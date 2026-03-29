Trung Quốc: Tìm gặp em trai bị bắt cóc sau 33 năm, manh mối là một bức ảnh

Lý Lâm (44 tuổi, sống tại Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc) đã thất lạc em trai Lý Tân sau khi biến cố liên tiếp ập đến gia đình. Mẹ cô qua đời vì ung thư, cha được cho là suy sụp tinh thần rồi bỏ nhà đi, không bao giờ quay lại.

Từ năm 11 tuổi, Lý Lâm và em trai 7 tuổi đã phải sống lay lắt bằng cách nhặt nhạnh thức ăn thừa. Một ngày nọ, khi trú mưa phía sau một chiếc xe tải, cả hai ngủ thiếp đi và vô tình bị chở đến một thành phố xa lạ.

Lạc lõng và đói khát, họ lang thang trên phố cho đến khi một người phụ nữ lớn tuổi tiếp cận, ngỏ ý mua bánh mì cho cậu em.

Hai chị em Lý Lâm - Lý Tân vỡ òa khi gặp lại nhau sau 33 năm (Ảnh: South China Morning Post).

Tin rằng đã gặp được người tốt, Lý Lâm để em trai đi theo người phụ nữ. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy em mình. “Em trai tôi bị đưa đi khi đang ở cùng tôi. Tôi mang theo cảm giác tội lỗi đó suốt cả cuộc đời”, Lý Lâm nghẹn ngào chia sẻ.

Về phía Lý Tân, sau khi bị đưa đi, cậu bé nhiều lần tìm cách trốn thoát để quay lại tìm chị nhưng không thành. Cậu bị đánh đập, bỏ đói và nhốt trong phòng tối. Sau này, Lý Tân trốn thoát, sống lang thang bằng cách xin ăn trên xe buýt, rồi trôi dạt đến tỉnh Quảng Đông, được một gia đình nhận nuôi và đổi họ cho cậu thành họ Hàn.

“Tôi luôn biết mình có một người chị gái và chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm”, anh nói.

Trong khi đó, suốt 33 năm, Lý Lâm sống phiêu bạt khắp nơi, làm đủ nghề để có tiền tìm em. Từ vác gạch ở công trường, rửa bát trong nhà hàng đến làm công nhân nhà máy, cô chưa từng từ bỏ hy vọng.

Bức ảnh cũ giúp Lý Lâm tìm được em trai thất lạc (Ảnh: South China Morning Post).

Không có ADN của cha mẹ, manh mối duy nhất Lý Lâm có chỉ là một bức ảnh cũ của em trai. Trong nhiều năm, cô đi khắp Trung Quốc, phát hàng chục nghìn tờ rơi tìm người và chi gần 1 triệu tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) cho hành trình tìm kiếm em trai.

Bước ngoặt đến vào năm nay, khi một cảnh sát tại tỉnh Giang Tây sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và xác định một người đàn ông họ Hàn sống ở Quảng Đông có khả năng là em trai của Lý Lâm.

Với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, kết quả xét nghiệm ADN đã xác nhận hai người là chị em ruột. Ngày 23/3, họ đoàn tụ tại một đồn cảnh sát ở Giang Tây, ôm chầm lấy nhau trong nước mắt sau hơn ba thập kỷ xa cách.

Trong ngày gặp lại, Lý Lâm mang theo nhiều bánh mì, nói rằng cô đã tìm em suốt 33 năm chỉ vì “đánh mất em vì một ổ bánh mì”. Nghe vậy, Lý Tân nghẹn ngào trấn an chị của mình, khẳng định anh chưa từng trách Lý Lâm.

Ngày hôm sau, Lý Lâm đưa em trai về quê nhà ở Tiên Đào, nơi cô chuẩn bị một buổi đón đoàn tụ với pháo, bánh sinh nhật và bánh trôi - món ăn tượng trưng cho sum họp. Cô cũng đưa em đến mộ mẹ và nói rằng cuối cùng đã đưa con trai bà trở về.

Lý Lâm mang bánh mì cho em trai trong ngày gặp lại (Ảnh: South China Morning Post).

Lý Tân chia sẻ, điều may mắn nhất trong cuộc đời anh là có một người chị chưa từng bỏ cuộc. Cuộc đoàn tụ này đã giúp anh trút bỏ nỗi đau mang theo suốt nhiều năm. Lý Lâm cho biết mong muốn tiếp theo của cô là tìm lại người cha, đưa ông về nhà và nói rằng cô đã tha thứ cho ông sau tất cả.

Câu chuyện của hai chị em đã gây xúc động mạnh. Nhiều người gọi Lý Lâm là “người chị vĩ đại nhất”, trong khi cũng có ý kiến cho rằng những kẻ buôn người phải chịu trách nhiệm cho bi kịch này.