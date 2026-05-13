Từ nữ MC trên sân khấu đến những hoạt động vì cộng đồng

Hành trình thiện nguyện bắt đầu từ những điều giản dị

Từ khi còn là sinh viên, Thùy Trâm tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Vào những đêm mùa đông ở khu phố cổ Hà Nội, cô cùng nhóm bạn chuẩn bị cơm nóng, chăn ấm và những phần quà nhỏ để gửi tới người vô gia cư.

Những việc làm ấy được duy trì bằng sự chân thành và đều đặn. Với Thùy Trâm, đó cũng là cách để cô học cách quan sát, chia sẻ và biết quan tâm hơn đến những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.

Khi bước vào con đường hoạt động chuyên nghiệp, tinh thần thiện nguyện ấy vẫn tiếp tục được cô duy trì. Thùy Trâm từng tham gia tặng quà tri ân các cô lao công nhân ngày 8/3, quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tại Thái Nguyên, đồng hành cùng các đơn vị mang quà đến với học sinh vùng cao tại Hà Giang.

Thùy Trâm trong một hoạt động vì cộng đồng (Ảnh: NVCC).

Khi người làm nghệ thuật gắn trách nhiệm với xã hội

Trong lĩnh vực dẫn chương trình, hình ảnh của một MC thường gắn với sân khấu, ánh đèn và những sự kiện lớn nhỏ. Tuy nhiên, với Thùy Trâm, vai trò của người làm nghệ thuật còn có thể được thể hiện qua những hành động ngoài đời sống.

Cô từng đến chùa Bồ Đề thăm hỏi các em nhỏ mồ côi, tham gia dạy học tại lớp tình thương ở Chương Mỹ, đồng hành cùng học sinh nghèo tại Đồng Tháp, cũng như trao quà cho đồng bào người Dao ở miền núi tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ về các hoạt động này, Thùy Trâm cho biết, đó là sự quan tâm thật lòng và mong muốn được sẻ chia.

Hình ảnh của nữ MC cũng dần trở nên gần gũi hơn, không chỉ bởi tác phong khi làm nghề, mà còn bởi cách cô lựa chọn sống và hành động trong đời thường.

Thùy Trâm dẫn chương trình cho một hoạt động vì cộng đồng (Ảnh: NVCC).

Xây dựng hình ảnh từ nghề nghiệp và giá trị sống

Sau nhiều năm hoạt động, MC Thùy Trâm đang từng bước xây dựng hình ảnh cá nhân dựa trên sự chỉn chu trong công việc và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Cô tập trung vào nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng và duy trì các hoạt động xã hội phù hợp với khả năng của mình.

Từ sân khấu đến các chuyến đi thiện nguyện, Thùy Trâm cho thấy một hình ảnh người làm nghệ thuật trẻ đi theo hướng cân bằng giữa công việc cá nhân và trách nhiệm xã hội.

Với cô, mỗi chương trình được dẫn dắt trọn vẹn là một niềm vui nghề nghiệp; mỗi hoạt động sẻ chia được thực hiện cũng là cách để làm cho hành trình sống của mình thêm ý nghĩa.