.

Lễ mít tinh trang trọng, nơi các đại biểu và đoàn viên, thanh niên cùng nhìn lại chặng đường đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ Bộ Nội vụ trong suốt thời gian qua.

Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ, từ công tác chuyên môn đến các phong trào tình nguyện, cải cách hành chính, chuyển đổi số… đã góp phần khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Không chỉ dừng lại ở việc ôn lại truyền thống, lễ mít tinh còn là dịp để định hướng cho chặng đường phía trước. Từ những kết quả đã đạt được, tuổi trẻ Bộ Nội vụ được kỳ vọng tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Qua đó, mỗi đoàn viên không chỉ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực chuyên môn mà còn đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ người dân ngày càng hiệu quả.

Chuỗi hoạt động là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng nhìn lại chặng đường 95 năm của tổ chức Đoàn, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ Bộ Nội vụ trong giai đoạn mới.

Tuổi trẻ Bộ Nội vụ "5 chủ động", "3 tiên phong"

Phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, nhấn mạnh ý nghĩa của dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, trong suốt chiều dài 95 năm lịch sử, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn với tinh thần yêu nước, trung thành, xung kích, sáng tạo, đoàn kết và cầu thị.

Đề cập đến tuổi trẻ Bộ Nội vụ, anh Trần Duy Hưng cho biết: “Lớp lớp thế hệ đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ đã cống hiến sức trẻ, thắm tô truyền thống tốt đẹp của Bộ. Tuổi trẻ Bộ Nội vụ phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ đã từng bước được khẳng định và phát triển, chất lượng chi đoàn, chất lượng cán bộ đoàn đã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực do Đoàn Thanh niên Bộ và các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức đã thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia”.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng tiếp tục được chú trọng; hoạt động xung kích, tình nguyện được triển khai theo hướng thiết thực hơn, gắn với chuyên môn của đơn vị; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng tiếp tục được duy trì.

“Đoàn Thanh niên Bộ tích cực đóng góp xây dựng Đảng, bồi dưỡng và giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn”, anh Hưng nhấn mạnh.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ cũng nêu rõ yêu cầu đổi mới của tổ chức Đoàn trong giai đoạn tới.

Bước vào kỷ nguyên mới, những thời cơ mới, thách thức mới đòi hỏi Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ phải đổi mới một cách sâu sắc về nhận thức, tư tưởng, tổ chức và hành động để có thể thích ứng được với tình hình thực tiễn.

Các cấp bộ đoàn của Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ cần đổi mới hơn nữa các nội dung hoạt động, hình thức, cách thức sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ nhấn mạnh tinh thần “5 chủ động” và “3 tiên phong” đối với đoàn viên, thanh niên trong thời gian tới theo tinh thần của Nghị quyết số 349 ngày 27/10/2025 của Chính phủ.

Trong đó, 5 chủ động:

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu;

- Chủ động đóng góp ý kiến, tham gia hoàn thiện thể chế;

- Chủ động quản trị thông minh và tối ưu hóa hiệu quả công việc;

- Chủ động trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số;

- Chủ động giao lưu, hội nhập quốc tế.

Thực hiện 3 tiên phong:

- Tiên phong về tư duy đổi mới tầm nhìn chiến lược;

- Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

- Tiên phong trong dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước và quốc tế hóa nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Hoạt động đoàn cần đẩy mạnh đổi mới, tránh sa vào hình thức

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương nêu rõ: “Các thế hệ đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ đã không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác chuyên môn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Nội vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”.

Cùng với sự ghi nhận, Thứ trưởng cũng biểu dương những nỗ lực của tổ chức Đoàn và thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ.

“Nhân dịp này, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và những thành tích xuất sắc mà tổ chức Đoàn cùng các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ đã đạt được trong thời gian qua.

Những kết quả đó là rất đáng trân trọng và cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”, Thứ trưởng Khương chia sẻ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương đề nghị tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ trong Bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Trước hết, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ, của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên cần được đặc biệt coi trọng, gắn với việc tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Thứ trưởng cũng lưu ý cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong học tập, lao động, công tác, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, chuyển đổi số và tham gia bảo đảm an sinh xã hội.

Tuổi trẻ Bộ Nội vụ cần tiếp tục quan tâm đến các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, qua đó không chỉ lan tỏa trách nhiệm xã hội mà còn tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, trưởng thành, hình thành bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe và khát vọng cống hiến.

Một nội dung được Thứ trưởng Khương nhấn mạnh là các tổ chức Đoàn cần lựa chọn và triển khai những công trình, phần việc cụ thể, có trọng tâm, tránh hình thức.

“Tôi cũng đề nghị các tổ chức Đoàn cần chủ động rà soát, lựa chọn và triển khai những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị; bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, tạo được dấu ấn rõ nét trong thực tiễn

Mỗi hoạt động phải thực sự mang lại giá trị, tránh hình thức, đồng thời phát huy được thế mạnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ”, Thứ trưởng Khương nói.

Trong bối cảnh hiện nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị Đoàn Thanh niên các cấp là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực số cho đoàn viên, thanh niên và cụ thể hóa các chủ trương lớn thành chương trình, hoạt động phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

