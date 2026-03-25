Trưởng bản cứu 90 người giữa bão Yagi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam

Tối 25/3, tại Hà Nội diễn ra lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 với chủ đề “Áo xanh gọi tương lai”. Đây cũng là tên ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13.

Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 mang đến nhiều cảm xúc khi chứng kiến sự xuất hiện của những người trẻ không ngừng nỗ lực, bứt phá giới hạn để toả sáng, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đặc biệt, những câu chuyện truyền cảm hứng của 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025 cho thấy hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phải được bắt đầu từ những đóng góp nhỏ nhất.

Trưởng bản cứu sống 90 người giữa bão Yagi

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 (Ảnh: Văn Đức).

Thời điểm rạng sáng 1/8/2025, tại Điện Biên, khi mưa lớn kéo dài suốt đêm, nguy cơ sạt lở bắt đầu hiện hữu, Trưởng bản Mùa A Thi vẫn ở nhà cùng gia đình trong khu vực chưa có dấu hiệu nguy hiểm rõ rệt.

Khoảng gần 3h sáng, anh bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn vọng lại từ phía khe suối - nơi nhiều hộ dân sinh sống. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh lập tức chạy bộ hơn 1km trong điều kiện mất điện, không thể liên lạc, để tiếp cận khu vực này.

Tại đây, anh gõ cửa, đánh thức từng hộ dân giữa đêm, kêu gọi mọi người khẩn trương di dời. Nhiều người còn đang ngủ say, việc tập hợp gặp không ít khó khăn. Khi đã đưa được phần lớn bà con ra khu vực an toàn, anh phát hiện còn một gia đình chưa được báo tin, tiếp tục quay lại tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở.

Trong quá trình sơ tán, có những người cao tuổi không thể tự di chuyển, thậm chí không muốn rời nhà. Mùa A Thi cùng lực lượng tại chỗ phải kiên trì thuyết phục, hỗ trợ từng người rời khỏi khu vực nguy hiểm trong mưa lớn, không có đèn chiếu sáng hay phương tiện hỗ trợ.

Giữa tình thế cấp bách, anh chấp nhận để lại gia đình phía sau, ưu tiên quay lại khu vực khe suối - nơi có nhiều hộ dân đang bị đe dọa trực tiếp - để đưa ra quyết định di dời nhanh nhất.

Nhờ sự quyết đoán và kịp thời đó, hàng chục hộ dân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi sạt lở xảy ra. Khoảng 90 người được xác định đã thoát nạn trong đêm.

Trưởng bản Mùa A Thi kể câu chuyện cứu 90 người trong bão Yagi (Video: Mai Châm).

Hơn nửa năm sau biến cố, cuộc sống tại bản dần ổn định trở lại. Nhà cửa được dựng lại, trẻ em quay lại trường học, sinh hoạt cộng đồng hồi sinh. Người dân nơi đây vẫn nhắc đến Mùa A Thi với sự biết ơn, người đã góp phần giữ lại sinh mạng cho cả bản trong thời khắc sinh tử.

Trí tuệ của người trẻ giúp mang về triệu USD cho Việt Nam

Nguyễn Chí Đông, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel, được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 (Ảnh: Văn Đức).

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Nguyễn Chí Đông (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel) mang đến câu chuyện về hành trình làm chủ những công nghệ lõi tiên tiến nhất, tiết kiệm cho đất nước hàng triệu USD tiền mua bản quyền nước ngoài.

Theo anh Đông, trong thế giới số, ai nắm giữ dữ liệu, người đó nắm giữ tương lai. Nhưng có một sự thật từng khiến anh và những người làm công nghệ vô cùng trăn trở: Dù chúng ta là những người tạo ra dữ liệu, chúng ta lại từng phải phụ thuộc quá nhiều vào các nền tảng phân tích của nước ngoài.

Hằng năm, hàng triệu USD phải trả mỗi năm chỉ để “thuê” người khác hiểu người Việt Nam.

“Câu hỏi chúng tôi luôn trăn trở là: Tại sao trí tuệ Việt Nam, kỹ sư Việt Nam lại không thể tự tay viết nên những hệ thống lõi cho chính đất nước mình? Sự đau đáu đó đã ép chúng tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn. Chúng tôi chọn con đường khó nhất: Đi từ con số không, tự chủ hoàn toàn công nghệ. Và chúng tôi đã làm được”, anh Đông chia sẻ.

Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP) do anh và cộng sự phát triển không chỉ giải bài toán lõi cho tập đoàn, mà còn vươn ra phục vụ 10 thị trường quốc tế.

Những hệ thống như nền tảng số liệu thông minh GenBI không chỉ mang về hàng trăm tỷ đồng doanh thu, mà quan trọng hơn, nó chứng minh sự tự chủ tuyệt đối, tiết kiệm hàng triệu USD mua giải pháp ngoại.

“Tôi muốn gửi ra thế giới một thông điệp: Việt Nam không chỉ là nơi tiêu thụ công nghệ, chúng tôi đã sẵn sàng làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu và làm chủ tương lai của chính mình”, Chí Đông nói.

Văn hóa và thể thao là bệ phóng đưa Việt Nam ra thế giới

Nếu trí tuệ là bệ phóng mở đường, thì văn hóa và thể thao chính là những "đại sứ" mang tâm hồn, khí phách Việt Nam toả sáng trên trường quốc tế.

Dưới ánh đèn lộng lẫy của những sân khấu toàn cầu hay trên những đường đua khốc liệt nhất hành tinh, thế hệ trẻ Việt đang khẳng định vị thế của Tổ quốc bằng những tấm huy chương rực rỡ và những giai điệu đầy kiêu hãnh.

Cầu thủ Đình Bắc được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 (Ảnh: Văn Đức).

Để có được một khoảnh khắc quốc kỳ tung bay trên đấu trường quốc tế, những cầu thủ Nguyễn Đình Bắc hay vận động viên Nguyễn Thị Hương đã phải đánh đổi bằng hàng ngàn giờ tập luyện vắt kiệt sức lực, những chấn thương giấu kín và kỷ luật thép vươn lên vượt ngưỡng giới hạn của bản thân.

Những nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi hay Đức Phúc đang lựa chọn con đường trở về với cội nguồn và làm mới những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chia sẻ tại chương trình, ca sĩ Đức Phúc khẳng định dù đứng dưới bất kỳ ánh đèn rực rỡ nào trên thế giới, người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào mang theo hồn cốt và tiếng nói dân tộc để vươn xa. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi xem mỗi người trẻ là một “đại sứ” của quê hương.

“Chúng tôi nguyện dùng thanh xuân này để khẳng định bản lĩnh, mang niềm kiêu hãnh dân tộc tỏa sáng khắp năm châu”, Phương Mỹ Chi nói.

Vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 (Ảnh: Văn Đức).

Bên cạnh những người trẻ làm rạng rỡ hình ảnh đất nước trên trường quốc tế có những người trẻ âm thầm cống hiến, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân quên mình vì sự bình yên của Tổ quốc.

Đó là cuộc chiến đầy cân não trên không gian mạng để bảo vệ tuyệt mật quốc gia của Đại úy an ninh quân đội Đoàn Văn Chí; hay “chiến trường” của lực lượng cảnh sát điều tra án kinh tế không có tiếng súng, nhưng đầy khắc nghiệt của Thượng úy Trần Quốc Khánh - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ...

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).