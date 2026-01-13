Trung Quốc: Lấy chồng cảnh sát, 7 năm sau phát hiện đó là kẻ giết người

Năm 2014, một phụ nữ (giấu tên, dùng bí danh Pang) ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, kết hôn với người đàn ông tên Jia Bin. Người này được chú ruột của Pang giới thiệu và tự nhận là sĩ quan thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc.

Sau khi cưới không lâu, hai người có với nhau một con trai. Tuy nhiên, Pang cho biết chồng cô rất ít khi ở nhà. Ban đầu, Jia biến mất vài ngày, sau đó là vài tháng, với lý do liên tục phải tham gia các “nhiệm vụ đặc biệt”. Đến năm 2017, người đàn ông này hoàn toàn mất liên lạc.

Người đàn ông sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo (Ảnh: South China Morning Post).

Theo chia sẻ của chồng, Pang tin rằng nơi chồng công tác là lực lượng bán quân sự đảm nhiệm an ninh nội địa, chống bạo loạn, chống khủng bố và thực thi pháp luật trên biển, nên đặc thù công việc khiến anh thường xuyên vắng nhà.

Pang thừa nhận cô chưa từng kiểm tra giấy tờ cá nhân của chồng, cũng không dám liên hệ với “đơn vị” mà anh đang công tác vì sợ "chồng không vui". Lớn lên trong gia đình đơn thân, Pang chỉ mong con trai mình có một người cha, nên chọn cách im lặng, chấp nhận.

Đến năm 2020, sau nhiều năm không thấy chồng quay về, Pang nộp đơn ly hôn lên tòa án địa phương. Tại đây, cô nhận được câu trả lời gây sốc: Jia Bin - người chồng hợp pháp của cô - thực tế không hề tồn tại.

Khi đăng ký kết hôn, người đàn ông chỉ nộp thẻ quân nhân và giấy xác nhận của đơn vị công tác. Theo quy định thời điểm đó, số giấy tờ ấy đủ để hoàn tất thủ tục.

Sau này, toàn bộ giấy tờ này được xác định là giả. Một cán bộ văn phòng đăng ký kết hôn cho biết vào năm 2014, họ không có đủ nghiệp vụ và công cụ để xác minh tính xác thực của các loại giấy tờ quân đội.

Đám cưới của Pang diễn ra đơn giản đến bất thường: Chỉ có một người tự xưng là em gái của chú rể xuất hiện. Người đàn ông nói cha mình đã qua đời, còn các mối quan hệ khác thì không nhắc tới.

Pang chia sẻ về câu chuyện của mình trên truyền hình (Ảnh: South China Morning Post).

Sự thật chỉ được phơi bày hoàn toàn vào năm 2021, khi Pang bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một trại giam. Phía nhà tù thông báo chồng cô thực chất tên là Tu Jinli - kẻ từng bị kết án giết người và lừa đảo, lãnh án tử hình treo.

Không chỉ vậy, Tu Jinli còn đã có vợ và con trước đó. Năm 2011, trong một vụ ẩu đả tại thành phố khác thuộc tỉnh Hà Bắc, Tu đã sát hại một người rồi bỏ trốn đến nơi Pang sinh sống. Để che giấu thân phận và tránh bị nghi ngờ, hắn mạo danh sĩ quan, đồng thời lợi dụng vỏ bọc này để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

Một trong những phụ nữ bị lừa đã báo cảnh sát. Từ manh mối này, lực lượng chức năng lần ra quá khứ phạm tội của Tu, sử dụng camera giám sát để truy tìm và bắt giữ hắn vào năm 2017. Đến năm 2020, Tu chính thức bị kết án.

Chia sẻ trên truyền hình, Pang nói cô cảm thấy ghê sợ khi biết mình đã kết hôn và sinh con với một kẻ giết người. Phải trải qua hàng loạt thủ tục hành chính phức tạp, mãi đến năm ngoái, cuộc hôn nhân dựa trên giấy tờ giả này mới chính thức bị hủy bỏ.

Cảnh sát giải thích về vụ án và phát cảnh báo tới người dân trên truyền hình (Ảnh: South China Morning Post).

Câu chuyện đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến bày tỏ sự khó hiểu và phẫn nộ. “Thật khó tin là cô ấy có thể sống nhiều năm mà không biết rõ chồng mình là ai, nhưng vẫn chấp nhận sinh con với người đó”, một cư dân mạng bình luận.

Người khác đặt câu hỏi: “Người chú nào lại có thể giới thiệu một người đàn ông như vậy cho cháu gái mình?”.

Không ít ý kiến cũng chỉ ra lỗ hổng trong thủ tục hành chính: “Điều đáng sợ nhất là họ có thể kết hôn chỉ với giấy tờ giả. Kết hôn thì quá dễ, còn ly hôn và sửa sai thì lại quá khó”.