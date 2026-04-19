Trung Quốc: Quán mì treo khẩu hiệu cổ xúy “đánh vợ” gây phẫn nộ

Nhà hàng ở thành phố Tây Ninh treo khẩu hiệu “đánh vợ, nhào bột” - cách nói dựa trên một câu thành ngữ cũ vùng Quan Trung. Câu này mang hàm ý “bột càng nhào càng ngon, vợ càng bị đánh càng ngoan”, vốn bị nhiều người xem là tàn dư tư tưởng lạc hậu.

Ngay sau khi hình ảnh tấm băng rôn lan truyền, cộng đồng mạng Trung Quốc đã đồng loạt lên án nhà hàng. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng khẩu hiệu này chẳng khác nào hợp thức hóa bạo lực gia đình và hạ thấp vai trò của phụ nữ.

“Mì có thể ngon hơn khi được nhào kỹ, nhưng phụ nữ chỉ nhận về tổn thương và sợ hãi khi bị đánh”, một người dùng bình luận.

Nhà hàng có khẩu hiệu "nhào bột, đánh vợ" cổ xúy bạo lực (Ảnh: Shutterstock).

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, ngày 13/4, cơ quan quản lý thị trường địa phương đã yêu cầu quán gỡ bỏ và tiêu hủy băng rôn, đồng thời nhắc nhở, giáo dục người chịu trách nhiệm. Nhà chức trách địa phương cho biết hành vi này vi phạm Luật Quảng cáo.

Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên khi những khẩu hiệu mang tư duy lỗi thời như vậy vẫn còn xuất hiện công khai. Trên thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt.

Ở một số khu vực kém phát triển, nhiều câu nói mang nội dung tương tự vẫn lưu truyền, như “vợ là con ngựa, muốn cưỡi muốn đánh thế nào cũng được” hay “vợ không thể bị đánh chết, ớt không thể phơi dưới nắng”. Thậm chí, các câu này từng được một số quán ăn sử dụng làm khẩu hiệu quảng bá.

Một nghệ sĩ tên Khâu Đào Tử cho rằng những câu nói như vậy phản ánh một thực trạng đáng lo ngại. Cô từng thực hiện dự án nghệ thuật mời phụ nữ nông thôn làm “hoa mô” (bánh bao tạo hình), tái hiện các cảnh bạo lực gia đình. Theo cô, hầu hết người tham gia đều từng nghe những câu nói tương tự từ khi còn nhỏ.

Trung Quốc ban hành luật phòng chống bạo lực gia đình cấp Quốc gia lần đầu vào năm 2016. Trong thập kỷ qua, Tòa án Nhân dân Tối cao nước này đã ban hành khoảng 33.000 lệnh bảo vệ an toàn cá nhân.

Nhiều phụ nữ Trung Quốc đối diện với bạo lực gia đình từ khi còn nhỏ (Ảnh: Shutterstock).

Số liệu năm 2011 từ Liên đoàn Phụ nữ Toàn quốc và Cục Thống kê Quốc gia cho thấy 24,7% phụ nữ từng trải qua bạo lực gia đình, bao gồm bạo lực thể chất, tinh thần, kiểm soát kinh tế và ép buộc quan hệ tình dục trong hôn nhân. Đến năm 2021, tỷ lệ này giảm còn 8,6%.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng định nghĩa về bạo lực gia đình trong luật vẫn còn chưa đầy đủ, đặc biệt với các hình thức như bạo lực kinh tế hoặc bạo lực trong quan hệ chưa kết hôn. Trên thực tế, không ít phụ nữ bị ép tin rằng hành vi bạo lực của chồng là “bình thường” hoặc lo sợ bị trả thù nên không dám lên tiếng.

“Những khẩu hiệu như vậy chỉ là tàn dư văn hóa và cần bị loại bỏ. Nếu những câu nói này tiếp tục tồn tại, phụ nữ sẽ càng khó nhận ra rằng bạo lực gia đình là sai trái”, một người bày tỏ.