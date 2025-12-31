Từng sống trong nhà 14m2, gia đình ở Hà Nội được đền bù chung cư tiền tỷ

Suốt hơn 20 năm, chị Hồ Bảo Ngọc (38 tuổi, ở số 29, tổ 31, phường Đống Đa, Hà Nội) cùng 4 thành viên gần như đã quen với cảnh “sống tạm” ngay trong chính căn nhà của mình. Căn nhà nhỏ của gia đình chị Ngọc nằm trong khu vực thuộc dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Những ngày này, gia đình chị Ngọc cùng nhiều hộ dân đã chuyển đến các khu vực tái định cư. Dẫu vậy, nhắc về ngõ phố nơi gia đình và nhiều hộ dân đã trải qua hàng chục năm thấp thỏm chờ đợi, chị không khỏi bồi hồi.

Nhiều đoạn trên tuyến đường Vành đai 1 đoạn Đê La Thành - Ô Chợ Dừa được giải phóng mặt bằng chờ thi công (Ảnh: Hồng Anh).

Chị Ngọc nghe đến dự án tổng thể Vành đai 1 từ những ngày còn nhỏ qua câu chuyện của mẹ và những người lớn cùng khu phố. Suốt nhiều năm, các cuộc họp thi thoảng lại được tổ chức để thông báo về dự án.

Thời điểm di dời chưa thể chốt, dự án luôn trong tình trạng “chờ đợi”, khiến người dân “đi không được, ở cũng chẳng xong”.

“Nhà tôi không dám sửa hẳn hoi. Cứ mỗi lần tính làm lại mái, sửa nhà vệ sinh hay nâng nền thì lại nghe nói sắp làm đường”, chị Ngọc kể.

Căn nhà cũ của chị Ngọc chỉ rộng khoảng 14m2. Để có đủ chỗ sinh hoạt cho 5 thành viên trong gia đình, mẹ chị phải làm gác xép, tận dụng mọi khoảng không để chứa đồ đạc.

Sinh sống trong căn nhà chật hẹp, lại không thể cải tạo khiến gia đình gặp không ít bất tiện. Mỗi khi mưa lớn, nước cống dâng cao, tràn vào ngõ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhà vệ sinh công cộng nằm ngay đầu ngõ càng khiến không khí thêm ngột ngạt.

Diện tích chật chội, không có chỗ để xe, gia đình phải gửi xe ngoài đường, mưa nắng khiến tài sản này của gia đình nhanh hỏng hóc.

Chị Ngọc cho hay, một số hộ dân xung quanh đã quen với cuộc sống cũ, gần trung tâm, tiện đi lại, buôn bán nên không muốn di dời. Tuy nhiên, gia đình chị Ngọc lại có suy nghĩ ngược lại.

“Ngay từ đầu, khi biết có dự án, nhà tôi chỉ mong được dời đi luôn. Năm mẹ con chỉ muốn sớm ổn định cuộc sống”, chị nói.

Chị Ngọc (ngoài cùng bên phải) cùng mẹ (ở giữa) và các thành viên trong gia đình nhiều năm sống trong căn nhà chật chội 14m2 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy vậy, mong ước ấy với gia đình chị Ngọc qua nhiều năm chờ đợi giờ mới thành hiện thực.

Khi nhận các thông tin về việc hoàn thiện hồ sơ để nhận nhà, chị Ngọc và mẹ phấn khởi vì dự án đã có những bước chuyển mình. Chị Ngọc và mẹ mất 7 tháng để hoàn thiện giấy tờ, thủ tục nhận đền bù.

Cách đây ít lâu, chị chuyển vào TPHCM làm việc. Vì vậy, mấy tháng nay, để hoàn thiện giấy tờ giúp mẹ, không ít lần chị phải di chuyển đi về khá vất vả.

Chị kể: “Các giấy tờ được xét duyệt rất kỹ lưỡng, có những nội dung xác minh ngược hàng chục năm về trước. Vì chờ đợi quá lâu, hoàn thiện giấy tờ mất nhiều thời gian, nên đến khi tham gia buổi bốc thăm nhà tái định cư, tôi và mẹ mới thực sự tin rằng việc di dời lần này là chắc chắn. Cả nhà lúc ấy mới tin mình sẽ có một căn nhà mới”.

Căn nhà cũ của chị Ngọc nhận được mức đền bù hơn 300 triệu đồng. Gia đình chị được dự án hỗ trợ thêm 300 triệu đồng.

Tại nơi ở mới, gia đình chị Ngọc được bố trí căn hộ tái định cư diện tích 46m2, định giá khoảng 1,1 tỷ đồng ở đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa. Để được sở hữu căn hộ này, gia đình chị đã bù thêm hơn 410 triệu đồng.

“Đây là khoản tiền không hề nhỏ đối với gia đình tôi. Ban đầu, gia đình dự định trả chậm, nhưng sau khi được dự án động viên, cả nhà quyết định dồn lực trả hết một lần”, chị Ngọc cho hay.

Ngày chuyển về căn chung cư tại tòa nhà trên đường Nguyễn Chánh với gia đình chị Ngọc là một cột mốc đáng nhớ. Sau hàng chục năm sống trong không gian chật chội, ẩm thấp, giờ đây họ được bước vào một căn hộ khang trang, sạch sẽ, hiện đại hơn.

Gia đình chị Ngọc chuyển về một khu chung cư mới ở đường Nguyễn Chánh. Theo tìm hiểu, trên thị trường, chung cư ở khu vực này giá từ 70 triệu đồng/m2 trở lên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chúng tôi cảm thấy rất vui, nơi ở mới cũng không quá xa nơi ở cũ. Khu phố xung quanh cũng sạch sẽ, rộng rãi. Gia đình tôi cũng yên tâm vì nhà gần mặt đường lớn, đi lại thuận tiện.

Một người hàng xóm sinh sống cùng tầng cho biết, chị ấy mua căn 46m2 như nhà tôi hơn 4 tỷ đồng. Tôi nghe khá bất ngờ”, chị Ngọc chia sẻ.

Cũng theo người phụ nữ này, nhiều hàng xóm cũ cũng chuyển về khu chung cư này. Có người lựa chọn bán lại căn nhà tái định cư với giá cao để mua nhà mặt đất, có người cho thuê lại. Riêng gia đình chị vẫn chọn giữ lại căn hộ, không bán.

Theo người phụ nữ này, dù vẫn còn những lo toan tài chính phía trước, song gia đình chị tin rằng, khi đã có một chỗ ở ổn định, mọi thứ sẽ dần đi vào quỹ đạo. Mẹ chị cũng an tâm hơn khi ở tuổi ngoài 60, bà đã có được căn nhà khang trang của riêng mình, là nơi để con cháu quây quần, vui vầy tuổi già.