Từ thiên thần đến ác quỷ: Giới trẻ Hà Nội biến hóa trong dịp lễ Halloween

Dù lễ hội Halloween chưa chính thức diễn ra, tối 30/10, nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ Hà Nội, đã đổ xuống phố với những bộ hóa trang ma quái, kinh dị, tạo nên không khí sôi động cho mùa lễ hội.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, tại một quán cà phê trên phố Nguyễn Đình Thi, hàng loạt bạn trẻ đã diện những trang phục hóa trang độc đáo, tham gia sự kiện chào đón Halloween sớm.

Chị Thanh Trà (SN 1995) chia sẻ niềm vui khi được trở lại các lễ hội hóa trang sau thời gian dài vắng bóng.

"Không gian ở đây được trang trí đẹp, mọi người cũng đầu tư trang phục rất thú vị. Hôm nay mình hóa thân thành ác quỷ, còn bạn đi cùng chọn hình tượng thiên thần”, chị Trà nói.

Sự kiện được lấy cảm hứng từ những bữa tiệc phong cách Gothic châu Âu cổ điển, với bàn tiệc được trang trí bằng phụ kiện và ngọc trai, tạo cảm giác sang trọng, huyền bí, khác biệt so với hình ảnh kinh dị thường thấy của Halloween.

Theo truyền thuyết phương Tây, Halloween là ngày cầu nguyện cho các linh hồn đã khuất, nơi giáo dân thường hóa trang thành ma quỷ để xin bánh vụn, tượng trưng cho thức ăn nuôi dưỡng linh hồn.

Một nữ du khách đã đầu tư khoảng 2 triệu đồng để đặt may riêng chiếc váy lấy cảm hứng từ ma nữ trong phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, hoàn thiện bộ trang phục Halloween độc đáo.

Nhiều bộ trang phục được chuẩn bị công phu. Ngọc Ánh (phường Xuân La) đã dành một tuần lên ý tưởng và hai ngày để hoàn thiện bộ hóa trang thành nhân vật Thợ làm mũ trong phim Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên. Chiếc mũ làm từ bìa carton, phủ ren đen và trang trí cầu kỳ là điểm nhấn. "Tổng chi phí cho bộ trang phục lên tới vài triệu đồng, riêng thời gian trang điểm và hoàn thiện tạo hình mất khoảng 4 tiếng”, Ngọc Ánh cho biết.

Sự kiện dự kiến đón ít nhất 120 khách mỗi đêm trong hai đêm tổ chức. Đại diện quán cho biết, lượng khách không chênh lệch nhiều so với ngày thường, tổng chi phí trang trí ước tính gần 100 triệu đồng.

Halloween cũng là dịp để nhiều gia đình đưa con nhỏ đi vui chơi. Các em bé được bố mẹ chuẩn bị những bộ trang phục hóa trang ngộ nghĩnh, đáng yêu, hòa mình vào không khí lễ hội.

Trái ngược với không khí náo nhiệt tại các điểm tổ chức sự kiện, phố Hàng Mã – tuyến phố chuyên kinh doanh đồ trang trí và trang phục hóa trang – lại khá vắng vẻ, hoạt động mua bán diễn ra trầm lắng.

Dù Halloween chưa kết thúc, nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã đã bắt đầu bày bán đồ trang trí Giáng sinh. Các tiểu thương cho biết, sức mua Halloween năm nay khá chậm, khiến họ phải chủ động chuyển hướng kinh doanh sớm để đón mùa mua sắm cuối năm.

Các mặt hàng đặc trưng của dịp lễ như bí ngô, áo choàng, mặt nạ... chiếm phần lớn quầy hàng trên phố Hàng Mã. Đèn lồng bí ngô được bán với giá 25.000-150.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, không khí ma mị, rùng rợn vốn thường thấy mỗi dịp lễ không còn rõ nét như những năm trước.

Jasmine (du khách Ấn Độ) cho biết, dù đã sinh sống tại Hà Nội một thời gian, đây là lần đầu cô đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Halloween.

“Không khí ở đây tuy không quá náo nhiệt nhưng mang đậm tinh thần Halloween. Các mặt hàng được bày bán khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu trang trí của tôi”, cô chia sẻ.

Để chuẩn bị cho sự kiện Halloween tại trường, Phương Thảo (SN 2008, phường Định Công) đã đến phố Hàng Mã và nhanh chóng lựa chọn được các đạo cụ cần thiết chỉ trong khoảng 20 phút.

“Mình thấy Hàng Mã năm nay không còn tấp nập như trước, các mặt hàng Halloween cũng ít hơn do nhiều cửa hàng đã chuyển sang kinh doanh đồ trang trí Giáng sinh”, Thảo chia sẻ.