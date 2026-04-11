Trung Quốc: Tranh cãi gia đình chôn ô tô xuống mộ cho người đã khuất

Ngày 9/4, cộng đồng mạng ở Trung Quốc xôn xao về đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe Mercedes-Benz S450L được chôn xuống mộ khi chủ nhân qua đời. Đây là ô tô thuộc dòng sedan hạng sang cỡ lớn. Giá bán ở Trung Quốc khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ (hơn 4 tỷ đồng).

Đoạn video lập tức gây tranh cãi. Nhiều người lên án hành động của gia đình, cho rằng con cháu muốn gây chú ý. Một số bình luận lo ngại, chôn ô tô xuống đất có thể tác động đến mạch nước ngầm.

Theo hình ảnh ghi lại trong video, chiếc xe mang biển số có đuôi 8888 với phần nóc phủ tấm vải đỏ được từ từ hạ xuống huyệt mộ.

Chiếc xe Mercedes được chôn xuống mộ (Ảnh: HK).

Sau khi quá trình chôn cất hoàn tất, một thành viên trong gia đình trao phong bì bên trong chứa 500 nhân dân tệ (gần 2 triệu đồng) và gửi lời cảm ơn tới những người hỗ trợ đưa chiếc xe xuống mộ.

Nắm được thông tin về sự việc, ngày 10/4, cơ quan chức năng địa phương vào cuộc tìm hiểu. Theo đó, ông Jin cho chôn cất ô tô khi thân nhân qua đời, mong muốn người quá cố sử dụng ở thế giới bên kia. Đây là quan niệm mê tín dị đoan, không có căn cứ.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc, đồng thời chấn chỉnh các hoạt động tang lễ, ngăn chặn hành vi trái với thuần phong mỹ tục.

Trên thế giới từng xảy ra một số trường hợp người thân chôn ô tô khi tài xế qua đời.

Hồi năm 2021, ông Don Adán - ngư dân sống ở Mexico - không may qua đời do mắc bệnh ung thư.

Trước đó, con trai ông tặng bố một chiếc bán tải đời 2005 để thuận tiện chở hải sản. Do lâm bệnh nặng, ông chưa có nhiều thời gian điều khiển chiếc xe.

Được chôn cất cùng chiếc ô tô là tâm nguyện cuối đời của ông Don. Gia đình quyết tâm thực hiện mong muốn này để lòng cảm thấy thanh thản.

Con cháu thiết kế một ngôi mộ kích thước lớn để chứa được toàn bộ chiếc ô tô rồi thuê cần cẩu đưa xe xuống mộ.

Chiếc xe bán tải được đưa xuống mộ (Ảnh: Times).

Đoạn video ghi lại quá trình chôn cất kỳ lạ được những người dân địa phương chia sẻ trên mạng xã hội và gây tranh cãi.