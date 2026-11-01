Trung Quốc: Tìm thấy người mẹ mất tích 35 năm nhờ video dài 3 phút

Giữa tháng 10 vừa qua, tại một cơ sở cứu trợ thuộc huyện Thông Hứa, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một người phụ nữ tóc bạc chậm rãi bước vào sảnh. Người đàn ông 39 tuổi tiến lại gần, nhìn người mẹ đã xa cách suốt 35 năm với đôi mắt ngấn lệ.

Ngày mẹ mất tích, anh mới 4 tuổi, em gái lên 2 tuổi. Suốt nhiều năm, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức.

Cuộc đoàn tụ của gia đình sau 35 năm mất liên lạc (Ảnh: News).

Cuộc đoàn tụ tưởng chừng khó có thể xảy ra ấy bắt đầu từ một đoạn video tìm thân nhân chỉ dài 3 phút 8 giây.

Ba ngày nghe đi nghe lại đoạn video 3 phút

Trước đó hồi tháng 9, một đoạn video được chuyển tới điện thoại của cảnh sát Vương Bảo Khố, thuộc Đồn cảnh sát Lạc Nam, Công an quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Người phụ nữ được một cơ sở cứu trợ tại tỉnh Hà Nam tiếp nhận. Do trí nhớ không còn minh mẫn, bà không thể nói rõ quê quán hay cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân. Những lời bà nói trong video chỉ là các âm tiết rời rạc, khiến những người hỗ trợ gặp khó khăn khi xác định danh tính.

Một tình nguyện viên ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, nghe tin người phụ nữ có thể đến từ Hồ Bắc nên đã chuyển đoạn video cho cảnh sát Vương Bảo Khố - người vốn có kinh nghiệm nhận diện vùng miền qua giọng nói.

Trong video, người phụ nữ nói không rõ ràng, thỉnh thoảng nhắc đến những địa danh như Vũ Xương, Hoàng Pha. Đây đều là những địa danh thuộc khu vực Vũ Hán và vùng lân cận, nhưng cảnh sát chưa thể xác định liệu bà đang nói về quê hương hay những nơi từng đi qua.

Cảnh sát Vương tìm được người thân cho gia đình nhờ video ghi âm hơn 3 phút (Ảnh: News).

Cảnh sát Vương lưu video trong điện thoại và nghe liên tục trong vòng 3 ngày để phân tích dữ liệu. Từ cách phát âm và giọng địa phương của người phụ nữ, cảnh sát nhận định, bà có thể đến từ khu vực giáp ranh của tỉnh Hồ Bắc.

Người phụ nữ còn nhớ được tên hai người con nhưng phát âm họ của con khá khó nghe. Cảnh sát tiếp tục sàng lọc theo độ tuổi, thu hẹp danh sách xuống còn hơn 30 người rồi lần lượt đối chiếu thông tin gia đình, quan hệ anh chị em.

Cuối cùng, một người đàn ông 39 tuổi sống tại thị trấn Mộc Tử Điếm, thành phố Ma Thành, được xác định có nhiều thông tin trùng khớp. Anh có một người em gái kém mình 2 tuổi, đúng với những gì người phụ nữ nhớ được.

Khi xem ảnh, cảnh sát cũng nhận thấy đôi mắt của hai người có nét tương đồng. Nhận được cuộc gọi của cảnh sát, người đàn ông không giấu được sự ngỡ ngàng. Anh cho biết mẹ mình đã mất tích 35 năm, gia đình tìm kiếm suốt thời gian dài nhưng không có kết quả, đồng thời lo ngại có thể xảy ra nhầm lẫn.

Cuộc đoàn tụ sau 35 năm xa cách

Theo thông tin được xác minh, người phụ nữ rời khỏi nhà tại thị trấn Mộc Tử Điếm năm 1991. Khi đó, hai người con còn quá nhỏ nên hầu như không có nhiều ký ức về mẹ.

Gia đình từng đi nhiều nơi hỏi thăm, thậm chí tìm kiếm ở các tỉnh khác nhưng vẫn không có manh mối.

Sau khi xác định được người con trai có khả năng là thân nhân, cảnh sát Vương liên hệ với đồn cảnh sát địa phương, nhờ hỗ trợ tìm hiểu thêm về những người thân của người phụ nữ.

Em gái của bà, chồng của người em gái và anh trai của chồng bà lần lượt được liên hệ. Những thông tin về hoàn cảnh gia đình, thời điểm mất tích và quan hệ họ hàng được đối chiếu lại. Qua nhiều bước xác minh, danh tính người phụ nữ cuối cùng được xác nhận.

Ngày 12/10, cảnh sát Vương lái xe cá nhân từ Vũ Hán đến Ma Thành, đón người con trai cùng bác ruột rồi tiếp tục đi đến huyện Thông Hứa, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam.

Tại cơ sở cứu trợ, khoảnh khắc gia đình đoàn tụ khiến nhiều người xúc động. Sau 35 năm, đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, còn người mẹ tóc lại bạc trắng. Cha của hai anh em đã qua đời trước đó, không kịp chờ ngày đón vợ về nhà.

Gặp lại mẹ, người con trai vui mừng nhưng xót xa. Anh muốn hỏi mẹ nhiều điều về những năm tháng trước đó bà sống thế nào, trải qua các chuyện ra sao, nhưng lại không nỡ. Anh sợ gợi lại cho bà nhiều ký ức đau lòng.

Cảnh sát Vương động viên người con trai, có lẽ người mẹ đã trải qua nhiều tủi hờn vất vả nhưng lúc này điều quan trọng nhất là khoảng thời gian đoàn tụ.

Người cảnh sát giúp hơn 100 gia đình tìm lại người thân

Cảnh sát Vương, 55 tuổi, quê ở tỉnh Thiểm Tây. Ông từng phục vụ 22 năm trong quân ngũ. Năm 2012, sau khi chuyển sang công tác tại đồn cảnh sát Lạc Nam, khả năng nhận diện giọng nói trở thành lợi thế của ông để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm thông tin người mất tích.

Năm 2021, ông từng giúp một người đàn ông 76 tuổi đoàn tụ với con gái sau 21 năm mất liên lạc. Người này từng thất bại trong kinh doanh, sau đó sống lang thang tại Vũ Hán và không thể xác định danh tính khi đổ bệnh.

Dựa vào giọng nói, cảnh sát Vương nhận định ông có thể đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, rồi kết hợp với cách phát âm tên và năm sinh để tìm kiếm thân nhân.

Trong hơn 10 năm làm công việc hỗ trợ tìm thân nhân, cảnh sát Vương đã giúp hơn 100 gia đình tìm lại người thân ở nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc.

Không phải cuộc tìm kiếm nào cũng có kết quả. Ông vẫn lưu thông tin những người cần tìm thân nhân trong danh bạ điện thoại, thường xuyên xem lại các trường hợp chưa có manh mối. Khi một cách tìm kiếm không hiệu quả, ông lại thử hướng khác.

Ông biết rằng, đằng sau nhiều dữ liệu rời rạc là những gia đình vẫn đang mòn mỏi chờ đợi người thân suốt thời gian dài.

Theo Jimu News/Sina