Theo HK01, sự việc xảy ra ngày 8/5. Chia sẻ với truyền thông sau đó, người đàn ông cho biết, mức tạ tối đa anh có thể đẩy là 150kg.

Hôm xảy ra sự việc, anh đã tập nhiều hiệp liên tiếp khiến thể lực suy giảm. Đến lúc anh nâng mức tạ 145kg, có lẽ cơ thể không còn ở trạng thái tốt nhất nên anh không thể đẩy lên được.

Người này cho biết bản thân từng gặp tình huống tương tự và đã thoát hiểm nhờ điều chỉnh đúng vị trí thanh bảo hộ trên giá tập.

"Lần trước khi bị đè, tôi đã cài thanh bảo hộ đúng vị trí nên có thể dịch chuyển thanh tạ để thoát ra. Lần này tôi cũng nghĩ mình đã điều chỉnh rồi, nhưng thực tế là chưa nên suýt nữa đã gặp nguy hiểm", anh kể.

Trung Quốc: Suýt mất mạng vì bị thanh tạ 145kg đè vào cổ khi tập gym (Nguồn: CCTV).

Thời điểm đó, anh không thể kêu cứu nên phải cố lật người, dùng hết sức kéo cổ thoát khỏi thanh tạ.

Sau sự việc, người đàn ông đã đến bệnh viện kiểm tra. May mắn, anh chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, được khử trùng và tiêm phòng uốn ván, sức khỏe không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khoảnh khắc khiến nhiều người thót tim (Ảnh: HK01).

Sau khi chia sẻ trải nghiệm của mình, anh cũng gửi lời cảnh báo đến những người tập gym: "Nhất định phải có người hỗ trợ hoặc có biện pháp bảo hộ phù hợp. Không phải ai cũng có thể may mắn tự thoát hiểm như tôi".

Dù vừa trải qua tình huống cận kề nguy hiểm, anh cho biết bản thân sẽ không vì sự việc này mà từ bỏ việc tập luyện.

Người đàn ông sau đó phải đến bệnh viện (Ảnh: HK01).

Trước đó, tại Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc), một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra khi một người đàn ông bị thanh tạ đè lên cổ trong lúc tập đẩy ngực. May mắn, những người xung quanh đã phát hiện và hỗ trợ kịp thời.

Chủ một phòng gym tại Trung Quốc cho biết, nhiều người tập thường bỏ qua cơ chế bảo hộ sẵn có của thiết bị. Vì vậy, người tập cần sử dụng dụng cụ đúng cách, lựa chọn mức tạ phù hợp với thể trạng và luôn đảm bảo các biện pháp an toàn trong quá trình tập luyện.