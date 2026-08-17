Từ kệ hàng cận hạn đến giải pháp giảm lãng phí thực phẩm

Trăn trở đằng sau những kệ hàng cận hạn

Ý tưởng về GreenCart không xuất phát từ một bài toán công nghệ, mà từ những quan sát rất đời thường.

Hơn hai năm trước, khi tình cờ đọc những bài viết về thực phẩm cận hạn tại Trung Quốc, Phan Nguyễn Khánh Trang, đại diện đội GreenCart - Quán quân tại GRAB the Future Hackathon 2026, bắt đầu tìm hiểu và nhận thấy nhiều quốc gia đã có mô hình kết nối nguồn thực phẩm này với những người có nhu cầu, nhưng Việt Nam thì chưa. Ý tưởng ấy càng trở nên rõ nét hơn sau những chuyến đi tình nguyện của nhóm.

“Khi đến các mái ấm tình thương hay viện dưỡng lão, chúng em thấy nhiều nơi vẫn thiếu thực phẩm và nhu yếu phẩm. Nhưng ngay trong ngày hôm đó, chúng em lại chứng kiến nhiều cửa hàng tiện lợi phải tiêu hủy những sản phẩm cận hạn còn sử dụng được”, Khánh Trang chia sẻ.

Vì thế, nhóm mong muốn phát triển một nền tảng cầu nối giữa người tiêu dùng và các sản phẩm cận hạn vẫn còn giá trị sử dụng. Các cửa hàng, siêu thị hay chuỗi bán lẻ có thể đưa các sản phẩm này lên nền tảng, còn người dùng dễ dàng tìm kiếm và mua với mức giá ưu đãi.

GreenCart xuất sắc giành ngôi Quán quân tại GRAB the Future Hackathon 2026 (Ảnh: Grab).

Là cố vấn đồng hành cùng các đội thi, anh Nguyễn Kim Lộc - nhà khoa học về ứng dụng, NVIDIA Việt Nam - cho biết điều khiến anh ấn tượng là các ý tưởng đều xuất phát từ việc quan sát rất kỹ những gì đang diễn ra xung quanh.

“Các bạn chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi và sẵn sàng kiểm chứng ý tưởng thay vì chỉ dừng ở những giả định ban đầu. Đó là nền tảng quan trọng để tạo ra những giải pháp có giá trị và có khả năng đi vào thực tế”, anh chia sẻ thêm.

Biến ý tưởng thành giải pháp có giá trị thực tiễn

GreenCart được nhóm phát triển và hoàn thiện tại GRAB the Future Hackathon 2026, cuộc thi đổi mới sáng tạo toàn quốc do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp cùng Grab Việt Nam đồng tổ chức, với sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Mang theo những kiến thức được trang bị từ các buổi thực hành và chia sẻ chuyên sâu với chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và phát triển sản phẩm, nhóm bước vào cuộc thi 36 giờ hackathon, để thử nghiệm và hoàn thiện GreenCart, dưới sự dẫn dắt sát sao từ đội ngũ cố vấn.

Khánh Trang cho biết, thay vì đưa ra lời giải có sẵn, các cố vấn đã liên tục đặt câu hỏi gợi mở, để cả nhóm cùng đánh giá lại ý tưởng ở nhiều góc độ khác nhau, từ mô hình kinh doanh, cách ứng dụng công nghệ đến tiềm năng phát triển sau cuộc thi.

Anh Nguyễn Quí Hiếu, Kỹ sư Dữ liệu của Grab Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi đóng vai trò như những người đồng hành, đặt thêm câu hỏi để giúp các bạn tư duy một cách rành mạch và chặt chẽ hơn.

Khi trả lời được các câu hỏi như vấn đề cần giải quyết là gì, dành cho ai, lợi ích mang lại ra sao hay kế hoạch thực thi như thế nào, các bạn sẽ hiểu sâu thêm về ý tưởng của mình. Trong thời gian cho phép, chúng tôi hướng dẫn các bạn xây dựng sản phẩm thử nghiệm vừa phù hợp với nguồn lực mà vẫn thể hiện rõ cách tiếp cận vấn đề".

Đội ngũ cố vấn đồng hành trực tiếp trao đổi, góp ý để giúp các đội hoàn thiện giải pháp (Ảnh: Grab).

Chính cách tiếp cận đó đã giúp GreenCart hoàn thiện hơn. Một trong những thay đổi lớn nhất là định hướng phát triển sản phẩm. Thay vì xây dựng GreenCart như một tính năng tích hợp trên các ứng dụng khác và phụ thuộc vào nền tảng của bên thứ ba, nhóm quyết định phát triển giải pháp thành một nền tảng độc lập, đồng thời có khả năng kết nối với các hệ sinh thái khác trong tương lai.

Bên cạnh đó, các góp ý từ đội ngũ cố vấn cũng giúp nhóm xác định rõ hơn cách ứng dụng AI vào sản phẩm.

“Chúng em đã ứng dụng AI trong việc sử dụng các dữ liệu lịch sử tìm kiếm của người dùng, từ đó chủ động gợi ý các sản phẩm phù hợp, thay vì để họ phải mất thời gian tự tìm kiếm”, Nguyễn Hữu Gia Hiếu, thành viên đội GreenCart, chia sẻ.

Kết thúc hackathon, nhóm đã hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên và giành ngôi Quán quân. Với các thành viên, “36 giờ hackathon” là khoảng thời gian vừa đủ để cả đội phát triển và hoàn thiện ý tưởng.

“36 giờ vừa đủ để chúng em đi từ brainstorm, xác định vấn đề, kiểm chứng tính khả thi đến làm thử sản phẩm, nhận góp ý rồi tiếp tục cải thiện. Chính quá trình đó giúp chúng em hiểu ý tưởng của mình sâu hơn và biết mình cần làm gì để đưa nó gần hơn với thực tế”, Gia Hiếu cho biết thêm.

Với hơn 600 hồ sơ đăng ký trên khắp cả nước, GRAB the Future Hackathon 2026 không chỉ tạo cơ hội để người trẻ thử sức với các bài toán thực tế, học hỏi từ chuyên gia và rèn luyện năng lực biến ý tưởng thành giải pháp mà còn góp phần bồi đắp thế hệ tài năng công nghệ trẻ cho Việt Nam.