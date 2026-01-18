Trung Quốc: Bị chồng cũ tạt axit gây biến dạng, người phụ nữ tự vẽ lại mặt

Ah Hua (còn gọi là Hoa) vốn là một nhà sáng tạo nội dung đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), thường xuyên đăng tải các video hướng dẫn trang điểm lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khác với nhiều người chỉ đơn thuần muốn làm đẹp khi ra ngoài, việc trang điểm của Hoa lại là một hành động phản kháng mạnh mẽ.

Bị chồng cũ tạt axit làm mặt biến dạng, người phụ nữ tự vẽ mắt và gắn mũi (Nguồn video: Douyin).

Trong một đoạn video chia sẻ mới đây, người phụ nữ 47 tuổi đã tâm sự về cuộc đời mình. Cô cho biết từng trải qua cuộc hôn nhân sắp đặt do cha mẹ lựa chọn. Cô bị ép lấy một người chồng có hành vi bạo lực, không phải đến với nhau vì tình yêu.

Sau nhiều năm tháng chịu đựng những trận hành hung dã man, cô quyết định rời bỏ chồng. Tuy nhiên người đàn ông vẫn lần tìm được nơi ở của cô và bi kịch đã xảy ra.

Để trả thù, chồng cũ mang theo lọ đựng dung dịch axit đậm đặc. Gã đàn ông rình lúc cô vừa ra khỏi nhà, tạt thẳng axit vào mặt. Tai nạn khiến cô bị mù hẳn một bên mắt, chịu những vết bỏng nghiêm trọng.

Hoa chia sẻ cảnh tự vẽ mắt và gắn mũi (Ảnh cắt từ video).

Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, Hoa vẫn bị mất hoàn toàn một mắt. Mắt còn lại chỉ còn một lỗ nhỏ.

"Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã chấm dứt, không còn chút hy vọng nào để làm lại", cô nói.

Bước ngoặt cuộc đời bỗng xảy ra vào một ngày nọ, Hoa sử dụng mạng xã hội Douyin để giải trí. Khi cô mở một tính năng hiệu ứng làm đẹp, hình ảnh trên màn hình hiện ra khiến người phụ nữ bất ngờ. Từ điều này, cô nảy ra ý tưởng tái hiện hiệu ứng kỹ thuật số ngoài đời thực bằng cách dùng mỹ phẩm vẽ lại con mắt đã bị chồng cũ cướp đi.

Hoa thừa nhận bản thân cô không có năng khiếu hội họa bẩm sinh. Nhưng số phận đưa đẩy khiến cô phải tự nỗ lực.

"Ban đầu, tôi vẽ mắt không đẹp nên phải đi học phác họa rồi luyện tập nhiều trên giấy", cô chia sẻ.

Người phụ nữ sau khi vẽ hoàn thiện khuôn mặt (Ảnh: Mirror).

Con gái của Hoa cũng hỗ trợ mẹ rất nhiều. Cô bé chỉ cho mẹ cách vẽ đôi mắt nhìn chân thực hơn. Dù "hơi lệch", các video hướng dẫn trang điểm của Hoa bất ngờ lên xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem trên khắp thế giới.

Người phụ nữ 47 tuổi bộc bạch, cô làm video là muốn truyền cảm hứng cho những người từng là nạn nhân của bạo lực.

Khi phần nào phục hồi từ những tổn thương quá khứ, cô mở lòng và kết hôn với một người đàn ông hiền lành, biết cảm thông. Người này cũng là cha của con gái cô. Tuy nhiên, bi kịch tiếp tục ập tới khi chồng cô vừa được chẩn đoán mắc bệnh nan y.

"Tôi chỉ biết cố gắng làm việc để kiếm tiền với hy vọng anh ấy có thể ở bên con lâu hơn trước khi qua đời”, cô nói.